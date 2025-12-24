Нормы развития речи у детей по возрасту: что считается нормой

Возрастные этапы развития речи
Дети всего мира проходят одинаковый путь развития — это подтверждено массой исследований и статистикой. Поэтому существуют определенные нормы, которым должны соответствовать дети в разном возрасте.
Довербальный период
Это время после рождения и примерно до полутора лет, когда ребенок только гулит, лепечет и учится понимать простые слова и конструкции.
Этап активного развития речи (1,5–3 года)
После полутора лет происходит «лексический взрыв», во время которого словарный запас ребенка быстро растет: к двум годам он около 200 слов, к трем — до 1000. В результате:
- появляются двусоставные предложения: «Мама, дай!», «Хочу есть» и т.д.;
- формируется грамматика, хотя и с ошибками. Девочка может говорить: «Я пошел», вместо «Я пошла»;
- ребенок задает много вопросов: «Что это?», «Где мама?».
Этап связной речи (3–5 лет)
Ребенок усваивает грамматический строй родной речи, который позволяет ему создавать сложные речевые конструкции:
- может вести монологи, пересказывая прочитанную книгу, событие, свои впечатления;
- осваивает падежи, времена, предлоги, хотя еще может путаться, например говорит «вчера» вместо «завтра».
Этап совершенствования (5–7 лет)
В этом возрасте речь приближается к взрослой норме:
Если родители вовлечены в процесс обучения и активно общаются с ребенком, основные этапы развития речи проходят по графику, со стороны может казаться, что ребенок учится сам по себе. Однако нельзя пускать развитие на самотек, важно отслеживать возникающие сложности (картавость, шепелявость и т. д.), отвечать на вопросы ребенка, стимулировать его интерес к получению новых знаний.
