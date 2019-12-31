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«Крымские» чебуреки из слоеного теста

 
Продукты (примерно на 12 чебуреков):
- 3 стакана муки,
- 1 куриной яйцо (желток),
- 1/3 ст стакана растительного масла,
- 3/4 стакана воды,
- 0,5 ч.л.соли
 
Фарш — обычный, секрет этих чебуреков в тесте, поэтому фарш для них можно взять по своему-вкусу (я беру фарш 70% свинины, 30% говядины) — 1 кг.
Естественно в фарш добавляется лук, соль и перец. Рецепт приготовления: 1. Муку засыпаем в миску (можно просеять). 2. Отделяем желток от белка. Желток кладем в стакан и доливаем воды до 3/4 стакана, солим и перемешиваем. 3. Эту смесь мы льем тонкой струйкой в муку, постепенно размешивая муку круговыми движениями пока не начнут образовываться «мучные хлопья». 4. Теперь льем растительное масло и недолго замешиваем тесто. 5. Теперь смотрим на тесто: если оно крутое, добавляем еще немного воды. Сразу должно быть видно, что тесто получилось немного слоеное. 6. Кладем тесто в пакет и даем ему там полежать 30-40 минут. Теперь можно лепить чебуреки обычным для вас способом. Затем обжариваем их с 2 сторон и «Крымские чебуреки» готовы! Приятного аппетита!
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