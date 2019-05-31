Домашний хлебный квас: газированный и с пышной пенкой

Домашний хлебный квас получается сильно газированным, с прекрасной пышной пенкой. По вкусу он очень похож на тот квас, который продают на улицах, из бочек.

Ингредиенты:

400 гр. черного хлеба (типа Бородинского);

4 литра чистой воды;

5-10 гр. свежих дрожжей;

150 гр. сахарного песка;

Приготовление:

Изюм тщательно промываем, запаривать его не нужно. Хлеб нарезаем на небольшие кусочки, выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправляем противень с черным хлебом в хорошо разогретую духовку, минут на 20. Следите за тем, чтобы он не подгорел, а только приобрел красивый золотистый цвет. После того, как хлеб достали, сразу перекладываем его в чистую трехлитровую банку. Заливаем двумя литрами крутого кипятка, закрываем банку крышкой, оставляем на столе до полного остывания: я оставляла на ночь. На кастрюлю устанавливаем сито или дуршлаг, застилаем марлей, сложенной в четыре слоя. Выливаем все содержимое банки, отжимаем с помощью марли. Отжатый хлеб возвращаем в банку, вливаем еще два литра кипятка, закрываем банку крышкой. В этот раз оставляем на два часа. Сливаем содержимое в ту же ёмкость, через несколько слоев марли. Если будет осадок, слейте его в раковину. Свежие дрожжи выкладываем в стакан, заливаем небольшим количеством кваса, тщательно размешиваем. Как только дрожжи полностью растворятся, выливаем их в кастрюлю с квасом. Добавляем туда же сахарный песок, промытый изюм, перемешиваем, пока сахар не растворится. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем минимум на 8 часов, при комнатной температуре.Квас разливаем по бутылкам или банкам, плотно закрываем крышками и убираем для охлаждения в холодильник. Понадобится минимум четыре часа. Открывайте потом очень аккуратно: домашний хлебный квас сильно пенится и напоминает шампанское. Он отлично утолит жажду и станет прекрасной основой для окрошки.