Почему быть «ленивой мамой» полезно

Недавно на глаза попалась книга психолога Анны Быковой. Женщина утверждает, что ленивой мамой (прошу не путать с пофигистической) быть полезно не только для себя любимой, но и для ребенка. Почему? Тому есть несколько объяснений.
4 доказательства того, что ленивая мама приносит больше пользы, чем чересчур заботливая
1. «Ложечку за маму, ложечку за папу»
Мы привыкли докармливать детей. Или даже взять инициативу в руки и накормить его самостоятельно.
2. «Ма, я на улицу!»
Вспомните себя в детстве. Нашим родителям было постоянно некогда, и мы проводили время во дворе около подъезда, наслаждаясь полной свободой. «Сегодня время другое», - возразите вы и будете правы. Да, неадекватов стало больше, опасность подстерегает ребенка за каждым поворотом. Но наша родительская обязанность не ограждать от опасностей, а научить карапуза правильно вести себя, чтобы не попасть в неприятности. Если постоянно отбирать у малыша острые предметы, он все равно рано или поздно получит к ним доступ и обязательно травмируется. «Ленивой маме» лень постоянно контролировать, не отыскали ли ее сынуля ножницы.
3. «Давай я тебе помогу»
Доченька просит доверить ей помощь в приготовлении обеда? «Настоящая» мама никогда не допустит, чтобы ее деточка крутилась на кухне. Ведь по статистике это самое опасное место в квартире. Пусть лучше мультфильмы посмотрит до обеда. И стоит ли потом удивляться, когда повзрослевшая девчушка на просьбы мамы помочь ей на кухне отвечает: «Не хочу!». «Ленивая мама» вручит дочурке не слишком острый нож и положит на разделочную досточку мягкую отварную картошку. Так кроха будет чувствовать свою значимость и заодно окажет посильную помощь маме.
4. «Вставай, мама, я проголодался!»
«Ленивые мамули» любят поспать. Им совсем необязательно подхватываться ни свет ни заря с постели, чтобы приготовить шестилетнему карапузу «вкусный и полезный» завтрак. Достаточно вечером показать малышу, где хранится кефир и детское печенье, а после завтрака предложить ему поиграть в своей спальне игрушками. Это не означает, что так нужно делать каждое утро, но чаще всего малыш, которому показали алгоритм и проконтролировали его выполнение несколько раз, в состоянии самостоятельно справиться с несложными домашними хлопотами.
Инфантильные и несамостоятельные детишки вырастают в тех семьях, где их родителям это выгодно по какой-либо причине. Ведь гиперопека – это не проявление великой любви. А вот вера в собственные силы малыша – типичный пример родительской любви. Согласны?
