Одни ссоры. Психолог Кузьменок о том, почему не надо делать уроки с детьми

Учиться самому и учить других — разные процессы. Даже блестящие знания не гарантируют умения их передать. Психолог Юлия Кузьменок объяснила, почему обучение ребёнка требует особых навыков и почему родителям не стоит превращаться в школьных педагогов.

Когда знание — ещё не умение

Многие взрослые уверены: если они сумели овладеть каким-то предметом, то с лёгкостью научат этому ребёнка. Но реальность оказывается жёстче ожиданий. Один родитель способен без труда разбираться в математике, другой — бегло говорить на иностранном языке, третий — виртуозно играть на гитаре. Однако, садясь рядом с ребёнком за тетрадь или ноты, они сталкиваются с неожиданным барьером: знания словно «не переводятся» на понятный для школьника язык. И тогда в семье начинаются ссоры и недопонимания. Вместо радости от совместных занятий появляются раздражение и разочарование. Почему так происходит?

«Учиться самому и учить кого-то — это два совершенно разных психологических процесса», — объясняет психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Юлия Кузьменок.

Два мира: самообучение и преподавание

Когда мы учимся самостоятельно, говорит психолог, всё подчинено внутренней логике: человек опирается на свои привычки и способы восприятия. Он знает, как работает его мозг, каким образом проще запомнить материал, что помогает сосредоточиться. Совсем иное дело — преподавание. Здесь взрослому нужно буквально «войти» в мышление другого человека и увидеть мир его глазами.

«Ученик — это отдельный уникальный мир со своими особенностями, страхами и мотивацией», — отмечает психолог.

По словам Юлии, педагогу приходится учитывать всё: от уровня знаний и темперамента до эмоционального состояния. Именно поэтому учить труднее, чем учиться самому: требуется выйти за пределы своего опыта и понять чужой.

Четыре главных качества учителя

По словам Юлии Кузьменок, педагогическая профессия строится не только на знаниях, но и на особых навыках.

Прежде всего — умение адаптировать материал. Учитель должен уметь «перевести» сложную теорию на понятный язык. Если первый вариант объяснения не сработал, он обязан предложить другой.

Вторая опора — эмоциональный интеллект. Настоящий педагог чувствует настроение класса, понимает, когда дети устали или растеряны, и умеет вовремя изменить ритм занятия.

Третье — мотивация. «Задача учителя — не просто передать информацию, но и зажечь интерес», — подчёркивает Кузьменок. Именно умение вдохновлять превращает уроки в увлекательное путешествие, а не в рутину.

И, наконец, системность. Педагог выстраивает чёткую структуру: шаг за шагом формирует знания, оценивает прогресс и показывает, куда двигаться дальше.

Родитель или учитель: где проходит граница?

Родители нередко берут на себя роль домашних учителей. В некоторых случаях это оправдано: когда речь идёт о бытовых навыках — завязывать шнурки, готовить еду — или о творчестве. В этих сферах обучение происходит естественно и без оценок, а сам процесс становится способом провести время вместе.

Но, когда разговор заходит о школьных предметах — ситуация меняется. Давление ради «успехов» часто разрушает доверие. Родитель превращается в строгого судью, а ребёнок начинает воспринимать уроки как источник напряжения.

«Учитель — это профессионал, который оценивает знания, а не личность ребёнка. А роль родителей — дарить любовь и поддержку», — напоминает специалист.

Как помочь ребёнку и не испортить отношения

Юлия Кузьменок предлагает несколько принципов, которые помогут мамам и папам поддерживать детей в учёбе, не превращаясь в домашних педагогов.

Первое — создать среду любознательности. Вместо домашних «уроков» лучше обсуждать, что происходит вокруг: от того, почему листья зелёные, до того, как работает метро. Важно искать ответы вместе, а не диктовать готовые.

Второе — позиция наставника. Гораздо полезнее спросить: «Что нового ты сегодня узнал?» вместо привычного «Сделал ли ты уроки?»

Третье — использовать игру. Считать яблоки в корзине или читать по ролям — такие формы легче воспринимаются и вызывают интерес.

Четвёртое — поощрять усилия, а не только оценки. Слова «Ты не сдался, и это здорово» формируют уверенность и внутреннюю мотивацию сильнее, чем сухое «Молодец, пятёрка».