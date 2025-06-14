7 малоизвестных фактов о няне Александра Пушкина, которые вас удивят

Кроме того, по традиции того времени, после 5 лет к дворянским мальчикам приставляли «дядьку», которому полагалось привносить в их воспитание мужской элемент. Для Александра Пушкина таким воспитателем, камердинером, а затем и дворецким стал Никита Козлов. Он служил поэту до и после окончания тем лицея – и до самой смерти. Именно он привез раненого Пушкина с роковой дуэли и позже нес гроб поэта.