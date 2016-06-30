«Нечистым — стыд и срам!». Как правильно умывать и купать младенца

О том, что «чистота — залог здоровья», а «нечистым — стыд и срам», каждый знает с детства. Но имеет значение не только сам факт ухода за кожей, но и то, насколько правильно он производится. Особенно это важно для детской кожи.

У малышей кожа гораздо тоньше, нежнее и чувст­вительнее, чем у взрослых. К тому же её защитные барь­еры ещё недостаточно развиты, и поэтому она легко повреждается и инфицируется. Чтобы снизить риск появления опрелостей и более глубоких повреждений, например пелёночного дер­матита, важно использовать для ухода только специальные, щадящие моющие и увлажняющие средства.

Туалет младенцев нужно проводить очень бережно, тёплыми и чистыми руками (на которых не должно быть украшений, способных поцарапать детскую кожицу). Особенное внимание требуется уделять наиболее уязвимым нежным зонам, к которым относятся попка и паховые складки, подмышки, кожа за ушками, а также все складочки на пухлом тельце, особенно на шейке и бёдрах. Если все укромные местечки ребёнка в порядке, нет покраснений и участков мокнутия, специальной обработки не нужно. Однако в целях профилактики можно нанести на эти зоны специальный крем под подгузник или дет­ское масло.

Плохо смываемые загрязнения удобно удалять специальными влажными салфетками, которые к тому же содержат увлажняющие и смягчающие кожу компоненты. Подмывать кроху необходимо под струёй тёплой проточной воды строго в направлении спереди назад, чтобы загрязнения не попали на половые органы.

Лучше при этом использовать не мыло, а моющий гель, который меньше сушит кожу. Чистую кожу необходимо промокнуть (но не вытирать) сухой пелёнкой. Наносить любые средства следует только на хорошо высушенную кожу тонким слоем.

Умывать и купать малыша следует ежедневно. Утром промывать проточной водой каждый глазик отдельным ватным тампоном в направлении от виска к внутреннему уголку глаза. Чистить ушки — только снаружи ватной палочкой, смоченной в масле. Залезать вглубь ушной раковины категорически нельзя. Купать кроху с применением моющих средств (шампуней и гелей) можно не чаще 1–2 раз в неделю.