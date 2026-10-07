Сколько часов сна нужно школьникам? Ответ невролога

Подростки очень часто жалуются на повышенную утомляемость. Это связано в первую очередь с нарушением режима дня и сокращением сна. Так как организм еще растет, головной мозг еще не зрелый (он развивается до 21 года), поэтому во время сна он должен получать полноценный отдых.
От сбитого режима снижаются концентрация и успеваемость в школе, появляется раздражительность, тревожность, нарушается обмен веществ и повышается риск набора лишнего веса.
Помните, что даже для старших школьников минимальное количество сна в сутки — 8 часов. Идеально, если это будет 10–11 часов.
К сожалению, такой режим в наше время очень сложно обеспечить, но к этому стоит стремиться. Если подросток встает в семь часов утра, то должен ложиться спать не позднее половины одиннадцатого ночи.
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