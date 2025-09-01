РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

6 советов психолога для легкой адаптации к школе: как поддержать ребенка в новом учебном году

О чем нужно помнить родителям.

Редактор, мама двух девочек
школа
Источник: Unsplash

Даже если ваш ребенок ждет школьную линейку и мечтает увидеть одноклассников, начало учебного года — это все равно стресс, в какой бы класс он ни шел. Как помочь маленькому человеку плавно войти в школьный режим и сохранить интерес к учебе?

Детям Mail рассказала детский психолог «Клиники Фомина. Дети» Анна Дитерихс.

Адаптация к школе — это сложный процесс приспособления к новым условиям, который затрагивает не только первоклассников, но и учащихся всех возрастов при переходе на новую ступень обучения. Давайте разберемся, как пережить этот период максимально комфортно:

  1. Еще до 1 сентября постепенно переходите на школьный режим. Это поможет биоритмам ребенка мягко перестроиться после летних каникул. А когда начнутся занятия, не забывайте, что ребенку важно вовремя ложиться спать, а также планировать время на отдых и уроки. Стабильный распорядок дня — основа адаптации. 
  2. Физическая и эмоциональная разгрузка после школы. Не заставляйте садиться за уроки сразу после школы. Дайте ребенку 30–40 минут на прогулку или спокойные игры — это поможет восстановить силы и концентрацию.
  3. Развитие самостоятельности. Поощряйте выполнение заданий без вашего участия. Ваша роль — быть на подхвате для проверки и советов, а не решать задачи вместо ребенка. Не собирайте портфель вместо ребенка, но обязательно проверьте вместе с ним, если он еще маленький. 
  4. Разумное планирование дополнительной нагрузки. Оставьте в расписании хотя бы один полностью свободный день в неделю без кружков и секций.
    Это предотвратит переутомление и сохранит ресурс для учебы.
  5. Помощь в социальной адаптации. Обсуждайте школьные события, учите ребенка анализировать свои действия и находить компромиссы в общении с одноклассниками и учителями.
  6. Качественное время вместе. Выделите хотя бы 30 минут в неделю на беседу по душам — без оценок и нравоучений. Для подростков такая искренняя поддержка особенно ценна.

При этом длительность адаптации индивидуальна. Если вы замечаете, что ребенок долго не может влиться в учебный процесс, стал тревожным или апатичным — не стесняйтесь обратиться за консультацией к школьному психологу или специалисту клиники.

Ссылка на первоисточник
екатерина мазеина редактор
анна дитерихс
образование
наверх