Что делать, если вы поругались при ребенке

Говорят, что семьи, в которых никто никогда не ссорится, существуют в реальности.

Возможно, так и есть, но все же большинство нормальных людей иногда обижаются, время от времени проявляют недовольство и испытывают желание доказать свою правоту. Конфликты между супругами случаются, и это тоже нормально. Важно только научиться ссориться так, чтобы никто от этого не страдал.