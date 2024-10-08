Снифферы. Врач Бережанский назвал 4 признака того, что ребенок вдыхает газ

Госдума приняла в первом чтении закон, который запрещает продажу детям товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. Это, в том числе, баллончики для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плит.

«Дети пытаются их использовать для сниффинга — токсикомании, что крайне опасно и может привести не только к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть.

К сожалению, среди детей уже есть жертвы», — отметил

Есть такая статистика. В результате отравления газосодержащей продукцией с 2016-го по 2023 год пострадали 844 ребенка, из них погибли 817 детей и подростков.

Как понять, что ребенок втихомолку дышит газом, что происходит при этом с организмом, aif.ru рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, пульмонолог Павел Бережанский.

Увы, до 80-90% снифферов заканчивают печально. Развивается аритмия, поражаются легкие — токсические альвеолиты, бронхиолиты. «Даже если ребенка спасут, сделают детокс и он избавится от вредной привычки, есть риск развития облитерирующего бронхиолита. Это тяжелое заболевание, которое приводит к инвалидности, когда легкие уже не дышат сами. Дети же в погоне за „кайфом“ этого не осознают», — отмечает педиатр.

Что делает газ с организмом?

Специалист объясняет, что газы — бутан, изобутан, пропан — вытесняют кислород из легких, создавая искусственную гипоксию, то есть кислород не приходит в головной мозг. На это сразу реагирует нервная система: блокируются рецепторы, выделяется большое количество нейромедиаторов, включая гамма-аминомасляную кислоту, серотонин и другие. На фоне этого выделяется большое количество дофамина, который отвечает за удовольствие и заставляет подсаживаться на вдыхание газа.

«Клинические проявления возникают через 20-30 секунд после вдыхания газа, — объясняет врач. — Появляется головокружение — первый признак нехватки кислорода, ощущение легкости в теле, чувство, когда ползают мурашки по коже, немеют конечности, появляется заторможенность и изменение световосприятия. Подростки чувствуют состояние изменения сознания, эйфории, галлюцинации. Однако в это же время поражается нервная система. И если процесс продолжается более, чем 1-2 минуты, то возникает церебральная ишемия, то есть нехватка кислорода в головном мозге, что вызывает защитные реакции: тошноту, рвоту, потерю сознания у пациента».

По словам врача, если ребенок регулярно вдыхает большое количество газа, проявляются физические проблемы со стороны легких: одышка, покраснение и затем посинение кожи, особенно конечностей и лица.

Как понять, что ребенок дышит газом?

«Если ребенок стал раздражительным, тревожным, грубым, у него часто происходит смена настроения, можно заподозрить опасное увлечение, — говорит педиатр. — Подростку хочется побыстрее поймать „газовый кайф“, что сопровождается активацией вегетативной нервной системы: возникает потливость, дрожание, нервное состояние, нарушение сердечного ритма. Если подросток употребляет газ все чаще и чаще, у него формируется так называемая токсическая энцефалопатия — отмирают нервные клетки, нарушается сон, снижаются все когнитивные и социальные функции, возникают проблемы в школе, в общении со сверстниками, с родителями».

Также врач обращает внимание, что при вдыхании газа часто поражаются слизистые носа, рта, легких, возникает токсический атрофический ринит, ларингит, трахеит и облитерирующий бронхиолит.

При частом получении большой дозы токсинов возникает кардиомиопатия, нарушается проводимость сердечного ритма. А это может привести к синдрому внезапной сердечной смерти. «Неизвестно, в какой именно момент сердце перестанет биться, это может случиться просто во сне, даже если пациент уже отказался от употребления газа», — говорит врач.

Какое количество газа смертельно?

Убить может даже один вдох. «После первого употребления возможна острая аллергическая реакция: анафилаксия, крапивница, отек Квинке, — продолжает врач. — К сожалению, подростки очень быстро подсаживаются на способы получения дофамина вдыханием газа. И уже после 3-4 раза мы видим изменения со стороны нервной системы, слизистой.

К счастью, если подростка вовремя остановить, он получит правильное лечение, поддержку у психотерапевта, то здоровье можно восстановить.

Что делать, если ребенку стало плохо?

«Вызовите скорую помощь, обеспечьте пациенту доступ свежего воздуха, дайте выпить воды, — советует педиатр. — Задача медиков — вывести газ, который оседает в нижних отделах легких, поэтому мы даем подышать кислородом через маску примерно на полчаса. Дальше врач назначит поддерживающую терапию для нервной системы. В случае острых аллергических реакций (потеря сознания, анафилаксия, падение давления) необходимо ввести адреналин внутримышечно. Если нет под рукой адреналина, надо создать внешнее воздействие: это могут быть пощечины, щипки, чтобы на фоне внешнего стресса или громкого крика выработался свой адреналин. Поэтому при экстренной помощи всегда кричат и разговаривают громко».