«Нечистым — стыд и срам!». Как правильно умывать и купать младенца

Статья из газеты: АиФ Здоровье №26 30/06/2016
О том, что «чистота — залог здоровья», а «нечистым — стыд и срам», каждый знает с детства. Но имеет значение не только сам факт ухода за кожей, но и то, насколько правильно он производится. Особенно это важно для детской кожи.
Туалет младенцев нужно проводить очень бережно, тёплыми и чистыми руками (на которых не должно быть украшений, способных поцарапать детскую кожицу). Особенное внимание требуется уделять наиболее уязвимым нежным зонам, к которым относятся попка и паховые складки, подмышки, кожа за ушками, а также все складочки на пухлом тельце, особенно на шейке и бёдрах. Если все укромные местечки ребёнка в порядке, нет покраснений и участков мокнутия, специальной обработки не нужно. Однако в целях профилактики можно нанести на эти зоны специальный крем под подгузник или детское масло.
Плохо смываемые загрязнения удобно удалять специальными влажными салфетками, которые к тому же содержат увлажняющие и смягчающие кожу компоненты. Подмывать кроху необходимо под струёй тёплой проточной воды строго в направлении спереди назад, чтобы загрязнения не попали на половые органы.
Лучше при этом использовать не мыло, а моющий гель, который меньше сушит кожу. Чистую кожу необходимо промокнуть (но не вытирать) сухой пелёнкой. Наносить любые средства следует только на хорошо высушенную кожу тонким слоем.
Умывать и купать малыша следует ежедневно. Утром промывать проточной водой каждый глазик отдельным ватным тампоном в направлении от виска к внутреннему уголку глаза. Чистить ушки — только снаружи ватной палочкой, смоченной в масле. Залезать вглубь ушной раковины категорически нельзя. Купать кроху с применением моющих средств (шампуней и гелей) можно не чаще 1–2 раз в неделю.
Свежие комментарии