Почему дует ветер и можно ли заглянуть урагану в глаз

Занимательная энциклопедия Пумбра: явления природы

Дети лет примерно до 9 черпают знания не так, как мы – взрослые. Мы считаем что-нибудь новым и, соответственно, интересным, когда получаем новую информацию, а дети – когда получают новые впечатления. Поэтому и учить их нужно по-другому.

Как? На этот вопрос отвечают российские педагоги-психологи Виктор Лукша и Тамара Ломбина (да-да, та самая, которая еще и детская писательница). Они придумали свою занимательную энциклопедию, читать которую интересно и совсем не скучно.

Где ветер сильнее – над морем или над сушей?

Сила ветра определяется его скоростью. Скорость ветра постоянно меняется, он дует то сильнее, то слабее. Поэтому на специальных береговых станциях определяют среднюю силу ветра за один час.

Над морем ветер обычно сильнее, чем над близлежащей сушей.

Чем отличается порыв ветра от шквала?

Порыв ветра – это кратковременное увеличение скорости ветра. Шквал – это порыв ветра, длящийся больше одной минуты (иногда до 10 минут и более). Шквал может состоять из многих порывов. Шквалистые ветры очень трудные и для судна, и для человека.

Есть ли разница между штормом и ураганом?

Шторм слабее урагана. Различие между ними определяется силой ветра. Штормовой ветер – это устойчивый ветер со скоростью 34-40 узлов (1 узел примерно 2,1 км/ч). Штормовое предупреждение выдается метеослужбой, когда ожидается ветер больший 34 узлов (или ветер с порывами до 43 узлов). Ураган в 2 раза (и более) сильнее шторма. Ураган – это тропический циклон с ветром большим 64 узлов. Циклон имеет такое название потому, что в нем ветер дует по кругу (по циклу): в северном полушарии ураганы дуют против часовой стрелки относительно центра; в южном – по часовой стрелке. За год на Земле в среднем наблюдается 84 тропических шторма и 45 ураганов.

Можно ли заглянуть урагану в глаз?

Ураган имеет определенное строение. Центр урагана называется глазом. Это обычно область 20-50 км в поперечнике, здесь небо часто ясное, ветры слабые. Вокруг ГЛАЗА расположена СТЕНА ГЛАЗА. Стена глаза – это кольцо кучево-дождевых облаков, закрученное вокруг глаза. В кольце – самые сильные ветры и самые тяжелые осадки. Так что можно не только заглянуть урагану в глаз, но и оказаться в центре этого глаза.

Почему смерч иногда называют неистовым?

Смерч (торнадо) – сильный вихрь, опускающийся в виде воронки из низкого основания кучево-дождевого облака. Навстречу этой воронке с земной поверхности может подниматься другая воронка (из брызг и пыли), которая соединяется с первой. Смерчи могут быть слабыми, сильными и очень сильными. Очень сильные смерчи называют иногда неистовыми. Для слабых смерчей характерен тонкий веревкоподобный вид. Семь из десяти смерчей являются слабыми. Скорость вращения ветра в них не превышает 200 километров в час.