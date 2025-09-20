РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Какие признаки говорят о проблемах с сердцем у детей?

Сердечно-сосудистые заболевания у детей могут долгое время оставаться незамеченными. Родителям важно знать тревожные сигналы, которые различаются в зависимости от возраста.

Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр Алена Перова.

На что обратить внимание в разном возрасте?

У новорожденных (0-2 года)

  • Цианоз: посинение (синюшность) кожи вокруг рта (носогубный треугольник), на кончиках пальцев или общая бледность.
  • Плохой набор веса: малыш медленно прибавляет в весе, несмотря на нормальное питание.
  • Одышка и потливость: появление одышки и сильной потливости даже во время кормления.
  • Обмороки: периодическая потеря сознания.

У детей дошкольного и школьного возраста

  • Задержка физического развития: ребенок выглядит младше и значительно меньше своих сверстников.
  • Низкая активность: он быстро устает, избегает подвижных игр, не может бегать наравне с другими.
  • Одышка: появление одышки после незначительной физической нагрузки.
  • Жалобы: может жаловаться на дискомфорт или боли в груди.

У подростков

  • Обмороки: внезапная потеря сознания, особенно во время или после физических нагрузок (тренировок, бега).
  • Повышенная утомляемость: постоянная усталость, слабость, нехватка сил.
  • Одышка и головокружение даже при обычной активности.
  • Боль в груди: регулярные жалобы на боль или дискомфорт в области сердца.

Из-за чего у детей могут быть проблемы с сердцем?

Одна из частых причин проблем в подростковом возрасте — несоответствие быстрого роста тела и развития сердца. Сердце может «не успевать» за растущим организмом, что приводит к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Это может проявляться в виде:

  • Нарушений сердечного ритма (аритмии).
  • Функциональных шумов в сердце.
  • Скачков артериального давления (гипо- или гипертензии).
  • Повышенной утомляемости, одышки, головокружений.

Обычно эти нарушения носят временный характер и проходят к завершению периода полового созревания, но иногда они могут стать основой для развития более серьезных заболеваний.

Что делать, если появились тревожные симптомы?

Лучшая помощь ребенку — это своевременное обращение к врачу и формирование здоровых привычек.

  1. Обратитесь к педиатру. При любых подозрительных симптомах необходимо пройти обследование. Только врач может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение.
  2. Оптимизируйте питание. Рацион должен быть сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами. Особенно важны для сердца калий и магний, которые содержатся в бананах, кураге, запеченном картофеле, кабачках, тыкве и орехах. Контролируйте потребление соли.
  3. Обеспечьте физическую активность. Для здоровья сердца детям с 5 лет необходимо не менее 30 минут умеренной активности каждый день (прогулки, игры) и 3-4 раза в неделю по 30 минут интенсивных занятий (плавание, бег, танцы).
  4. Следите за весом. Избыточная масса тела создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  5. Оградите от стрессов и вредных привычек. Крайне важны здоровый сон (не менее 8-9 часов) и благоприятная психологическая обстановка

При каких симптомах у подростка нужно срочно вызывать скорую помощь?

Если у ребенка наблюдается сочетание следующих симптомов:

  • Учащенное сердцебиение или чувство «перебоев» в сердце.
  • Резкая боль в груди, отдающая в лопатку или руку.
  • Выраженная одышка, чувство нехватки воздуха.
  • Внезапная слабость, бледность, тошнота.
  • Резкое повышение или падение артериального давления
  • Обморок (потеря сознания).
Ссылка на первоисточник
здоровье ребенка
алена перова
лидий юдин
наверх