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Сколько часов сна нужно школьникам? Ответ невролога

Хронический недосып у подростков, вызванный учебной нагрузкой, гаджетами и социальной активностью, может иметь серьезные последствия, выходящие далеко за рамки усталости и плохого настроения.

Редактор, мама двух девочек
сон, подростки
Источник: Unsplash

О том, как недостаток сна влияет на развитие мозга, психику и обмен веществ, а также сколько часов сна действительно необходимо растущему организму, Детям Mail рассказала невролог-эпилептолог Наталья Горохова.

Подростки очень часто жалуются на повышенную утомляемость. Это связано в первую очередь с нарушением режима дня и сокращением сна. Так как организм еще растет, головной мозг еще не зрелый (он развивается до 21 года), поэтому во время сна он должен получать полноценный отдых.

От сбитого режима снижаются концентрация и успеваемость в школе, появляется раздражительность, тревожность, нарушается обмен веществ и повышается риск набора лишнего веса. 

Помните, что даже для старших школьников минимальное количество сна в сутки — 8 часов. Идеально, если это будет 10–11 часов.

К сожалению, такой режим в наше время очень сложно обеспечить, но к этому стоит стремиться. Если подросток встает в семь часов утра, то должен ложиться спать не позднее половины одиннадцатого ночи.

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здоровье
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