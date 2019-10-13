РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Чёртов выродок этот Кравцов! Гнать его надо поганой метлой из образования и из России! Где, в какой стране ещё есть н...Цифры-фасады, мех...
  • Александр Данилов
    Во времена СССР, это была естественная и обязательная процедура. Ни кто от этого не умирал!!!Почему прививки м...
  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...

Кабачковые котлеты с мясным фаршем

 Нежные, вкусные, сочные и совсем бюджетные!
 
Ингредиенты:
1 кг куриного фарша (или того, что любите больше), 1 кг кабачков, 2 куриных яйца, несколько зубчиков чеснока, 3 ст ложки манной крупы, 3 ст. ложки майонеза, специи для курицы (или того мяса, что используете), соль и молотый перец по вкусу, подсолнечное масло для жарки.
 
Приготовление:
 
1. Молодые кабачки натереть на средней терке и переложить в глубокую емкость. Посыпать солью и хорошо перемешать. Оставить кабачки на полчаса, далее, образовавшийся сок слить. Если вы используете немолодые кабачки, то их обязательно почистить.
2. Всыпать манку, соль, перец, специи и добавить майонез. Добавить фарш и хорошо перемешать.
3. Оставить на 10 минут, чтобы компоненты подружились, а манка разбухла.
4. Взбить яйца.
5. Из фарша сформировать котлеты и обмакнуть их в яичный кляр. По желанию, можно использовать панировочные сухари.
6. Обжарить котлеты на умеренном огне до готовности.
 
Приятного аппетита!
Ссылка на первоисточник
наверх