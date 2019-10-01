Почему быть «ленивой мамой» полезно

Недавно на глаза попалась книга психолога Анны Быковой. Женщина утверждает, что ленивой мамой (прошу не путать с пофигистической) быть полезно не только для себя любимой, но и для ребенка. Почему? Тому есть несколько объяснений.

4 доказательства того, что ленивая мама приносит больше пользы, чем чересчур заботливая

1. «Ложечку за маму, ложечку за папу»

Мы привыкли докармливать детей. Или даже взять инициативу в руки и накормить его самостоятельно.

2. «Ма, я на улицу!»

Во-первых, так гораздо быстрее, во-вторых меньше потом убирать. Ведь после того, как детка воспользуется ложкой, можно начинатьвсей квартиры целиком. Ленивую маму это не останавливает. Ведь гораздо проще за несколько недельребенка пользоваться ложкой, чем до самого школьного возраста просиживать около малыша и заталкивать в открывающийся рот кашу или борщ. Мама-пофигисткаот сериала и ей наплевать на развитие своего отпрыска. «Ленивая» же мамуляделать за карапуза то, что он в состоянии сделать сам.

Вспомните себя в детстве. Нашим родителям было постоянно некогда, и мы проводили время во дворе около подъезда, наслаждаясь полной свободой. «Сегодня время другое», - возразите вы и будете правы. Да, неадекватов стало больше, опасность подстерегает ребенка за каждым поворотом. Но наша родительская обязанность не ограждать от опасностей, а научить карапуза правильно вести себя, чтобы не попасть в неприятности. Если постоянно отбирать у малыша острые предметы, он все равно рано или поздно получит к ним доступ и обязательно травмируется. «Ленивой маме» лень постоянно контролировать, не отыскали ли ее сынуля ножницы.

3. «Давай я тебе помогу»

Они скорее даст их в руки малыша сама, а заодно, какую опасность несет этот предмет и как с ним правильно обращаться. Поэтому, «Волков бояться – в лес не ходить». Пусть отпрыск. Позволяйте сначала 5 минут самостоятельных прогулок, потом 10 и так далее.

Доченька просит доверить ей помощь в приготовлении обеда? «Настоящая» мама никогда не допустит, чтобы ее деточка крутилась на кухне. Ведь по статистике это самое опасное место в квартире. Пусть лучше мультфильмы посмотрит до обеда. И стоит ли потом удивляться, когда повзрослевшая девчушка на просьбы мамы помочь ей на кухне отвечает: «Не хочу!». «Ленивая мама» вручит дочурке не слишком острый нож и положит на разделочную досточку мягкую отварную картошку. Так кроха будет чувствовать свою значимость и заодно окажет посильную помощь маме.

4. «Вставай, мама, я проголодался!»

«Ленивые мамули» любят поспать. Им совсем необязательно подхватываться ни свет ни заря с постели, чтобы приготовить шестилетнему карапузу «вкусный и полезный» завтрак. Достаточно вечером показать малышу, где хранится кефир и детское печенье, а после завтрака предложить ему поиграть в своей спальне игрушками. Это не означает, что так нужно делать каждое утро, но чаще всего малыш, которому показали алгоритм и проконтролировали его выполнение несколько раз, в состоянии самостоятельно справиться с несложными домашними хлопотами.

Инфантильные и несамостоятельные детишки вырастают в тех семьях, где их родителям это выгодно по какой-либо причине. Ведь гиперопека – это не проявление великой любви. А вот вера в собственные силы малыша – типичный пример родительской любви. Согласны?