Странные имена в СССР: откуда взялась такая мода

Все это – не творческое преувеличение.– самые обычные граждане по своей инициативе называли детей Арвилями (от «Армии Владимира Ильича Ленина), Ведленами («Великие дела Ленина»), Кукуцаполями («Кукуруза – царица полей) и другими подобными креативными именами.
Апогея это имятворчество достигло после Октябрьского переворота и во время сталинской индустриализации 30-х годов прошлого века. Историки, филологи и психологи сходятся в одном: это явление было закономерным, поскольку именно на пике потрясений, преобразующих мир, в языке появляется большое количество неологизмов, в том числе и имен собственных.
«Удружить хотела мать дочке белокурой, вот и вздумала назвать дочку Диктатурой»
Так как же эти имена-неологизмы образовывались? Вариантов было немало.
От имени «вождя мирового пролетариата» В.И. Ленина: Варлен («Великая армия Ленина»), Вилен/а (сокращенно от Владимир Ильич Ленин), Виленор (сокращено от лозунга «В. И. Ленин – отец революции»), Вилик («Владимир Ильич Ленин и Коммунизм»), Леннор/а (сокращенно от «Ленин – наше оружие», и даже Вилиан («В. И. Ленин и Академия наук»).
От имени И.В. Сталина: Сталбер (сокращено от «Сталин и Берия»), Сталив (сокращенно от фамилии и инициалов Сталина), Сталик/Сталина (производное от фамилии И. В. Сталина), Стален (сокращенно от «Сталин и Ленин»), Сталет (сокращенно от фамилий Сталин, Ленин, Троцкий). Имен, образованных от имени Сталина, было несколько меньше, чем от имени Ленина, но они звучали внушительнее. Сегодня может показаться даже, что речь идет о каких-нибудь героях романа в стиле фэнтези.
Производные от популярных коммунистических лозунгов: Дазвсемир (от «Да здравствует всемирная революция!»), Даздрасмыгда (от «Да здравствует смычка города и деревни!»), Даздрасен (от «Да здравствует Седьмое ноября!», Дамир/а (от «Да здравствует мир»). Одни из них в современном контексте звучат нелепо или двусмысленно, например, Дележ (от «Дело Ленина живет») и Даздраперма (от «Да здравствует Первое мая!»). Другие, наоборот, сейчас кажутся приемлемыми и космополитичными: например, Делеор (от «Дело Ленина – Октябрьская революция»).
Вариации на тему революционной идеологии: Агитпроп (от «Отдел агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б)»), Баррикад/а, Борец, Вождь, Кармий/я (от «Красной Армии), Кид (от «Коммунистический идеал»), Ким (от «Коммунистический интернационал молодежи»), Ревволь (от «Революционная воля»), Серп-И-Молот и др.
Кстати, именно в этом разделе можно найти наибольшее количество знаменитостей и просто успешных людей: от Рэма Вяхирева, бывшего главы Газпрома, и писателя-публициста Роя Медведева, до знаменитой актрисы Нонны Мордюковой (по паспорту – Ноябрины) и телеведущей Октябрины Ганичкиной.
По «прогрессивным» профессиям и научно-техническим достижениям: Автодор (от «Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог»), Алгебрина, Ампер, Гипотенуза, Дрезина, Ом, Паровоз, Электрина, Элина (от «Электрификация + Индустриализация»). Также немало детей носили названия минералов и химических элементов: Гранит, Рубин, Радий, Вольфрам, Гелий и т.д.
Заимствование из других языков имен «пламенных революционеров» или деятелей науки и искусства: Анджела (в честь американки Анджелы Дэвис), Роза (в честь Розы Люксембург), Джон/Джонрид (в честь Джона Рида), Равель (в честь композитора Мориса Равеля), Эрнст (в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана). Особняком стояли давно употребляемые у других народов имена, получившие в СССР новую расшифровку: например, Гертруда («Героиня труда»).
В ходу были и оригинальные женские имена, связанные с революционной тематикой: Коммунэра, Искра, Лаиля (от «лампочка Ильича»), Люция (сокращенно от «Революция»); использовались географические названия: Нева, Каир, Лима, Гималай, Алтай, Ангара, Урал и Авксома («Москва» наоборот); месяцы рождения ребенка: Декабрий/Декабрина, Ноябрина, Сентябрина, Февралин, Апрелина; и имена различных героев эпохи СССР: Будена (от фамилии С. М. Буденного), Валтерперженка (от «Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт»), Уюкос («Ура, Юра в космосе!»).
«Если только ты умен, ты не дашь ребятам столь затейливых имен, как Протон и Атом»
После крушения Российской Империи называть ребенка по церковным святцам стало считаться «отсталостью» и «дикостью». Большевики даже пытались придумать свои, «революционные святцы», но эта идея не прижилась. Зато сами экзальтированные родители пускались во все тяжкие, чтобы назвать своего ребенка по-особенному, в духе времени. Но, в то же время, в СССР оставалось достаточно здравомыслящих людей, которые давали детям нормальные, красивые, привычные для слуха имена.
Так, особую популярность в 20-х годах прошлого века приобрело имя Светлана; в конце 30-х, после выхода на экраны фильма Якова Протазанова «Бесприданница». Ларисами стали ежегодно называть не менее 22 девочек на 1000 новорожденных. В 40-е годы рейтинг популярных мужских имен возглавил Иван (92 младенцев-мальчиков на 1000 новорожденных).
В каждый исторический период были популярны традиционные мужские и женские имена. Так, в конце 70-х годов XX века это были Елена, Екатерина, Ольга, Наталья, Александр, Дмитрий и Виктор.
