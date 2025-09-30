Кутабы с творогом и сыром

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления кутабов с творогом и сыром. Как видите, они крайне просты. Сыр берите любой, какой нравится, я взяла тильзитер. Творог у меня 2% жирности, но тут тоже берите любой - чем жирнее, тем, соответственно, вкуснее).
Приготовим тесто. В миску всыпьте муку, лучше не всю сразу, граммов 400-450. Добавьте соль, влейте кипяток.
Перемешивайте ложкой до образования крошки, добавьте масло.
Затем руками замесите плотное, не липнущее к рукам тесто, по необходимости досыпая оставшуюся муку. Накройте тесто пленкой или крышкой, дайте отдохнуть минут 20.
Для начинки натрите сыр на мелкой терке, смешайте с творогом, попробуйте - если нужно, добавьте соль, я не солила, хватило солености сыра.
Отдохнувшее тесто разделите на порции, исходя из диаметра вашей сковороды. У меня сковорода большая, я разделила на 12 частей, но не очень большие в итоге получились 😊.
Заготовки, с которыми в данный момент не работаете, обязательно накрывайте пленкой, чтобы не заветривались. Каждую заготовку раскатываем максимально тонко, стараемся придать форму круга - меньше обрезков будет)). На одну половину выкладываем начинку.
Накрываем второй половиной, руками при этом удаляем воздух, просто аккуратно надавливая на кутаб сверху, защипываем край, подравниваем ножом.
Кутабы пекутся на сухой сковороде, без масла. Чтобы тесто полностью пропеклось, кутаб должен контактировать с поверхностью сковороды всей своей "площадью". Поэтому начинки не должно быть много, кутаб должен быть максимально плоским. Это важно.
Выпекаем кутабы на среднем огне (6-7 из 9) с обеих сторон. После того как сняли кутаб со сковороды, обязательно удалите полотенцем остатки муки, иначе она будет гореть, и на кутабах будут черные пятнышки.
Готовый кутаб перекладываем на блюдо и с обеих сторон смазываем сливочным маслом. Его можно растопить и смазывать кисточкой, я просто накалываю масло на вилку и смазываю так.
Готовые кутабы укладываем друг на друга стопочкой.
Кутабы с творогом и сыром получились очень нежными, мягкими, ароматными, вкусными...
Приятного аппетита!
Свежие комментарии