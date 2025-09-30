РЕБЁНОК.РУ
Кутабы с творогом и сыром

Кутабы/гутабы - это настоящий шедевр азербайджанской кухни - тоненький хлеб в виде полумесяца с самыми разнообразными начинками, осенью хочется с тыквой, весной - со свежей зеленью, и практически всегда хочется с сыром 😁, а сегодня предлагаю еще и творог добавить, будет очень вкусно, обещаю 😉.

Ингредиенты

Тесто:

Мука - 500 г (+/-)

Кипяток - 300 мл

Соль - 2/3 ч.

л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Начинка:

Творог - 200 г

Сыр твердый - 200 г

Соль - по вкусу

Сливочное масло - 60-70 г (для смазывания)

Сковорода диаметром 35 см
Получается 12 штук
  • 263 кКал
  • 2 ч. 5 мин.
  • Б: 10.19
  • Ж: 11.7
  • У: 29.33

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления кутабов с творогом и сыром. Как видите, они крайне просты. Сыр берите любой, какой нравится, я взяла тильзитер. Творог у меня 2% жирности, но тут тоже берите любой - чем жирнее, тем, соответственно, вкуснее).

 

Фото 1

 

 

Приготовим тесто. В миску всыпьте муку, лучше не всю сразу, граммов 400-450. Добавьте соль, влейте кипяток.

 

Фото 2

 

 

Перемешивайте ложкой до образования крошки, добавьте масло.

 

Фото 3

 

 

Затем руками замесите плотное, не липнущее к рукам тесто, по необходимости досыпая оставшуюся муку. Накройте тесто пленкой или крышкой, дайте отдохнуть минут 20.

 

Фото 4

 

 

Для начинки натрите сыр на мелкой терке, смешайте с творогом, попробуйте - если нужно, добавьте соль, я не солила, хватило солености сыра.

 

Фото 5

 

 

Отдохнувшее тесто разделите на порции, исходя из диаметра вашей сковороды. У меня сковорода большая, я разделила на 12 частей, но не очень большие в итоге получились 😊.

 

Фото 6

 

 

Заготовки, с которыми в данный момент не работаете, обязательно накрывайте пленкой, чтобы не заветривались. Каждую заготовку раскатываем максимально тонко, стараемся придать форму круга - меньше обрезков будет)). На одну половину выкладываем начинку.

 

Фото 7

 

 

Накрываем второй половиной, руками при этом удаляем воздух, просто аккуратно надавливая на кутаб сверху, защипываем край, подравниваем ножом.

 

Фото 8

 

 

Кутабы пекутся на сухой сковороде, без масла. Чтобы тесто полностью пропеклось, кутаб должен контактировать с поверхностью сковороды всей своей "площадью". Поэтому начинки не должно быть много, кутаб должен быть максимально плоским. Это важно.

 

Фото 9

 

 

Выпекаем кутабы на среднем огне (6-7 из 9) с обеих сторон. После того как сняли кутаб со сковороды, обязательно удалите полотенцем остатки муки, иначе она будет гореть, и на кутабах будут черные пятнышки.

 

Фото 10

 

 

Готовый кутаб перекладываем на блюдо и с обеих сторон смазываем сливочным маслом. Его можно растопить и смазывать кисточкой, я просто накалываю масло на вилку и смазываю так.

 

Фото 11

 

 

Готовые кутабы укладываем друг на друга стопочкой.

 

Фото 12

 

 

Кутабы с творогом и сыром получились очень нежными, мягкими, ароматными, вкусными...

 

Фото 13

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 14

 

 

Кутабы с творогом и сыром, рецепт с фото
рецепты
