10 АБСУРДНЫХ ПРЕДЛОГОВ, ПО КОТОРЫМ В США МОГУТ АРЕСТОВАТЬ РЕБЕНКА

© Кадр из фильма «Достоинство Бергера» Многие американские подростки, особенно из семей с низким уровнем дохода, знакомятся с наручниками уже в школе. Вот несколько удручающих примеров из общепринятой в Америке практики наказания детей.

«Центр актуальной политики» предоставил «Ридусу» перевод материала американского портала AlterNet, авторы которого выражают удивление крайностям карательной системы уголовного правосудия США в отношении детей.

1. Суета с ибупрофеном

В 2010 году в Джорджии арестовали 11-летнюю девочку за то, что она пронесла ибупрофен в школу. Также была арестована ее мать, давшая ей этот лекарственный препарат из-за менструальных судорог у ребенка.

2. Преступное рыгание

Полиция города Альбукерке, наряду со школьной администрацией, слишком остро отреагировала на 13-летнего мальчика, который «внятно рыгнул» на уроке физкультуры. Полицейские, не уведомив родителей ребенка, отвезли его в центр содержания для малолетних правонарушителей. В ходе другого инцидента в этой же школе еще один ученик был вынужден до нага раздеться перед пятью администраторами, когда они обнаружили у него при себе 200 долларов и решили, что он продает коноплю.

3. Рисование от скуки

Школьные парты — идеальный холст для нанесения детских каракулей. Но 12-летняя девочка из Нью-Йорка обнаружила свои запястья в наручниках после того, как написала на парте провокационное: «Лекс была здесь», «Я люблю своих друзей» и добавила смайлик. Девочка несколько часов провела в полицейском участке, пока не была выпущена. Ей назначили восемь часов общественных работ и заставили написать эссе на тему опыта, который она вынесла из этой истории.

4. Смелость сомнений

Образовательная антинаркотическая программа во многих школах не изменилась со времен Рейгана, ее неэффективность часто становится объектом насмешек даже 10-летних детей. В ходе лекции о вреде марихуаны в одной из школ Канзаса 11-летний сын активистки за легализацию каннабиса позволил себе усомниться в некоторых изложенных учителем постулатах. Он был арестован, после чего полиция ворвалась в дом матери и учинила там обыск. Теперь она опасается, что может потерять опеку над сыном.

5. Удар ногой по мусорной корзине

Шестиклассника-аутиста из Вирджинии оставили одного в классе в качестве наказания за пинок корзины с мусором. После этого прибыл полицейский, завязалась борьба, и ребенок получил уголовное обвинение за «воспрепятствование осуществлению правосудия».

6. «Взлом»

Восьмиклассник Доминик Грин из города Тампа узнал пароль от компьютера своего учителя (его фамилия) и поменял тему фон рабочего стола. Школа назвала это «злонамеренным взломом компьютерной системы безопасности школы». Против Грина было выдвинуто обвинение в уголовном преступлении.

7. Чернокожий на остановке

Трое школьных спортсменов-афроамериканцев из Рочестера, штат Нью-Йорк, ожидали на остановке автобуса и были за это деяние арестованы полицейским, позже отметившим в докладе, что подростки «мешали пешеходному движению». Когда за школьниками приехал тренер и не обнаружил их на остановке, он отправился в полицейский участок, где также чуть было не подвергся аресту.

8. Атака леденцов

Во Флориде семиклассника обвинили в преступном деянии за бросок в голову друга ириски. Обвинение в итоге было отклонено, но в личном деле навсегда останется запись о «преступном деянии».

9. Плевок

Поиск в гугле выдает результат в тысячи арестованных за плевки школьников. В одном особенно странном случае в городе Чула-Виста, Калифорния, 12-летний ученик был исключен из школы и обвинен в оскорблении действием за плевок из школьного автобуса в открытый люк в крыше автомобиля, едущего позади. Водитель так расстроился, что выдвинул против мальчика уголовное обвинение.

10. Метание орехов

Аресты школьников в штате Миссисипи оказались настолько распространены, что «Американский союз защиты гражданских свобод» был вынужден посвятить этому специальный доклад. В нем упоминается, что в 2000 году пять учеников получили обвинения в уголовном преступлении за то, что бросали арахисом друг в друга в автобусе, и один из орешков случайно попал в водителя.

http://www.ridus.ru/news/186539