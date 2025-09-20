Какие признаки говорят о проблемах с сердцем у детей?

Сердечно-сосудистые заболевания у детей могут долгое время оставаться незамеченными. Родителям важно знать тревожные сигналы, которые различаются в зависимости от возраста.

Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр Алена Перова.

На что обратить внимание в разном возрасте?

У новорожденных (0-2 года)

Цианоз: посинение (синюшность) кожи вокруг рта (носогубный треугольник), на кончиках пальцев или общая бледность.

Плохой набор веса: малыш медленно прибавляет в весе, несмотря на нормальное питание.

Одышка и потливость: появление одышки и сильной потливости даже во время кормления.

Обмороки: периодическая потеря сознания.

У детей дошкольного и школьного возраста

Задержка физического развития: ребенок выглядит младше и значительно меньше своих сверстников.

Низкая активность: он быстро устает, избегает подвижных игр, не может бегать наравне с другими.

Одышка: появление одышки после незначительной физической нагрузки.

Жалобы: может жаловаться на дискомфорт или боли в груди.

У подростков

Обмороки: внезапная потеря сознания, особенно во время или после физических нагрузок (тренировок, бега).

Повышенная утомляемость: постоянная усталость, слабость, нехватка сил.

Одышка и головокружение даже при обычной активности.

Боль в груди: регулярные жалобы на боль или дискомфорт в области сердца.

Из-за чего у детей могут быть проблемы с сердцем?

Одна из частых причин проблем в подростковом возрасте — несоответствие быстрого роста тела и развития сердца. Сердце может «не успевать» за растущим организмом, что приводит к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Нарушений сердечного ритма (аритмии).

Функциональных шумов в сердце.

Скачков артериального давления (гипо- или гипертензии).

Повышенной утомляемости, одышки, головокружений.

Это может проявляться в виде:

Обычно эти нарушения носят временный характер и проходят к завершению периода полового созревания, но иногда они могут стать основой для развития более серьезных заболеваний.

Что делать, если появились тревожные симптомы?

Лучшая помощь ребенку — это своевременное обращение к врачу и формирование здоровых привычек.

Обратитесь к педиатру. При любых подозрительных симптомах необходимо пройти обследование. Только врач может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Оптимизируйте питание. Рацион должен быть сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами. Особенно важны для сердца калий и магний, которые содержатся в бананах, кураге, запеченном картофеле, кабачках, тыкве и орехах. Контролируйте потребление соли. Обеспечьте физическую активность. Для здоровья сердца детям с 5 лет необходимо не менее 30 минут умеренной активности каждый день (прогулки, игры) и 3-4 раза в неделю по 30 минут интенсивных занятий (плавание, бег, танцы). Следите за весом. Избыточная масса тела создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Оградите от стрессов и вредных привычек. Крайне важны здоровый сон (не менее 8-9 часов) и благоприятная психологическая обстановка

При каких симптомах у подростка нужно срочно вызывать скорую помощь?

Если у ребенка наблюдается сочетание следующих симптомов: