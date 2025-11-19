Подготовьте продукты для слоек с творогом и сыром.

Сделайте начинку: смешайте творог с натертым стружкой сыром, солью по вкусу. Сыр и творог идут в равных пропорциях, но запросто варьировать самостоятельно, ориентируясь на наличие продуктов.

Слоеное тесто, если нужно, предварительно оттайте, разверните полотном.

На половину теста выложите творожно-сырную смесь, равномерно распределите по всему периметру.

Накройте начинку из творога с сыром свободной половиной слоеного теста.

Защипните край прямоугольника, прижимая тесто пальцами. Затем острым ножом разрежьте большую заготовку параллельными полосами шириной порядка 3 см. Слегка сбрызните постным маслом. Выпекайте слойки в огнеупорной форме или на противне в раскаленной духовке при 180 градусах 25-30 минут. Перед выпеканием слойки-полосы можно раздвинуть, также можно уложить тесно и потом разрывать по слипшимся сырным стыкам.

Остудите и подавайте соленые слойки с творогом и сыром вприкуску с любимыми напитками на завтраки, перекусы, полдники.

Приятного аппетита!