Сколько часов сна нужно школьникам? Ответ невролога

Подростки очень часто жалуются на повышенную утомляемость. Это связано в первую очередь с нарушением режима дня и сокращением сна. Так как организм еще растет, головной мозг еще не зрелый (он развивается до 21 года), поэтому во время сна он должен получать полноценный отдых.