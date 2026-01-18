Странные имена в СССР: откуда взялась такая мода

От имени «вождя мирового пролетариата» В.И. Ленина: Варлен («Великая армия Ленина»), Вилен/а (сокращенно от Владимир Ильич Ленин), Виленор (сокращено от лозунга «В. И. Ленин – отец революции»), Вилик («Владимир Ильич Ленин и Коммунизм»), Леннор/а (сокращенно от «Ленин – наше оружие», и даже Вилиан («В. И. Ленин и Академия наук»).

Вариаций на тему В.И. Ленина было множество, и эти имена были как мужскими, так и женскими.