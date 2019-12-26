Почему дети плохо себя ведут: 5 ошибок родителей

Часто сталкиваетесь с капризами ребёнка? Мы хотим предложить вам пять стратегий поведения, которые помогут вам и вашему ребёнку наладить отношения и прекратить истерики.

1. Награда за плохое поведение

Если вы соглашаетесь на условия ребёнка в общественных местах, лишь бы избежать истерики, и покупаете ему уже второе мороженое, лишь бы не кричал и «не позорил вас».

2. Не выполненные угрозы

Таким образом, вы только подкрепляете в ребёнке чувство, что плохим поведением можно добиться всего, что угодно. Такие ситуации будут повторяться всё чаще.

«Прекрати себя так вести или пойдём домой», - говорите вы. Он продолжает так же баловаться, но вы никуда не уходите. Получается, что молча одобряете его недопустимые поступки.

Ребёнок и дальше не будет воспринимать всерьёз ваши слова, вы можете потерять авторитет в его глазах.

3. Разрешаете на себя кричать

Если ваш ребёнок из-за расстройства или гнева на что-то срывается на вас – бросается с криками, кулаками и обзывательствами – не оставляйте это так как есть. Лучше покажите, что вы рядом и понимаете его чувства, но вымещать зло на вас не стоит.

«Я вижу, что тебе очень обидно, но, пожалуйста, не бей меня, мне неприятно и больно», – если вы будете реагировать в таком ключе, то дадите ребёнку понять, что нельзя нападать на других людей из-за своих проблем.

4. Возводите в идеал

Не нужно слишком идеализировать детей. Например, учительница жалуется вам на поведение вашего сына, а вы заявляете, что он просто не нашёл подход и идёте купить ребёнку мороженое, чтоб не расстраивался.

Возможно, учитель и правда не смог найти общий язык с учеником, но провести беседу с ребёнком всё-таки стоит: узнать его точку зрения, объяснить, как общаться с чужими и взрослыми людьми.

5. Оправдываете, а не ищите причины

Покажите на примере, как можно было ещё поступить в этой ситуации.

Когда детки плохо ведут себя в три года – это одно, но, если капризы продолжаются и в сознательном возрасте, не нужно искать им оправдание. Лучше выясните причину и устраните её. Так вы поможете и себе, и малышу.