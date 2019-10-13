Кабачковые котлеты с мясным фаршем

Приготовление:

1. Молодые кабачки натереть на средней терке и переложить в глубокую емкость. Посыпать солью и хорошо перемешать. Оставить кабачки на полчаса, далее, образовавшийся сок слить. Если вы используете немолодые кабачки, то их обязательно почистить.

2. Всыпать манку, соль, перец, специи и добавить майонез. Добавить фарш и хорошо перемешать.

3. Оставить на 10 минут, чтобы компоненты подружились, а манка разбухла.

4. Взбить яйца.

5. Из фарша сформировать котлеты и обмакнуть их в яичный кляр. По желанию, можно использовать панировочные сухари.

6. Обжарить котлеты на умеренном огне до готовности.

Приятного аппетита!