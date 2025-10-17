Почему у жирафов длинная шея: объяснение для детей и советы родителям

Посмотрите вместе с ребёнком фотографии или видео жирафов. Обратите внимание: жираф тянется за листьями на верхушке дерева, а рядом зебры и антилопы едят траву.

Это лучший пример того, как разные животные находят своё место в природе и не мешают друг другу.