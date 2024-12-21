Мой ребенок — агрессор: как говорить с детьми о буллинге в сети

Фонд «Шалаш» системно работает с проблемами трудного поведения детей и подростков, такими как обман, нежелание следовать правилам, воровство и травля.как поговорить с ребенком об агрессии в интернете и помочь научиться вести себя по-другому.
Ситуация кибербуллинга возникает в первую очередь потому, что внутри интернета нет никаких конкретных правил взаимодействия, которые помогали бы ребенку. Важно понимать, что ребенок, проявляющий агрессию, в том числе в интернете, часто делает это не назло, а из-за невозможности поступить иначе.
Часто ребенок не умеет выразить эмоции другим способом, не понимает, что с ним происходит и не знает, как поступить, чтобы стало легче.
Ребенок сам страдает от своего поведения, которое не в силах изменить самостоятельно. Поэтому у взрослого нет задачи запретить ребенку выражать злость, которую он испытывает. Злость — это нормально. Цель взрослого — помочь ребенку понять свои эмоции и научиться выражать их без вреда себе и другим.
Как начать разговор с ребенком об агрессии в интернете
Будьте на стороне ребенка. Поддержите его и объясните, что вы будете рядом в любой ситуации и хотите не ругаться, а понять ситуацию и вместе подумать, что делать.
Иногда дети не понимают, что своими словами или действиями причиняют вред: они думают, что все так шутят — значит, это весело. В таких ситуациях стоит поговорить с ребенком и объяснить, что задача шутки — сделать так, чтобы весело было всем, а не обидеть кого-то, чтобы остальным было смешно.
Не давите на ребенка. Он может быть не готов к этому разговору или ему может понадобиться время для того, чтобы поделиться с вами переживаниями. Если чувствуете сильное сопротивление — предложите вернуться к этому вопросу чуть позже и скажите, что вы всегда открыты для разговора.
Не нарушайте границы ребенка, если он не идет на контакт. Ребенок может не хотеть делиться с вами проблемой, это нормально. Не читайте его переписки и заметки, не заходите в аккаунты — так можно потерять доверие ребенка, которое очень сложно вернуть. Дайте ребенку знать, что вы понимаете, как сложно, а иногда и неприятно, говорить о таких вещах — и готовы подождать. Спросите, сможете ли вы вернуться к этому разговору чуть позже, и уточните когда.
Не обвиняйте, а задавайте вопросы. Даже если вы уже в курсе ситуации, дайте ребенку рассказать, как это выглядит с его стороны. Не обесценивайте и не отрицайте его слова, даже если вам кажется, что он говорит неправду. Задавайте вопросы о деталях, которые вызывают у вас сомнения.
Спросите ребенка, как он/она чувствует себя и какие причины могут быть у его/ее действий.
Предложите разные варианты помощи и способы разговора. Возможно, ребенку трудно честно рассказать все вслух — предложите написать записку, а потом обсудить ее вместе. Если ребенок младшего возраста, то можно попробовать воспроизвести ситуацию в форме игры.
Предложите поговорить там, где ребенку будет комфортнее поделиться с вами переживаниями, например дома, в кафе или во время прогулки.
Если вы знаете, что ребенку тяжело говорить о своих чувствах напрямую или он/она не понимает, что происходящее может навредить другим людям, попробуйте вместе порассуждать о ситуации. Например, представьте, что вам оставляют злые комментарии или обзывают — и узнайте, какие эмоции это вызывает у ребенка.
Помогите ребенку найти другие способы выражения сильных эмоций. Расскажите, как еще можно выразить злость — например, попробовать прожить ее физически (порычать, потопать, покричать, десять раз повторить «я злюсь»). Потренируйтесь делать это вместе с ребенком и обсудите, как меняется состояние.
Договоритесь об ограничениях и поддерживайте позитивные изменения. После того как вы обсудили ситуацию с ребенком и объяснили проблему такого поведения, договоритесь о правилах поведения в интернете. Например, поставьте цель — научиться проговаривать свое недовольство через эмоцию, а не оскорбления («ты играешь как тупица» → «я очень злюсь из-за того, что наша команда проиграла»).
Используйте положительное подкрепление, чтобы помочь ребенку справиться с проявлениями агрессии и научиться выбирать более безопасные способы выразить эмоции. Когда вы замечаете, что ребенок повел себя так, как вы договорились, а не проявил агрессию, используйте один из видов подкрепления:
- вербальное (похвала, объятия, улыбки);
- подкрепление активностью (можно подольше заниматься любимым занятием, сходить в любимое кафе или парк, выбрать фильм для семейного просмотра).
Подкрепление работает в тех случаях, если это действительно поддерживает и мотивирует ребенка. Например, если ребенок не реагирует на похвалу «молодец, что справился(лась)», значит, похвала не станет для него/нее подкреплением — и нужно попробовать другие варианты.
Будьте последовательны. Дети воспроизводят поведение взрослых, даже если объяснять им, что так нельзя. Например, если вместе с ребенком переходить дорогу на красный свет, но говорить, что без взрослых так делать нельзя, ребенок все равно будет так делать.
Важно в своем поведении не допускать проявлений злости, от которых вы хотите уберечь ребенка — агрессии, крика, применения физической силы к себе и окружающим, оскорблений.
Если ребенку или вам тяжело — обратитесь за помощью. Родителям бывает сложно принять, что ребенок проявляет агрессию. Вы можете ощущать бессилие, страх, отчаяние, злость или обиду. Испытывать все эти эмоции — нормально. Если вы чувствуете, что вам тяжело справиться самостоятельно, попросите поддержки у других взрослых людей, которым вы доверяете, или обратитесь за помощью к психологу. Если вы чувствуете, что не можете помочь ребенку и ему трудно пережить эту ситуацию, тоже не бойтесь обратиться с специалисту.
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