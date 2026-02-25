Добро пожаловать в Россию, где за любовь к Родине нужно сдать экзамен, а за жалобу на произвол — получить нахаляву путёвку в органы опеки.

В Калининградской области разворачивается драма, достойная пера Салтыкова-Щедрина, но с элементами черной комедии. Семья репатриантов из Казахстана, которые настолько «ненавидят» Россию, что продали всё и переехали на историческую родину, столкнулась с удивительным открытием: здесь, оказывается, тоже можно стать «нерусским».

Достаточно просто не уметь подробно рассказать чиновнику про 8 Марта.

Контекст эпохи: «Своих не узнаю!»

Для начала давайте вспомним, что на самом высоком уровне уже который месяц идёт нервная икота по поводу тестирования детей мигрантов. В Госдуму внесено уже несколько законопроектов (например, № 1032452-8 от 6 октября 2025 года и № 1054110-8 от 28 октября 2025 года ), которыми депутаты пытаются объяснить Минпросвещению простую вещь: репатриант — это не гастарбайтер.

Профессор УрФУ Валерий Амиров ещё в сентябре 2025 года в «Российской газете» недоумевал: зачем заставлять сдавать тест русских детей, переехавших по программе переселения? Ведь президент своим Указом ещё с 1 января 2024 года ввёл понятие «репатриант», и Правительство РФ освободило их от обязанности сдавать экзамен по русскому языку . Казалось бы, живи и радуйся.

Но не тут-то было. Пока депутаты в Москве чешут перья над законопроектами, в Гурьевске местное Управление образования развернуло бурную деятельность по защите... а чего, собственно, они защищают?

Часть первая. Романтическая: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет... экзаменом»

Итак, знакомьтесь: семья Татьяны. Муж, двое детей. Всю жизнь говорили по-русски.Думали по-русски. Чувствовали себя русскими. В Казахстане, откуда они уехали, языковая ситуация, мягко говоря, поменялась, и русскоговорящим там стало неуютно. Наша семья решила: «Всё, хватит, едем домой, в Россию!». Собрали манатки, переехали в Гурьевск (Калининградская область), где уже живут их родственники. Весной 2026 года они уже должны получить паспорта РФ. Сказка, а не жизнь.

И тут начинается квест «Бюрократический ад».

15-летнюю дочь Иру, отличницу, успешно сдавшую тест, местное Управление образования решило... понизить на класс. Просто так. «У вас программы разные», — заявили чиновники. Никто не проверял знания Иры по математике или физике, просто — «сядешь обратно в восьмой, и радуйся, что не во второй». Дочь отнеслась стойко. Куда деваться? Родина же встречает.

А вот с 12-летним Сережей вышла настоящая драма. Мальчик в конце июля тест не сдал — не хватило двух баллов. Апелляцию подать не успели, потому что результаты сообщили позже, чем закончился срок её подачи. Чиновники развели руками: «Мы не отвечаем за задержки регионального центра». Типичное «ну такое».

Сережа два месяца готовился, читал, писал, переживал. В октябре пересдача. Письменную часть он делает отлично. А на устной — завал. Почему? Цитирую маму: «Ему задавали вопросы вроде: какие праздники вы отмечаете дома с семьей? Он кратко отвечал: «Дни рождения, Новый год, 8 Марта». А нужно было, видите ли, подробно рассказать об этих праздниках. Сережа, по словам мамы, расплакался: «Мама, ну я же не знал, что нужно подробно! Я отвечал на вопросы!».

Внимание, вопрос к знатокам: как можно кратко ответить на вопрос про 8 Марта? «8 Марта — это Международный женский день, в который мы дарим маме цветы». Или комиссия ждала твиста: «8 Марта — это день солидарности женщин в борьбе за равные права, который в условиях современной геополитики обретает особое звучание...»? Мальчику 12 лет. Он просто испугался. Его никто не предупредил, что в этом тесте главное — не знание языка, а умение лить воду по команде. И вот за это ему ставят «неуд».

Часть вторая. Абсурдная: «Переведи ребёнка на семейное обучение, а то заберём»

После второго провала мама идёт в Управление образования, чтобы записать сына на новую попытку. И тут ей открывают глаза на жизнь. Специалист ведомства, не моргнув глазом, начинает пугать женщину ПДН и службой опеки. Мол, если Сережа не сдаст тест в третий раз, у семьи начнутся большие проблемы. Вместо поддержки — шантаж. Семье настоятельно советуют перевести ребёнка на семейное обучение (читай: «идите в онлайн-школу и отстаньте от нас со своим ребёнком, он какой-то дефектный, раз язык не знает»).

Испуганная семья соглашается. Платит деньги за онлайн-школу. Ребёнок успокаивается, начинает учиться. Все счастливы. Ждём гражданство.

Часть третья. Карательная: «Вы посмели на нас пожаловаться? А ну быстро в школу, а то в детдом!»

Но мама Татьяна, начитавшись новостей про другие такие же семьи, решает: а дай-ка я напишу жалобу на это безобразие в федеральное ведомство. Ошибка. Фатальная ошибка.

Как только жалоба уходит по инстанциям, в Гурьевске происходит «шевеление». Чиновники понимают, что где-то наверху могут прочитать про их «успехи» в работе с репатриантами. И начинается операция «Прикрыть тылы».

