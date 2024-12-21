Мой ребенок — агрессор: как говорить с детьми о буллинге в сети

В интернете нет понятных норм и правил поведения, которые помогали бы ребенку оценивать свои действия. Дети часто не понимают, какие последствия могут быть у злых слов в адрес других, особенно когда они не видят реакцию собеседника.

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Фонд «Шалаш» системно работает с проблемами трудного поведения детей и подростков, такими как обман, нежелание следовать правилам, воровство и травля. Новости СМИ2 как поговорить с ребенком об агрессии в интернете и помочь научиться вести себя по-другому. Вита Хан, методистка фонда, рассказала Дети Mail,

И офлайн-травля, и кибербуллинг — это проявление агрессии. Причин для проявления детской агрессии очень много: тревога, эмоциональный стресс, неумение выразить эмоции. Агрессия может возникать и как следствие социальных причин — дети могут участвовать в травле, пытаясь добиться уважения от других детей или из страха оказаться жертвой. Это случается, если в группе разрешен такой вид агрессии и взрослые не вмешиваются, считая, что травля пройдет сама.

Ситуация кибербуллинга возникает в первую очередь потому, что внутри интернета нет никаких конкретных правил взаимодействия, которые помогали бы ребенку. Важно понимать, что ребенок, проявляющий агрессию, в том числе в интернете, часто делает это не назло, а из-за невозможности поступить иначе.

Часто ребенок не умеет выразить эмоции другим способом, не понимает, что с ним происходит и не знает, как поступить, чтобы стало легче.

Ребенок сам страдает от своего поведения, которое не в силах изменить самостоятельно. Поэтому у взрослого нет задачи запретить ребенку выражать злость, которую он испытывает. Злость — это нормально. Цель взрослого — помочь ребенку понять свои эмоции и научиться выражать их без вреда себе и другим.

Как начать разговор с ребенком об агрессии в интернете

Будьте на стороне ребенка. Поддержите его и объясните, что вы будете рядом в любой ситуации и хотите не ругаться, а понять ситуацию и вместе подумать, что делать.

Не наказывайте. Скорее всего, ребенок проявляет агрессию не намеренно, он не сможет самостоятельно остановиться и исправиться. В этом случае наказание может вызвать еще больше злости, а значит — больше агрессии, ведь ребенок еще не научился справляться с сильными эмоциями иначе.

Иногда дети не понимают, что своими словами или действиями причиняют вред: они думают, что все так шутят — значит, это весело. В таких ситуациях стоит поговорить с ребенком и объяснить, что задача шутки — сделать так, чтобы весело было всем, а не обидеть кого-то, чтобы остальным было смешно.

Не давите на ребенка. Он может быть не готов к этому разговору или ему может понадобиться время для того, чтобы поделиться с вами переживаниями. Если чувствуете сильное сопротивление — предложите вернуться к этому вопросу чуть позже и скажите, что вы всегда открыты для разговора.

Не нарушайте границы ребенка, если он не идет на контакт. Ребенок может не хотеть делиться с вами проблемой, это нормально. Не читайте его переписки и заметки, не заходите в аккаунты — так можно потерять доверие ребенка, которое очень сложно вернуть. Дайте ребенку знать, что вы понимаете, как сложно, а иногда и неприятно, говорить о таких вещах — и готовы подождать. Спросите, сможете ли вы вернуться к этому разговору чуть позже, и уточните когда.

Не обвиняйте, а задавайте вопросы. Даже если вы уже в курсе ситуации, дайте ребенку рассказать, как это выглядит с его стороны. Не обесценивайте и не отрицайте его слова, даже если вам кажется, что он говорит неправду. Задавайте вопросы о деталях, которые вызывают у вас сомнения.

Не давайте оценок и не обобщайте. Скажите ребенку о фактических наблюдениях — что вы что-то видели в инстаграме или услышали, какие слова употребляет в онлайн-игре ребенок/подросток. Фактические наблюдения должны содержать не обобщения и ваши оценки («все время матерился», «ужасные слова»), а то, что вы увидели и заметили («я заметил(а), что ты обзываешься в комментариях в инстаграме одноклассника», «я услышал(а), что во время компьютерной игры ты кричал(а) на других игроков матом»). Поделитесь своими чувствами и беспокойством о том, что вы услышали/увидели. Важно в этот момент говорить именно о действиях, а не о личности ребенка или подростка.

Спросите ребенка, как он/она чувствует себя и какие причины могут быть у его/ее действий.

Предложите разные варианты помощи и способы разговора. Возможно, ребенку трудно честно рассказать все вслух — предложите написать записку, а потом обсудить ее вместе. Если ребенок младшего возраста, то можно попробовать воспроизвести ситуацию в форме игры.

Предложите поговорить там, где ребенку будет комфортнее поделиться с вами переживаниями, например дома, в кафе или во время прогулки.

Если вы знаете, что ребенку тяжело говорить о своих чувствах напрямую или он/она не понимает, что происходящее может навредить другим людям, попробуйте вместе порассуждать о ситуации. Например, представьте, что вам оставляют злые комментарии или обзывают — и узнайте, какие эмоции это вызывает у ребенка.

Объясните, что кибербуллинг ничем не отличается от офлайн-травли. Травля в интернете — это такая же травля, как и любая другая. Но в интернете травить намного проще, потому что легко абстрагироваться от того, что на другой стороне тоже человек. В разговоре с ребенком попросите его/ее представить, что он делает это лично, и спросите, что он/она чувствует в такой ситуации. Обсудите возникшие эмоции и расскажите, что то же самое ребенок делает и в Сети.

Помогите ребенку найти другие способы выражения сильных эмоций. Расскажите, как еще можно выразить злость — например, попробовать прожить ее физически (порычать, потопать, покричать, десять раз повторить «я злюсь»). Потренируйтесь делать это вместе с ребенком и обсудите, как меняется состояние.

Договоритесь об ограничениях и поддерживайте позитивные изменения. После того как вы обсудили ситуацию с ребенком и объяснили проблему такого поведения, договоритесь о правилах поведения в интернете. Например, поставьте цель — научиться проговаривать свое недовольство через эмоцию, а не оскорбления («ты играешь как тупица» → «я очень злюсь из-за того, что наша команда проиграла»).

Используйте положительное подкрепление, чтобы помочь ребенку справиться с проявлениями агрессии и научиться выбирать более безопасные способы выразить эмоции. Когда вы замечаете, что ребенок повел себя так, как вы договорились, а не проявил агрессию, используйте один из видов подкрепления:

вербальное (похвала, объятия, улыбки);

подкрепление активностью (можно подольше заниматься любимым занятием, сходить в любимое кафе или парк, выбрать фильм для семейного просмотра).

Подкрепление работает в тех случаях, если это действительно поддерживает и мотивирует ребенка. Например, если ребенок не реагирует на похвалу «молодец, что справился(лась)», значит, похвала не станет для него/нее подкреплением — и нужно попробовать другие варианты.

Будьте последовательны. Дети воспроизводят поведение взрослых, даже если объяснять им, что так нельзя. Например, если вместе с ребенком переходить дорогу на красный свет, но говорить, что без взрослых так делать нельзя, ребенок все равно будет так делать.

Важно в своем поведении не допускать проявлений злости, от которых вы хотите уберечь ребенка — агрессии, крика, применения физической силы к себе и окружающим, оскорблений.