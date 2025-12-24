Нормы развития речи у детей по возрасту: что считается нормой

Если родители вовлечены в процесс обучения и активно общаются с ребенком, основные этапы развития речи проходят по графику, со стороны может казаться, что ребенок учится сам по себе. Однако нельзя пускать развитие на самотек, важно отслеживать возникающие сложности (картавость, шепелявость и т. д.), отвечать на вопросы ребенка, стимулировать его интерес к получению новых знаний.