Повод для тревоги? Всякая ли сыпь на теле ребёнка опасна

Сыпь у ребёнка – один из самых частых поводов для тревоги родителей.

Сыпь у ребёнка – один из самых частых поводов для тревоги родителей. Фото сгенерировано нейросетью 123rf, iStock

Сыпь у ребёнка – один из самых частых поводов для тревоги родителей. На самом деле не каждая сыпь опасна. Но есть признаки, которые важно знать.

Наш эксперт – врач-педиатр ДГКБ им. З. А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Светлана Борзакова.

Миф 1. Появление сыпи всегда крайне опасно.

На самом деле. Если сыпь появилась впервые, не бледнеет при надавливании и сопровождается температурой, при этом ребёнок выглядит больным, лучше связаться с врачом, ведь порой промедление опасно. Если же малыш, несмотря на сыпь, активен, без затруднений пьёт воду, нормально дышит и у него нет никаких симптомов, паниковать ни к чему.

Миф 2. Нет сыпи – нет и инфекции.

На самом деле. Одна и та же инфекция иногда выглядит ­по-разному. Один обсыпан с головы до ног, у другого на теле лишь несколько высыпаний, у третьего кожа будет почти чистой. Это зависит от возбудителя, возраста ребёнка, состояния иммунной системы, вакцинации, индивидуальной реакции кожи и того, на каком этапе болезни пациента осматривают.

Миф 3. Сыпь можно различить по виду.

На самом деле. Важен не столько внешний вид высыпаний, сколько сопутствующие симптомы. Инфекционная сыпь нередко сочетается с температурой, слабостью, насморком, кашлем, болью в горле, увеличением лимфоузлов, расстрой­ством стула или болью во рту. Аллергическая чаще зудит, похожа на крапивницу.

Она появляется после употребления нового продукта, лекарства, укуса, контакта с животными, бытовой химией или косметикой. Геморрагическая сыпь самая страшная – это не просто красные пятнышки или пузырьки, а кровоизлияния в кожу. Если элементы не бледнеют при надавливании, особенно на фоне высокой температуры и плохого самочувствия, нужна срочная медицинская помощь. Для такой сыпи также характерно быст­рое распространение. У ребёнка при этом наблюдаются выраженная вялость, нарушение сознания, затруднённое дыхание, частая рвота, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, холодные руки и ноги, болезненность кожи, отёк губ или лица, поражение глаз, губ, полости рта и половых органов. В этих случаях срочно обращайтесь к врачу.

Миф 4. Чем сыпь обширнее, тем болезнь тяжелее.

На самом деле. Количество элементов сыпи не всегда говорит о тяжести болезни. При ветрянке, например, при обилии пузырьков состояние пациента может оставаться удовлетворительным и, наоборот, при опасной геморрагической сыпи элементов сначала может быть немного, но состояние ухудшается быстро.

Миф 5. Человек становится заразен с момента появления сыпи. Сыпь сошла – можно возвращаться в коллектив.

На самом деле. Всё зависит от инфекции. При кори сыпь обычно появляется через несколько дней после появления других симптомов (повышение температуры, кашель, насморк, покраснение глаз), но ребёнок к этому моменту уже заразен. При ветрянке ребёнок будет заразен за 1–2 дня до возникновения сыпи и до тех пор, пока все пузырьки не покроются корочками. При краснухе – уже за неделю до появления сыпи и около недели после её полного исчезновения. При скарлатине заразность резко уменьшается после начала лечения антибиотиками, но возвращаться в дет­ский коллектив можно только после нормализации температуры и не раньше чем через сутки от начала антибактериального лечения.

При вирусе Коксаки (болезнь «рука – нога – рот») ребёнок наи­более заразен в первую неделю, но вирус может выделяться ещё некоторое время после исчезновения симптомов. Поэтому важны мытьё рук, отдельная посуда, обработка поверхностей и отсутствие контакта с совсем маленькими детьми.

При парвовирусной инфекции, когда появляется типичная сыпь по типу «нашлёпанных щёк», ребёнок обычно уже почти не заразен. Но для беременных женщин, людей с анемиями и иммунодефицитами контакт с ним всё же опасен.

Миф 6. Появилась сыпь – надо давать антибиотики.

На самом деле. При вирусных инфекциях антибиотики не помогут. Обычно нужны обильное питьё, покой, контроль температуры. При бактериальных инфекциях, например при скарлатине, врач назначает антибиотик. При подозрении на менингококковую инфекцию требуется не самолечение, а срочная медицинская помощь.

Миф 7. Зудящую сыпь надо мазать зелёнкой или гормональной мазью.

На самом деле. Ничем прижигать сыпь нельзя – ни зелёнкой, ни спиртом, ни йодом, ни уксусом. Гормональные средства может назначить только врач. Не следует также сковыривать пузырьки.

Чтобы зуд мучил меньше, надо:

коротко стричь ногти ребёнку, чтобы он не расчёсывал высыпания;

надевать хлопковую одежду;

избегать перегрева – в тепле зуд усиливается;

использовать прохладный душ или влажные компрессы;

применять средства от зуда, в том числе антигистаминные, если их рекомендовал врач.

Краснуха. Сыпь мелкая, розовая, начинается на лице, а затем быстро распространяется на туловище и конечности. Обычно элементы не сливаются в крупные поля.

Другие симптомы. Часто увеличиваются затылочные и заднешейные лимфоузлы. Температура обычно умеренная. Краснуха особенно опасна для беременных женщин из-за риска поражения плода.

Менингококковая инфекция. Может развиваться очень быстро, при генерализованной форме убивает за несколько часов. Сыпь часто геморрагическая: тёмно-красные, багровые или синюшные элементы, которые не бледнеют при надавливании.

Другие симптомы. Высокая температура, вялость, сонливость, рвота, сильная головная боль, холодные конечности, нарушение сознания. Это повод срочно вызвать скорую помощь.

Корь. Сыпь появляется не сразу, а вслед за другими симптомами. Сначала элементы возникают на лице и за ушами, потом сыпь спускается на туловище, руки и ноги. Элементы могут сливаться.

Другие симптомы. Высокая температура, кашель, насморк, покраснение глаз, светобоязнь. Корь крайне опасна тяжёлыми осложнениями.

Ветряная оспа. Элементы сыпи находятся на разных стадиях: пятна, пузырьки, корочки. Часто сыпь появляется на туловище, лице, волосистой части головы, может быть на слизистых.

Другие симптомы. Зуд обычно ярко выраженный. Бывает повышенная температура.

Скарлатина. Сыпь мелкая, шершавая на ощупь, как наждачная бумага, чаще начинается на шее, груди, в подмышечных и паховых складках.

Другие симптомы. Боль в горле, высокая температура, яркий красный зев, малиновый язык, бледный носогубной треугольник, позже – шелушение кожи. Требует осмотра врача и лечения антибиотиком.

Вирус Коксаки и другие энтеро­вирусы. Сыпь в виде пятен или пузырьков на ладонях, стопах, во рту, иногда на ягодицах.

Другие симптомы. Температура, боль в горле и во рту. Обычно заболевание проходит самостоятельно, но важно следить, чтобы ребёнок много пил: из-за боли во рту дети иногда отказываются от жидкости.