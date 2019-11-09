С 10 вечера до 8 утра запретили компьютерные игры: Как ещё бороться за психику детей

В ряде стран мира, в частности в Китае, уже есть отдельная правительственная программа по борьбе с игорной зависимостью среди молодёжи

В то время как Всемирная организация здравоохранения ещё только готовится внести зависимость от компьютерных игр в новый перечень психических расстройств, который выйдет через два года (в январе 2022-го), в ряде стран планеты уже всерьёз озаботились проблемой игромании: число трагедий, связанных с ней, постоянно растёт.

В основном, впрочем, в качестве меры противодействия открывают специализированные клиники и апробируют выявление зависимости на ранних стадиях.

А вот в Китае пошли ещё дальше: там законодательно установлен «комендантский час» для подростков-геймеров, плюс ограничена ежемесячная сумма, которую можно потратить на игры в Сети.

После десяти вечера играть запрещено. Совсем!

Правительство Китайской Народной Республики, которая является одним из антилидеров по числу вовлечённых в компьютерные игры жителей, разработало нормативные требования, ограничивающие доступ подростков к этому занятию в ночное время. Отныне китайцы, которым ещё не исполнилось 18 лет, не должны просиживать за онлайн-играми с десяти вечера и до восьми утра. Совсем.

Для того чтобы проконтролировать исполнение нововведения, ужесточаются правила регистрации геймеров: им придётся указывать все персональные данные, включая возраст (по паспорту), иначе никакого доступа к своему развлечению они не получат.

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И ещё один момент: ограничение максимальной суммы, которую допустимо тратить на интернет-игры. До 16 лет планка составит 30 долларов, а для тех, кто постарше (до 18 лет) — вдвое больше.

Естественно, это вызвало недовольство молодёжи.

Как же, мол, так — днём мы учимся, а когда играть-то? Но китайские власти тверды в своём решении, в Поднебесной есть даже отдельная правительственная программа по борьбе с игорной зависимостью среди молодёжи. Впрочем, там эти ограничения ввести проще, чем где бы то ни было: в Китае действует так называемый проект «Золотой щит», представляющий собой жёсткую фильтрацию содержимого мировой «паутины», который отсекает все нежелательные ресурсы в соответствии с требованиями госбезопасности. Тем не менее шаг очень серьёзный.

В нашей стране проблема тоже набирает обороты: число геймеров, по оценкам экспертов, неуклонно растёт, и сегодня, по данным соцопросов, каждый пятый житель России увлекается компьютерными играми, и почти четверть из них делает это ежедневно. Согласно результатам свежего опроса ВЦИОМ, почти в половине семей играют дети или внуки, плюс в каждой десятой — муж или жена, а средние затраты составляют около тысячи рублей в месяц.

Неудивительно, собственно, что Россия уже поднялась на 11-е место в мире по доходам от игрового рынка: по прогнозам, его объём в 2019 году составит 1,65 млрд долларов. На первом месте, как ожидается, будут США — 36,9 млрд, на втором Китай — 36,5 млрд, в целом же на планете этот рынок оценивается в 152,1 млрд долларов. Он вырос почти на 10 процентов.

Почему игромания — это психическая зависимость

Конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что повально все те, кто увлекается компьютерными играми и даже уделяет им время регулярно, являются игроманами, объяснила психолог Татьяна Лимонова.

Не зря ведь игроманию ставят в один ряд с такими зависимостями, как алкоголизм, наркомания и курение,

— сказала эксперт Царьграда.

«Если человек выпивает рюмку коньяка или бокал вина в праздник, ничего страшного в этом, по большому счёту, нет, — добавила она. — Но как только употребление становится регулярным, и когда человек уже не может обойтись без него, это уже иная ситуация, тут зависимость очевидна (наркоманию здесь мы не берём в список, поскольку там идёт очень быстрое привыкание)».

В принципе, игромания не знает возраста, ею может "заразиться" и стар, и млад. Однако существует, безусловно, так называемый "возрастной риск": в раннем возрасте ввиду неокрепшей психики сам процесс привыкания наступает гораздо быстрее. Несформированная психика, неумение контролировать своё время, подражание и естественное стремление к самореализации, лидерству — это то, что делает детей наиболее подверженными развитию такого пристрастия,

— уточнила Татьяна Лимонова.

«Подростки вообще втягиваются очень легко, — объяснила эксперт. — Мне не раз приходилось слышать их аргументацию, из которой напрашиваются следующие выводы. Во-первых, "так делает весь класс, все мои друзья", во-вторых, "чем мне ещё заниматься?", в-третьих, "это интересно, я общаюсь с людьми", в-четвёртых, "у меня там всё получается". Собственно, всё сходится в одно: недостаток живого общения, внимания со стороны родителей».

У взрослых причины, по словам психолога, немного иные, но тоже поддаются систематизации.

