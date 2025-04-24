Что делать, если вы поругались при ребенке

Говорят, что семьи, в которых никто никогда не ссорится, существуют в реальности.
Почему ссориться при детях — нехорошо
«Пока мне не исполнилось 12, жизнь нашей семьи была похожа на ад. Мама с папой бесконечно выясняли отношения: сначала они говорили друг с другом на повышенных тонах за закрытой дверью, потом папа долго и напряженно молчал, мама ходила с заплаканными глазами – и так снова и снова, по кругу. Было неуютно, тяжело находиться дома. Я почему-то постоянно ощущала свою вину, и до сих пор это чувство посещает меня в неподходящих даже ситуациях. И хотя меня саму родители почти не ругали, я выросла очень неуверенным в себе человеком. Когда мне было 12 лет, мама с папой развелись. Если честно, то я испытала облегчение» (Марина, 42 года).
Какие опасности таят в себе родительские ссоры?
- Вызывают у ребенка нервозность, которая может проявляться в обостренной мнительности и тревожности, капризах, нарушениях сна, снижении успеваемости.
- Могут привести к формированию истерического характера у ребенка.
- Умаляют родительский авторитет, а значит, увеличивают риск непослушания и бесконтрольного поведения у ребенка.
- «Некрасивые» проявления ссор способствуют тому, что ребенком усваиваются искаженные правила поведения.
- Ребенок хуже усваивает моральные нормы и ценности.
- Частые ссоры разочаровывают ребенка в человеческих отношениях.
- У ребенка может не сформироваться чувство доброжелательности к людям.
- У ребенка может не сложиться представление о положительном опыте семейных отношений.
- В зависимости от близости к одному из родителей, у ребенка может сформироваться негативное отношение к тому или иному полу.
Худой мир лучше?
«У меня было очень счастливое детство: дружная семья, ежедневные совместные ужины, семейные традиции, походы на байдарках... Но так было до определенного момента, который наступил, когда мне было 8 лет – мои родители вдруг объявили, что разводятся. Это был гром среди ясного неба! Сказать, что у меня был шок, – ничего сказать. Через месяц после их развода я серьезно заболел» (Виталий, 37 лет).
Конечно, это не значит, что нужно «выпускать пар» при каждом удобном случае, не обращая внимания на присутствие рядом ребенка. Но и поддерживать ради него иллюзорный мир тоже не всегда имеет смысл: фальшь – не лучший помощник в воспитании.
Ищем золотую середину
Все мы люди, и даже если мы очень захотим стать идеальными, это вряд ли у нас получится. Трения и разногласия между близкими людьми практически неизбежны, но очень важно разрешать их конструктивно – плодотворно, без взаимных упреков и обид. Именно такой подход научит ребенка правильно выходить из конфликтов, а значит, сделает его сильнее.
Разумеется, если разногласия со второй половиной вас настигают чуть ли не ежедневно или кто-то из вас имеет привычку сгоряча ругаться нехорошими словами и швыряться предметами, то лучше выяснять отношения тет-а-тет – ребенка подобные ситуации будут сильно травмировать. Но уж если конфликт неизбежен и назрел в присутствии вашего сына или дочери, то крайне важно соблюдать правила конструктивного его разрешения:
- если вы эмоциональны и склонны к гневу, постарайтесь сдержать первый порыв эмоций (например, поймать первый сигнал нарастающего возмущения и задуматься: «Что будет, если я поддамся?»);
- помните, что конфликт должен быть контролируемым, а значит, держите под контролем свое поведение;
- говорите тише, если хотите, чтобы вас услышали;
- не язвите, не передразнивайте и не придирайтесь к словам;
- высказывайте претензии в форме я-сообщений («Я расстроилась из-за того, что рухнули мои планы» вместо «Из-за тебя мы сегодня никуда не поедем»);
- критикуйте поступок, а не человека; не вспоминайте былых обид и не бросайтесь фразами «ты всегда», «ты никогда», «это в твоем духе» и т.д.
Чего категорически нельзя делать при ребенке, чтобы не спровоцировать у него развития невротических реакций:
- вовлекать в конфликт, пытаясь привлечь его на свою сторону, или другими способами;
- обсуждать вслух недостатки бабушек или дедушек;
- оскорблять друг друга, рукоприкладствовать, хлопать дверями, бить посуду;
- без острой необходимости собирать чемоданы и отправляться к маме или подруге, угрожать разводом;
- рыдать при ребенке;
- замыкаться в себе, эмоционально отстраняться от ребенка во время и после ссоры.
Мирись, мирись и больше не дерись
Если так получилось, что ребенок стал свидетелем не конструктивного диалога, а настоящей ссоры, важно, чтобы примирение так же произошло на его глазах. И пусть первый шаг к примирению сделает не тот из супругов, кто считает себя виноватым, а тот, кто действительно заботится об эмоциональном благополучии ребенка. Чтобы наглядно продемонстрировать малышу разрешение конфликта, можно использовать одну из детских «мирилок» или придумать собственный, семейный ритуал заключения «мирного соглашения».
Прощайте друг друга, ведь, как сказал древнеримский поэт Публилий Сир: «Ссора – всегда наихудший из аргументов».
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