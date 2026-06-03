Почему у нас есть отпечатки пальцев: простое объяснение для детей

Почему у нас есть отпечатки пальцев — вопрос, который детям очень нравится задавать после фильмов про сыщиков, полицейские расследования или просто после игры с краской и бумагой. На подушечках пальцев у каждого человека есть маленькие выпуклые линии, которые складываются в особый рисунок. Кажется, будто природа специально нарисовала его для красоты или для того, чтобы люди отличались друг от друга.Но на самом деле отпечатки пальцев нужны не для украшения.