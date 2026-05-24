Омлет с моцареллой и помидорами

5 МИНУТ
АВТОР: АЛЕКСЕЙ ЗИМИН
Куриное яйцо3 штуки
Помидоры черри4 штуки
Сливочное масло20 г
Сыр моцарелла50 г
Зеленый базилик20 г
Оливковое маслопо вкусу
Сольпо вкусу
Молотый черный перецпо вкусу
2. В сковороде на сливочном масле немного припустить помидоры и залить яйцами. Секунд через двадцать добавить моцареллу, нарезать листья базилика и снять с огня.
3. На одну минуту оставить сковороду остывать, после чего полить оливковым маслом и подавать.
Это яичная версия знаменитого салата капрезе и неаполитанской пиццы. Помидоры, моцарелла и зеленый базилик здесь обязательно должны быть хорошего качества. Яйца для этого омлета, как и для большинства других плоских омлетов, надо смешивать вилкой, а не взбивать в пену венчиком. После смешивания получается более точная, тягучая и неоднородная текстура. Сливочное масло можно заменить оливковым.