Семье звонят. Но не для того, чтобы извиниться. А для того, чтобы потребовать: «Немедленно заберите ребёнка из онлайн-школы и тащите его на тестирование!». Хотя несколько месяцев назад именно они орали: «Уходите на семейное!». Теперь же они снова грозят опекой, ПДН и проблемами с получением гражданства. Логика? Логики нет. Есть простая истина: вы, граждане хорошие, посмели нарушить наше бюрократическое спокойствие своей жалобой. Поэтому мы вам устроим весёлую жизнь.

Я сначала подумала что это фейк. Посмотрела, что информация появилась в авторитетных СМИ:

1. ИА REGNUM — первичный источник, куда обратилась семья. Репортаж называется «"Или опека придёт": семью репатриантов в Гурьевске травят из-за жалобы на тест по русскому» (дата публикации соответствует описанным событиям). Это федеральное информационное агентство с высокой репутацией.

2. Марина Ахмедова (Лента новостей Калининграда) — 16 февраля 2026 года известная журналистка подтвердила: «Ко мне обратилась семья из Гурьевска» . Она подробно пересказала всю историю, включая диалоги с чиновниками, угрозы опекой и отчаяние мальчика, который плакал, что не может сдать тест по родному языку . Марина Ахмедова — известный публицист, и её подпись под материалом означает проверку фактов редакцией. Более того, история имеет все признаки типичного «синдрома калининградского захолустья», где местные чиновники действуют по принципу «я начальник — ты дурак», игнорируя федеральные законы и здравый смысл: https://kaliningrad-news.ru/so...

Юридическая справка для «тупых» чиновников

А теперь, уважаемые сотрудники Управления образования Гурьевска, давайте немного поговорим о праве. Я понимаю, что Кодексы вы читаете реже, чем кулинарные рецепты, но попробуйте вникнуть.

1. Функции опеки. Согласно статье 4 регионального законодательства (которое базируется на федеральном), органы опеки занимаются выявлением детей, оставшихся без попечения родителей, профилактикой социального сиротства, жестокого обращения с детьми, защитой прав сирот . Ещё они следят за тем, чтобы опекуны не воровали имущество подопечных и не оставляли их без надзора . Ни в одном законе, даже в раздутом от полномочий списке, нет пункта: «Органы опеки обязаны кошмарить русскоязычные семьи, которые не смогли в красках расписать комиссии преимущества гендерного праздника». Ни в одном!

2. Состав преступления. Скажите, дорогие, а в чём именно заключается опасность для ребёнка? Что он ходит в школу? Ходит. В онлайн-школе. Это законная форма получения образования. Что он не голодает? Не голодает. Что родители его бьют? Нет, они, наоборот, пытаются оградить его от стресса, который организовали вы. Где тут состав для вмешательства ПДН и опеки? Если вы напишете такое заявление, то это будет заведомо ложный донос. Потому что семья выполняет свои обязанности по воспитанию и образованию. Ваши же угрозы — это превышение должностных полномочий и откровенный саботаж государственной программы по переселению соотечественников.

3. Политика государства. Пока вы тут развлекаетесь с опекой, на федеральном уровне идут совершенно другие процессы. Депутаты Матвеев, Михайлов и Обухов уже внесли законопроект, где прямо сказано: тестирование детей, для которых русский — родной, и репатриантов — не имеет практического смысла . Минпросвещения уже отменило письменный тест для трёх категорий, включая участников программы переселения . Вас это не смущает? Вы работаете против государственной политики? Или вы просто решили, что ваш Гурьевск — это отдельное княжество, где законы пишете вы?

Золотой вывод

Ситуация просто феерическая. Семья бежала от притеснения по языковому признаку из Казахстана в Россию. Они хотели, чтобы их дети наконец-то вздохнули свободно и учились на родном языке. А в итоге в России их начали притеснять ещё жёстче. Там, в Казахстане, хотя бы не угрожали забрать детей в детдом за плохой пересказ про Новый год.

Чего добились чиновники из Гурьевска? Они создали прецедент, когда в страну едут «ваши» люди — русские, православные, с русскими именами, готовые воевать за Россию, платить налоги и поднимать экономику, — а им говорят: «Ах ты чушка недобитая! Ты почему на комиссии про 8 Марта не поэму рассказал? А ну быстро явился, а то мы твоей маме таких котов наворотим, что мама не горюй!».

Это не просто перегиб на местах. Это клинический случай идиотизма или...явного вредительства, если не сказать больше, помноженного на чувство безнаказанности. Им плевать на указы президента, на законопроекты депутатов, на судьбы конкретных детей. Для них главное — наказать строптивую мамашу, которая посмела написать жалобу.

Хочется спросить у этих товарищей: если доведёте ситуацию до того, что семья в панике увезет ребёнка обратно в Казахстан к бабушке (а такой вариант, кстати, рассматривался!), вы будете отчитываться, что «провели успешную работу по недопуску неблагонадёжного элемента в ряды российских школьников»? А может, вам тогда премию выписать за срыв госпрограммы?

P.S. Ребята из Управления образования Гурьевска. Оставьте семью в покое. Ребёнок учится в 5-м классе онлайн-школы. Он получит гражданство и пойдёт в 6-й класс в следующем году. Если вы продолжите наезды, то, когда эту историю (а она уже у нас в блоге) растащат на цитаты все федеральные СМИ, вам придётся очень подробно и развёрнуто, не хуже чем про 8 Марта, рассказывать уже Следственному комитету, на каком основании вы терроризируете семью, которая имеет полное право здесь жить. И поверьте, там ваши оправдания никто слушать не захочет. Сядут и перебьют. В лучших традициях жанра.