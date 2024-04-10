Лично у меня, хоть я и была очень привередливым ребенком в плане еды, зразы с начинкой внутри были самым любимым блюдом. Очень часто я просила маму приготовить дома не обычные котлеты, которые она жарила, а зразы как в детском саду. Скорее всего, мне они нравились потому, что для детского питания мясо для фарша использовали нежирное, в отличие от домашних котлет, да плюс еще начинка внутри, так что для меня обычные котлеты однозначно проигрывали. Сейчас я такие зразы готовлю дома сама, причем очень часто. Делюсь и с вами рецептом этого детсадовского блюда, которое советую приготовить, соблюдая все рекомендации и требования, прописанные в технологических картах (а ведь именно по ним готовят еду в детских садах).

Итак, возьмем все продукты по списку. Для зраз можно брать фарш свиной или говяжий, но лучше всего не покупать готовый, а делать самим из хорошего куска мяса с совсем небольшим количеством жира.

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Обычно для котлет мы используем белую булку или батон, но для приготовления зраз в технологической карте указан именно пшеничный хлеб, поэтому возьмем его и размочим в молоке.

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После измельчим размокший хлеб с помощью блендера и добавим к фаршу, сразу добавим соль и размешаем. По технологической карте в зразы не добавляется перец, поэтому и мы его использовать не будем, все-таки у нас блюдо для детского питания.

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Теперь займемся начинкой. Очистим луковицу и нарежем ее мелко.

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Нарежем мелко предварительно отваренные куриные яйца.

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Спассеруем лук на растительном масле.

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Смешаем яйца, пассерованный лук и укроп. Немного подсолим нашу начинку для зраз по вкусу.

Фото 7

Далее влажными руками будем отщипывать кусочки фарша, придавая им форму лепешки. На серединку лепешки кладем яичную начинку, после чего скрепляем концы и придаем заготовке овальную форму. Обваливаем заготовку в панировочных сухарях. Сделаем таким образом все заготовки для зраз.

Фото 8

Обжарим зразы со всех сторон в небольшом количестве растительного масла.

Фото 9

Я стараюсь не сильно зажаривать зразы или котлеты на сковороде, поэтому доведем зразы в духовке до полной готовности буквально в течение 7-10 минут при температуре 180 градусов, предварительно сложив их в огнеупорную форму.

Фото 10

Зразы как в детском саду готовы. Ну и как положено, подаем их с гарниром сразу горячими!

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В качестве гарнира подойдет картофельное пюре, гречка, да и, вообще, любые крупы. А у меня - бантики, детям нравится! Приятного аппетита!