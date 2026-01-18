РЕБЁНОК.РУ
Странные имена в СССР: откуда взялась такая мода

В произведениях Михаила Булгакова упоминаются женские «революционные» имена Бебелина и Пестелина (производные от фамилий Бебель и Пестель), у Владимира Войновича мужские – Догнат и Перегнат (в честь лозунга «Догнать и перегнать Америку»).

Все это – не творческое преувеличение.

На всем протяжении существования СССР «синтетические» имена не были редкостью. Причем они не обязательно спускались «сверху»  самые обычные граждане по своей инициативе называли детей Арвилями (от «Армии Владимира Ильича Ленина), Ведленами («Великие дела Ленина»), Кукуцаполями («Кукуруза – царица полей) и другими подобными креативными именами.

Апогея это имятворчество достигло после Октябрьского переворота и во время сталинской индустриализации 30-х годов прошлого века. Историки, филологи и психологи сходятся в одном: это явление было закономерным, поскольку именно на пике потрясений, преобразующих мир, в языке появляется большое количество неологизмов, в том числе и имен собственных.

«Удружить хотела мать дочке белокурой, вот и вздумала назвать дочку Диктатурой»

Так как же эти имена-неологизмы образовывались? Вариантов было немало.

От имени «вождя мирового пролетариата» В.И. Ленина: Варлен («Великая армия Ленина»), Вилен/а (сокращенно от Владимир Ильич Ленин), Виленор (сокращено от лозунга «В. И. Ленин  отец революции»), Вилик («Владимир Ильич Ленин и Коммунизм»), Леннор/а (сокращенно от «Ленин  наше оружие», и даже Вилиан («В. И. Ленин и Академия наук»).

Вариаций на тему В.И. Ленина было множество, и эти имена были как мужскими, так и женскими.

От имени И.В. Сталина: Сталбер (сокращено от «Сталин и Берия»), Сталив (сокращенно от фамилии и инициалов Сталина), Сталик/Сталина (производное от фамилии И. В. Сталина), Стален (сокращенно от «Сталин и Ленин»), Сталет (сокращенно от фамилий Сталин, Ленин, Троцкий). Имен, образованных от имени Сталина, было несколько меньше, чем от имени Ленина, но они звучали внушительнее. Сегодня может показаться даже, что речь идет о каких-нибудь героях романа в стиле фэнтези.

Производные от популярных коммунистических лозунгов: Дазвсемир (от «Да здравствует всемирная революция!»), Даздрасмыгда (от «Да здравствует смычка города и деревни!»), Даздрасен (от «Да здравствует Седьмое ноября!», Дамир/а (от «Да здравствует мир»). Одни из них в современном контексте звучат нелепо или двусмысленно, например, Дележ (от «Дело Ленина живет») и Даздраперма (от «Да здравствует Первое мая!»). Другие, наоборот, сейчас кажутся приемлемыми и космополитичными: например, Делеор (от «Дело Ленина  Октябрьская революция»).

Вариации на тему революционной идеологии: Агитпроп (от «Отдел агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б)»), Баррикад/а, Борец, Вождь, Кармий/я (от «Красной Армии), Кид (от «Коммунистический идеал»), Ким (от «Коммунистический интернационал молодежи»), Ревволь (от «Революционная воля»), Серп-И-Молот и др.

Кстати, именно в этом разделе можно найти наибольшее количество знаменитостей и просто успешных людей: от Рэма Вяхирева, бывшего главы Газпрома, и писателя-публициста Роя Медведева, до знаменитой актрисы Нонны Мордюковой (по паспорту  Ноябрины) и телеведущей Октябрины Ганичкиной.

По «прогрессивным» профессиям и научно-техническим достижениям: Автодор (от «Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог»), Алгебрина, Ампер, Гипотенуза, Дрезина, Ом, Паровоз, Электрина, Элина (от «Электрификация + Индустриализация»). Также немало детей носили названия минералов и химических элементов: Гранит, Рубин, Радий, Вольфрам, Гелий и т.д.

Заимствование из других языков имен «пламенных революционеров» или деятелей науки и искусства: Анджела (в честь американки Анджелы Дэвис), Роза (в честь Розы Люксембург), Джон/Джонрид (в честь Джона Рида), Равель (в честь композитора Мориса Равеля), Эрнст (в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана). Особняком стояли давно употребляемые у других народов имена, получившие в СССР новую расшифровку: например, Гертруда («Героиня труда»).

В ходу были и оригинальные женские имена, связанные с революционной тематикой: Коммунэра, Искра, Лаиля (от «лампочка Ильича»), Люция (сокращенно от «Революция»); использовались географические названия: Нева, Каир, Лима, Гималай, Алтай, Ангара, Урал и Авксома («Москва» наоборот); месяцы рождения ребенка: Декабрий/Декабрина, Ноябрина, Сентябрина, Февралин, Апрелина; и имена различных героев эпохи СССР: Будена (от фамилии С. М. Буденного), Валтерперженка (от «Валентина Терешкова  первая женщина-космонавт»), Уюкос («Ура, Юра в космосе!»).

«Если только ты умен, ты не дашь ребятам столь затейливых имен, как Протон и Атом»

После крушения Российской Империи называть ребенка по церковным святцам стало считаться «отсталостью» и «дикостью». Большевики даже пытались придумать свои, «революционные святцы», но эта идея не прижилась. Зато сами экзальтированные родители пускались во все тяжкие, чтобы назвать своего ребенка по-особенному, в духе времени. Но, в то же время, в СССР оставалось достаточно здравомыслящих людей, которые давали детям нормальные, красивые, привычные для слуха имена.

Так, особую популярность в 20-х годах прошлого века приобрело имя Светлана; в конце 30-х, после выхода на экраны фильма Якова Протазанова «Бесприданница». Ларисами стали ежегодно называть не менее 22 девочек на 1000 новорожденных. В 40-е годы рейтинг популярных мужских имен возглавил Иван (92 младенцев-мальчиков на 1000 новорожденных).

В каждый исторический период были популярны традиционные мужские и женские имена. Так, в конце 70-х годов XX века это были Елена, Екатерина, Ольга, Наталья, Александр, Дмитрий и Виктор.

