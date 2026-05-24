РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Науменкова
    а  нам педиатр запретил принимать доксициклин, просто мы уже года 3 подряд с дачи ездим к нему с клещом... нам сказал...Ребенка укусил кл...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Россияне!  Поломать НОРМАЛЬНО Работающий Механизм - ЛЕГКО!!!  С Этим Справится и ДУРАК!!!  А НАЛАДИТЬ(!) Ег...Педагоги Полысаев...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...

Омлет с моцареллой и помидорами

5 МИНУТ
Омлет с моцареллой и помидорами
АВТОР РЕЦЕПТА
АВТОР: АЛЕКСЕЙ ЗИМИНПЕРЕЙДИТЕ В ПРОФИЛЬ
Куриное яйцо
3 штуки
Помидоры черри
4 штуки
Сливочное масло
20 г
Сыр моцарелла
50 г
Зеленый базилик
20 г
Оливковое масло
по вкусу
Соль
по вкусу
Молотый черный перец
по вкусу
1 Яйца смешать с солью и перцем.
Изображение
2. В сковороде на сливочном масле немного припустить помидоры и залить яйцами. Секунд через двадцать добавить моцареллу, нарезать листья базилика и снять с огня.
3. На одну минуту оставить сковороду остывать, после чего полить оливковым маслом и подавать.
СОВЕТ К РЕЦЕПТУ
Это яичная версия знаменитого салата капрезе и неаполитанской пиццы. Помидоры, моцарелла и зеленый базилик здесь обязательно должны быть хорошего качества. Яйца для этого омлета, как и для большинства других плоских омлетов, надо смешивать вилкой, а не взбивать в пену венчиком. После смешивания получается более точная, тягучая и неоднородная текстура. Сливочное масло можно заменить оливковым.
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх