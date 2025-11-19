РЕБЁНОК.РУ
Слойки с творогом и сыром

Слойки из числа рецептов «проще простого» - готовятся при минимуме продуктов, из покупного теста-полуфабриката - с ними справится любой.

Одна из универсальных начинок в несладком варианте слоек — творог с сыром, вкусно и питательно. Если же торопитесь или ленитесь, предлагаю слойки без сложной формовки (фигурных разрезов, защипов, плетений).

Ингредиенты

Слоеное тесто - 500 г

Творог - 100 г

Сыр - 100 г

Растительное масло - 20 мл

Соль - щепотка

У меня получилось 7 шт.
  • 360 кКал
  • 0 ч. 30 мин.
  • Б: 9.97
  • Ж: 23.05
  • У: 27.96

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте продукты для слоек с творогом и сыром.

 

Фото 1

 

 

Сделайте начинку: смешайте творог с натертым стружкой сыром, солью по вкусу. Сыр и творог идут в равных пропорциях, но запросто варьировать самостоятельно, ориентируясь на наличие продуктов.

 

Фото 2

 

 

Слоеное тесто, если нужно, предварительно оттайте, разверните полотном.

 

Фото 3

 

 

На половину теста выложите творожно-сырную смесь, равномерно распределите по всему периметру.

 

Фото 4

 

 

Накройте начинку из творога с сыром свободной половиной слоеного теста.

 

Фото 5

 

 

Защипните край прямоугольника, прижимая тесто пальцами. Затем острым ножом разрежьте большую заготовку параллельными полосами шириной порядка 3 см. Слегка сбрызните постным маслом. Выпекайте слойки в огнеупорной форме или на противне в раскаленной духовке при 180 градусах 25-30 минут. Перед выпеканием слойки-полосы можно раздвинуть, также можно уложить тесно и потом разрывать по слипшимся сырным стыкам.

 

Фото 6

 

 

Остудите и подавайте соленые слойки с творогом и сыром вприкуску с любимыми напитками на завтраки, перекусы, полдники.

 

Фото 7

 

 

Приятного аппетита!

 

