Слойки из числа рецептов «проще простого» - готовятся при минимуме продуктов, из покупного теста-полуфабриката - с ними справится любой.
Одна из универсальных начинок в несладком варианте слоек — творог с сыром, вкусно и питательно. Если же торопитесь или ленитесь, предлагаю слойки без сложной формовки (фигурных разрезов, защипов, плетений).
Ингредиенты
Слоеное тесто - 500 г
Творог - 100 г
Сыр - 100 г
Растительное масло - 20 мл
Соль - щепотка
- 360 кКал
- 0 ч. 30 мин.
- Б: 9.97
- Ж: 23.05
- У: 27.96
Процесс приготовления
Подготовьте продукты для слоек с творогом и сыром.
Сделайте начинку: смешайте творог с натертым стружкой сыром, солью по вкусу. Сыр и творог идут в равных пропорциях, но запросто варьировать самостоятельно, ориентируясь на наличие продуктов.
Слоеное тесто, если нужно, предварительно оттайте, разверните полотном.
На половину теста выложите творожно-сырную смесь, равномерно распределите по всему периметру.
Накройте начинку из творога с сыром свободной половиной слоеного теста.
Защипните край прямоугольника, прижимая тесто пальцами. Затем острым ножом разрежьте большую заготовку параллельными полосами шириной порядка 3 см. Слегка сбрызните постным маслом. Выпекайте слойки в огнеупорной форме или на противне в раскаленной духовке при 180 градусах 25-30 минут. Перед выпеканием слойки-полосы можно раздвинуть, также можно уложить тесно и потом разрывать по слипшимся сырным стыкам.
Остудите и подавайте соленые слойки с творогом и сыром вприкуску с любимыми напитками на завтраки, перекусы, полдники.
Приятного аппетита!
