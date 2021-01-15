ЕГЭ хотят отменить: Что придёт на смену

В Государственной Думе разрабатывают законопроект о поэтапной отмене ОГЭ и ЕГЭ, которые, по оценке представителей экспертного сообщества, уже довольно сильно снизили уровень общего образования. Ожидается, что документ будет внесён в нижнюю палату уже этой весной. Есть ли жизнь после единого госэкзамена?

Три ругательные буквы

ЕГЭ – эти три буквы стали ругательными для многих учеников, их родителей и, конечно, учителей, которые, вместо того чтобы качественно давать старшеклассникам программу, вынуждены детей "натаскивать" на тесты. Родители просят не загружать мозги их детей "ненужными" знаниями, которых нет в едином госэкзамене. Школьные преподаватели сокрушаются, но соглашаются, ведь по успехам учеников оценивают и их работу тоже, рассказал заслуженный учитель России Александр Шевкин.

Это закон природы – луч света движется по прямому пути. Ученик хочет получить результат с наименьшей затратой сил, поэтому, если ему снижают планку и требуют только "от сих до сих", то он и будет работать "от сих до сих". Страна на этом потеряет несколько поколений.

Житель Москвы Игорь Ильин оставил карьеру учителя истории и обществознания в прошлом.

Результат ЕГЭ и образовательная программа идут параллельно и не пересекаются. Я оказался между двух огней. С одной стороны, я хочу дать детям образовательные стандарты, научить их понимать историю, разбираться в ней, чувствовать её. А с другой стороны, я хочу детям добра и чтобы они сдали ЕГЭ на максимальный балл.

Он не смог мириться с тем, что нужно ради высоких баллов пренебрегать уровнем образования.

Результат введения ЕГЭ – катастрофическое снижение уровня знаний в России. Сегодня не каждый одиннадцатиклассник знает, когда началась Великая Отечественная война или как высчитать время, которое потребовалось автомобилю, чтобы добраться из пункта А в пункт Б при заданной скорости. Пора признать, что эксперимент, в который втянул нас Запад, провалился.

Мозги закипают

В первоначальном виде единый госэкзамен представлял собой банальный тест, где нужно верно расставить галочки. Ректор МГУ Виктор Садовничий попробовал пройти его, расставляя галочки наугад – и получил оценку "удовлетворительно". Затем ЕГЭ долго перекраивали, но пациент всё равно скорее мёртв, чем жив. Система прохождения тестов усложнилась многократно, мозги выпускников начали вскипать, а психика – давать сбои.

Научное сообщество бьётся над созданием новой системы: изучается опыт последних лет, собираются отзывы учеников и преподавателей, привлекаются IT-разработчики. Зампредседателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Максим Зайцев рассказал, что в парламенте разрабатывается законопроект об отмене обоих видов единых экзаменов – ЕГЭ и ОГЭ. Первое чтение может состояться уже этой весной.

Министерство просвещения уже отменило ЕГЭ по иностранному языку – это первая ласточка. И в продолжение сейчас можно отменить ОГЭ для тех, кто собирается идти в 10–11-й классы. Зачем им на конкурсной основе сдавать эти экзамены? А в перспективе следующим этапом – полная отмена ЕГЭ. Не в этом году, не обязательно срочно и быстро, но мы должны все вместе за это бороться, чтобы в конечном итоге достичь результата.

Одним из идеологов глобализации системы образования стал известный политик Жак Аттали – советник французских президентов, в том числе Миттерана, – глобалист, масон. Для того чтобы разрушать национальные системы образования, в каждой стране ему и его команде нужны были свои люди. У нас команда для Аттали подобралась в начале 90-х – после крушения Советского Союза. Новое поколение либералов получило контроль за всеми сферами отечественного образования – совсем недавно одного из лучших в мире. Но когда-то лучшему образованию и когда-то лучшим школам введением ЕГЭ выразили недоверие: посчитали, что школы не могут адекватно оценивать результаты работы учеников.

Одна из задач ЕГЭ состояла в том, чтобы упростить детям из регионов поступление в московские вузы. Упростили – лучшие из лучших начали массово переезжать в Москву. И одно дело, когда отучился и вернулся поднимать родной город или край, и совсем другое – осесть в "нерезиновой".

А кто же откажется осесть, когда тут шире перспективы и выше зарплаты? Виктор Садовничий видит в массовой миграции абитуриентов большую проблему.

Мы действительно видим, что из регионов все уезжают. Такой и была идея – ЕГЭ помогает региональным ребятам поступать в ведущие вузы. А может, другой путь избрать? Не через ЕГЭ, а отбирать их по каким-то программам, готовить, но с тем, чтобы потом они вернулись назад в регионы.

Дитя платного образования

Также ЕГЭ позиционировался как способ борьбы со взяточничеством при поступлении. Андрей Фурсенко ещё в свою бытность министром образования заявлял о том, что единый госэкзамен организован таким образом, что "коррупции не может быть по определению". ЕГЭ действительно убрал коррупцию из приёмных комиссий вузов, но переместил затраты родителей совершенно в другие сферы. Во-первых, это невиданное расширение и удорожание репетиторского рынка. Во-вторых, это сфера олимпиад: известны случаи, когда на них "побеждали" дети, которые на самом деле там даже не участвовали. А заоблачное количество "стобалльников" из южных регионов России, которыми завалило Москву в первые годы ЕГЭ, – это точно отсутствие коррупции по определению?

Кстати, почему вообще разговор зашёл о коррупции – как-то поступали люди десятки лет, система функционировала, а тут вдруг потребовалось срочно спасаться? Дело в том, что ЕГЭ – это дитя платного высшего образования в России. Когда был взят курс на сокращение числа бюджетных мест, война за них между абитуриентами и их родителями обещала быть ожесточённой, а взятки при поступлении могли взлететь до небес. Во избежание этого вузы и были исключены из системы оценки знаний.

Между тем сейчас уже не начало нулевых – современные системы видеонаблюдения позволяют отследить и задокументировать весь процесс сдачи экзамена, как это будет с 1 марта сделано с техническим осмотром автомобилей. Если мы считаем большинство вузовских преподавателей потенциальными взяточниками, высшее образование в России вообще можно закрывать, а если нет – почему они не могут принимать традиционные вступительные экзамены?

У ЕГЭ остаётся всё меньше сторонников, эксперты призывают его если не отменить, то хотя бы убрать из школ, где учителя буквально замордованы натаскиванием учеников под единые стандарты. Заслуженный учитель России Александр Шевкин – сторонник второго варианта.

Когда вводили ЕГЭ, было принято неправильное решение совместить выпускной экзамен из школы со вступительным. Получается, что вступительный экзамен, например, по математике сдаётся по единому тесту – и по нему должны отбирать будущих специалистов, которые будут учиться на разных специальностях.

Вероятно, законопроект об отмене единого госэкзамена придётся рассматривать уже новому составу Государственной Думы. Каким он будет, мы не знаем. Если будете ходить на встречи с кандидатами, не забудьте спросить, будут ли они голосовать за отмену ЕГЭ.