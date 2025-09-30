Кутабы с творогом и сыром

Соберите ингредиенты для приготовления кутабов с творогом и сыром. Как видите, они крайне просты. Сыр берите любой, какой нравится, я взяла тильзитер. Творог у меня 2% жирности, но тут тоже берите любой - чем жирнее, тем, соответственно, вкуснее).

Фото 1

Приготовим тесто. В миску всыпьте муку, лучше не всю сразу, граммов 400-450. Добавьте соль, влейте кипяток.

Фото 2

Перемешивайте ложкой до образования крошки, добавьте масло.

Фото 3

Затем руками замесите плотное, не липнущее к рукам тесто, по необходимости досыпая оставшуюся муку. Накройте тесто пленкой или крышкой, дайте отдохнуть минут 20.

Фото 4

Для начинки натрите сыр на мелкой терке, смешайте с творогом, попробуйте - если нужно, добавьте соль, я не солила, хватило солености сыра.

Фото 5

Отдохнувшее тесто разделите на порции, исходя из диаметра вашей сковороды. У меня сковорода большая, я разделила на 12 частей, но не очень большие в итоге получились 😊.

Фото 6

Заготовки, с которыми в данный момент не работаете, обязательно накрывайте пленкой, чтобы не заветривались. Каждую заготовку раскатываем максимально тонко, стараемся придать форму круга - меньше обрезков будет)). На одну половину выкладываем начинку.

Фото 7

Накрываем второй половиной, руками при этом удаляем воздух, просто аккуратно надавливая на кутаб сверху, защипываем край, подравниваем ножом.

Фото 8

Кутабы пекутся на сухой сковороде, без масла. Чтобы тесто полностью пропеклось, кутаб должен контактировать с поверхностью сковороды всей своей "площадью". Поэтому начинки не должно быть много, кутаб должен быть максимально плоским. Это важно.

Фото 9

Выпекаем кутабы на среднем огне (6-7 из 9) с обеих сторон. После того как сняли кутаб со сковороды, обязательно удалите полотенцем остатки муки, иначе она будет гореть, и на кутабах будут черные пятнышки.

Фото 10

Готовый кутаб перекладываем на блюдо и с обеих сторон смазываем сливочным маслом. Его можно растопить и смазывать кисточкой, я просто накалываю масло на вилку и смазываю так.

Фото 11

Готовые кутабы укладываем друг на друга стопочкой.

Фото 12

Кутабы с творогом и сыром получились очень нежными, мягкими, ароматными, вкусными...

Фото 13

Приятного аппетита!