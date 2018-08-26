Готовность №1. Как определить, готов ли ваш ребенок к школе

Первый звонок для первоклассников прозвучит уже скоро. Ранцы у новобранцев собраны, школьная форма отглажена, но вопрос о том, готов ли ребенок к школе так и остается открытым.

«Родители, бабушки и дедушки первоклассников больше всего волнуются о том, умеет ли их чадо читать и считать — рассказывает школьный психолог Марина Журавленкова. — Хотя психологи считают, что это далеко не главное — ведь этому ребенка в школе обязательно научат. Но есть навыки, которыми ребенок обязательно должен овладеть до школы. Новости СМИ2

Психологи считают, что основными параметрами, определяющими готовность ребенка к школе, служат:

1.Желание учиться и общаться

До определенного момента ребенок не испытывает особого интереса к большому миру — комфортно он себя чувствует только дома, в окружении родных и близких. Но постепенно у него возникает желание начать собственную социальную жизнь и наработать свои личные социальные связи. Это проявляется, во-первых, интересом к сверстникам — желанием общаться, дружить и играть в групповые игры, в которых нужно соблюдать правила и договоренности (дочки-матери, летчика, продавца, врача и т.д.), в которых требуется иногда «наступать на горло собственной песне».

Если ребенок в 7 лет на вопрос «хочешь ли ты идти в школу» твердо отвечает «нет», а компания сверстников у него вызывает страх и желание поскорее уйти — это тревожные знаки, свидетельствующие о том, что ваш ребенок, возможно, не готов к школе.

2.Эмоционально-волевое развитие

Так в психологии называется способность ребенка удерживать внимание на неинтересных для него вещах, не раздражаясь и не «отключаясь». Это необходимо в школе, где ребенку придется делать не только то, что хочется и нравиться, сколько то, что нужно. Сидеть за партой в течение 45 минут и слушать учительницу, даже если она рассказывает то, что он хорошо знает. На уроке физкультуры —делать те упражнения, которые показывает преподаватель, а не те, которые у него лучше всего получаются. Стоять в паре не со своим приятелем, а с девочкой, и при этом не дергать ее за косички. Ребенку, который отстает в эмоционально-волевом развитии, в школе придется непросто.

3. Развитие интеллекта и моторики

Если ваш ребенок успешно прошел школьное тестирование — значит, с этим пунктом у него все в порядке. Все тесты для дошкольников направлены на выявление недочетов именно в развитии интеллекта и моторики (координации глаз — рука, способности соразмерно писать, читать, удерживая глаза на нужной строке, «не теряя» текста).

Не стоит ругать ребенка, который не может справиться с такими заданиями — это говорит не об отсутствии старательности и прилежания, а о том, что мозг ребенка еще не способен справляться с такими задачами. А значит, в школу ему пока рано.

Можно ли за оставшееся время быстро подготовить ребенка к школе?

Не пытайтесь форсировать события. То, что ваш ребенок показывает не готовность к школе не говорит о том, что он плохо развит. Ему просто требуется больше времени. Ваша задача — не подгонять его (тем самым нервируя и формируя у него комплекс неполноценности), а создать условия для «дозревания». Будьте готовы к тому, что в первом классе он вряд станет первым учеником и любимчиком учительницы. Но школа — это длинная дистанция, а цыплят, как известно, по осени считают.