«Вовсе не обязательно, чтобы была градация по уровню обеспеченности, — рассказала эксперт. — Бывает, что человек просто не удовлетворён своей реальной жизнью: на своей работе он, скажем, обычный менеджер или водитель автобуса, а в виртуальном пространстве, условно говоря, "эльф 100-го уровня". Или домашний разлад: вернувшись домой уставшим, он не находит поддержки со стороны близких и уходит "в компьютер". Другой вариант — бегство от насущных проблем, когда "всё надоело", и нужно отвлечься. Сначала возникает привычка, потом — полноценная зависимость».

Кроме того, катализатором для развития зависимости могут стать и первоначальные психические отклонения: тревожность, склонность к депрессии и погружению «в себя», различные фобии. И для таких людей игра становится способом преодолеть эти проблемы.

И, наконец, ещё одна причина — ожидание победы или же вознаграждения, если речь идёт о возможности что-то выиграть: игроман буквально живёт в ожидании, пока это случится, и в его организме произойдёт выброс «гормона счастья». Однажды испытав такое ощущение, он жаждет повторять его вновь и вновь.

Как распознать игромана?

Кстати, теме изучения явления практически столько же лет, сколько и самим компьютерным (видео-) играм: ещё в 1983 году учёные из американского штата Луизиана описывали такое привыкание именно как изменение психики.

Человек, вовлечённый в постоянную жизнь в выдуманном мире, разумеется, меняется, — подтверждает и наш эксперт. — И это нельзя не заметить.

Среди внешних проявлений может обратить на себя внимание, допустим, стремление отложить всё, даже очень важные дела и планы (учёбу, прогулку с семьёй, работу, привычные хобби), чтобы целиком отдаться пристрастию. А если он лишён этой возможности, появляются беспокойство, агрессия, раздражительность, резкие перепады настроения, необъяснимая злость на всё вокруг.

Далее — стремление улучшить свой статус в качестве игрока: нужно купить более мощный компьютер, мышь, клавиатуру, невзирая на значительные траты, но это уже его не волнует совершенно, хотя не понимать, насколько такой подход неправильный, логически он не может, — предупреждает Татьяна Лимонова. — Конфликты, опоздания, хронический недосып добавляются в общую "копилку". Понимая в какой-то момент, что он переступает грань и желая убедить остальных, что зависимости на самом деле нет, игроман начинает врать о времени, проведённом в игре, скрываться, запираться и так далее.

Есть ли возможность излечиться?

Хуже всего, что подобное расстройство приводит к преступлениям в реальной жизни и настоящим трагедиям.

В Екатеринбурге, например, 12-летний школьник скончался от обширного инсульта после того, как двенадцать часов просидел в игровом клубе, причём так продолжалось несколько дней подряд. Или вот в Башкирии 17-летний геймер умер, когда вообще 22 дня (!) с небольшими перерывами провёл в онлайне. А в Волгограде юноша зарубил мать, когда она отказалась ему купить новый компьютер взамен сломавшегося: просто у парня срывалась очередная игра...

Что касается гибели самих игроманов во время посиделок перед монитором, то зачастую, как считают врачи, к этому приводит образование тромбов, вызванное пребыванием в течение длительного времени в одной позе: сгусток крови может закупорить, например, лёгкие, — рассказала Татьяна Лимонова. — А вот проявления необузданной агрессии по отношению к другим — это уже, что называется, край: человек просто не может контролировать свои действия. И ещё такие люди перестают в какой-то момент делать различие между смертью в виртуале и в реальности.

Кстати, в возможность влияния именно компьютерных игр на причину массового убийства в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, специалист Царьграда не очень верит:

Насколько я знаю, он прослужил четыре месяца, то есть не имел возможности играть, за это время, даже если парень на "гражданке" и был подвержен игромании, психика должна была частично восстановиться, поскольку именно время, проведённое без пристрастия, — один из самых серьёзных факторов отказа от него,

— считает психолог.

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Но чтобы процесс излечения вообще начать, необходимо, чтобы человек сам признал свою зависимость: это первый и самый важный шаг.

«Как только такое понимание наступает, уже проще разбираться с тем, что делать дальше, как выстраивать курс психотерапии, — уточнила Лимонова. — Когда я говорю о том, что время, проведённое "вне игры", имеет существенное значение в излечении, это означает, что на какой-то период у человека появляется такой ритм жизни, где пагубной привычке места нет. Новые увлечения, новый график и распорядок дня — всё, что угодно, чтобы вытеснить сидение за компьютером. Возможно, смена обстановки, переезд в другое место».

Не стоит, по её словам, недооценивать риски необузданного геймерства — чем дольше не замечать или не признавать его наличие, тем сложнее выправить ситуацию. Но если получилось избавиться, то нужно стараться ни в коем случае не допускать рецидива.