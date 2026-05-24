Омлет с моцареллой и помидорами

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ

Это яичная версия знаменитого салата капрезе и неаполитанской пиццы. Помидоры, моцарелла и зеленый базилик здесь обязательно должны быть хорошего качества. Яйца для этого омлета, как и для большинства других плоских омлетов, надо смешивать вилкой, а не взбивать в пену венчиком. После смешивания получается более точная, тягучая и неоднородная текстура. Сливочное масло можно заменить оливковым.