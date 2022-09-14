Легко и эффективно учим детей считать до 10

От того, сумеют ли взрослые привить малышу интерес и положительное отношение к счету в детском возрасте, зависит его дальнейшие взаимоотношения с точными науками. В данном материале Вы отыщите несколько простых способов без принуждения обучить ребенка считать до 10.

5 интерактивных приемов обучения счету

1. Используйте названия цифр в речи. Для лучшего запоминания чисел малышом родителям стоит чаще употреблять их названия в собственной речи. Уже с 18 месяцев можно начинать произносить фразы, которые познакомят малютку с цифрами. Например: «У козочки четыре ноги, а у курочки – две» или «Сегодня после ужина ты сможешь скушать две конфетки». Таким нехитрым способом Вы быстро заинтересуете карапуза в изучении счета.

2. Постоянная практика счета. Поднимаясь по лестнице, считайте ступеньки, пересчитывайте птичек на веточке и яйца в лотке. Не забывайте и про разные присказки и поговорки: «Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать!», «Раз, два, три – начало игры!».

3. Применяйте видео и аудио считалки. Если Вы заинтересуетесь данным вопросом, то обнаружите целую массу интересных песенок с ярким и занимательным видео, которое даст малышу возможность быстро и просто запомнить последовательность цифр при счете.

Пойте вместе с карапузом, это принесет Вам множество радостных моментов совместной деятельности.

4. Приобретите мнемо карточки. Все мы помним такие из собственного детства: на одной ее части нарисована цифра, а на другой - соответствующее число предметов.

Такие игры помогут связать в памяти ребенка цифру с её значением.

Прикрепите данные карточки на видном месте и периодически повторяйте с отпрыском счет от 1 до 10 и обратно. В продаже имеются карточки с раздвигающимися элементами для стимулирования познавательного интереса крохи.

5. Купите кубики с цифрами. Обучать счет с такими игрушками легко и доступно.

· Попросите ребенка выложить числовой ряд от 0 до 10.

· Тренируйте счет через 1, через 2 и так далее.

· Постройте башню и спросите: «Сколько кубиков в нашей башне?». Попросите чадо добавить еще один или два кубика, пусть снова их пересчитает.

· С помощью такой забавы Вы сможете обучить малыша называть «соседей» числа, отыскивать недостающие цифры в числовом ряду и так далее.

Обучать счету очень легко, нужно просто увидеть возможности в окружающем мире. Недавно внуку подарили пистолет, стреляющий стержнями с присоской. Недолго думая, мы нарисовали на зеркале мишень и написали на ней цифры. Во время стрельбы из пистолета по мишени, присоска попадала в разные цифры, а малыш с удовольствием произносил их название.