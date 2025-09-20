Какие признаки говорят о проблемах с сердцем у детей?

Сердечно-сосудистые заболевания у детей могут долгое время оставаться незамеченными. Родителям важно знать тревожные сигналы, которые различаются в зависимости от возраста.
Об этом aif.ru рассказала врач-педиатр Алена Перова.
На что обратить внимание в разном возрасте?
У новорожденных (0-2 года)
- Цианоз: посинение (синюшность) кожи вокруг рта (носогубный треугольник), на кончиках пальцев или общая бледность.
- Плохой набор веса: малыш медленно прибавляет в весе, несмотря на нормальное питание.
- Одышка и потливость: появление одышки и сильной потливости даже во время кормления.
- Обмороки: периодическая потеря сознания.
У детей дошкольного и школьного возраста
- Задержка физического развития: ребенок выглядит младше и значительно меньше своих сверстников.
- Низкая активность: он быстро устает, избегает подвижных игр, не может бегать наравне с другими.
- Одышка: появление одышки после незначительной физической нагрузки.
- Жалобы: может жаловаться на дискомфорт или боли в груди.
У подростков
- Обмороки: внезапная потеря сознания, особенно во время или после физических нагрузок (тренировок, бега).
- Повышенная утомляемость: постоянная усталость, слабость, нехватка сил.
- Одышка и головокружение даже при обычной активности.
- Боль в груди: регулярные жалобы на боль или дискомфорт в области сердца.
Из-за чего у детей могут быть проблемы с сердцем?
Одна из частых причин проблем в подростковом возрасте — несоответствие быстрого роста тела и развития сердца. Сердце может «не успевать» за растущим организмом, что приводит к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.
- Нарушений сердечного ритма (аритмии).
- Функциональных шумов в сердце.
- Скачков артериального давления (гипо- или гипертензии).
- Повышенной утомляемости, одышки, головокружений.
Обычно эти нарушения носят временный характер и проходят к завершению периода полового созревания, но иногда они могут стать основой для развития более серьезных заболеваний.
Что делать, если появились тревожные симптомы?
Лучшая помощь ребенку — это своевременное обращение к врачу и формирование здоровых привычек.
- Обратитесь к педиатру. При любых подозрительных симптомах необходимо пройти обследование. Только врач может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение.
- Оптимизируйте питание. Рацион должен быть сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами. Особенно важны для сердца калий и магний, которые содержатся в бананах, кураге, запеченном картофеле, кабачках, тыкве и орехах. Контролируйте потребление соли.
- Обеспечьте физическую активность. Для здоровья сердца детям с 5 лет необходимо не менее 30 минут умеренной активности каждый день (прогулки, игры) и 3-4 раза в неделю по 30 минут интенсивных занятий (плавание, бег, танцы).
- Следите за весом. Избыточная масса тела создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
- Оградите от стрессов и вредных привычек. Крайне важны здоровый сон (не менее 8-9 часов) и благоприятная психологическая обстановка
При каких симптомах у подростка нужно срочно вызывать скорую помощь?
Если у ребенка наблюдается сочетание следующих симптомов:
- Учащенное сердцебиение или чувство «перебоев» в сердце.
- Резкая боль в груди, отдающая в лопатку или руку.
- Выраженная одышка, чувство нехватки воздуха.
- Внезапная слабость, бледность, тошнота.
- Резкое повышение или падение артериального давления
- Обморок (потеря сознания).
