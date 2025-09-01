6 советов психолога для легкой адаптации к школе: как поддержать ребенка в новом учебном году

Даже если ваш ребенок ждет школьную линейку и мечтает увидеть одноклассников, начало учебного года — это все равно стресс, в какой бы класс он ни шел. Как помочь маленькому человеку плавно войти в школьный режим и сохранить интерес к учебе?

Детям Mail рассказала детский психолог «Клиники Фомина. Дети» Анна Дитерихс.