Нормы развития речи у детей по возрасту: что считается нормой

Обсудим основные периоды развития речи у детей.

Автор Дети Mail
Логопед занимается с ребенком
Источник: https://ru.freepik.com

Возрастные этапы развития речи

Дети всего мира проходят одинаковый путь развития — это подтверждено массой исследований и статистикой. Поэтому существуют определенные нормы, которым должны соответствовать дети в разном возрасте.

Например, игру в «Ку-ку» интуитивно понимают все малыши. Так же и с речью: с точки зрения логопедии и педагогики она проходит несколько этапов.

Довербальный период

Это время после рождения и примерно до полутора лет, когда ребенок только гулит, лепечет и учится понимать простые слова и конструкции.

Этап активного развития речи (1,5–3 года) 

После полутора лет происходит «лексический взрыв», во время которого словарный запас ребенка быстро растет: к двум годам он около 200 слов, к трем — до 1000. В результате:

  • появляются двусоставные предложения: «Мама, дай!», «Хочу есть» и т.д.;
  • формируется грамматика, хотя и с ошибками. Девочка может говорить: «Я пошел», вместо «Я пошла»;
  • ребенок задает много вопросов: «Что это?», «Где мама?».

Этап связной речи (3–5 лет) 

Ребенок усваивает грамматический строй родной речи, который позволяет ему создавать сложные речевые конструкции:

  • может вести монологи, пересказывая прочитанную книгу, событие, свои впечатления;
  • осваивает падежи, времена, предлоги, хотя еще может путаться, например говорит «вчера» вместо «завтра».

Этап совершенствования (5–7 лет) 

В этом возрасте речь приближается к взрослой норме:

  • усваиваются все звуки (кроме, возможно, [Р] и [Л], которые могут появиться позже);
  • через речь проявляется логическое мышление: ребенок рассуждает, фантазирует, задает сложные вопросы.

Если родители вовлечены в процесс обучения и активно общаются с ребенком, основные этапы развития речи проходят по графику, со стороны может казаться, что ребенок учится сам по себе. Однако нельзя пускать развитие на самотек, важно отслеживать возникающие сложности (картавость, шепелявость и т. д.), отвечать на вопросы ребенка, стимулировать его интерес к получению новых знаний.

