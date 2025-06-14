7 малоизвестных фактов о няне Александра Пушкина, которые вас удивят

1. Достоверно – только отчество
До сих пор спорят о фамилии няни. Одни называют ее Яковлевой, другие – Родионовой, третьи – Матвеевой (по фамилии ее мужа).
Поскольку Арина Родионовна всю жизнь была крепостной, она легко обходилась без фамилии. И в истории так и осталась – с именем и отчеством.
2. Выглядела совсем не так, как на портретах
Дошедшие до нас изображения няни Пушкина были сделаны уже после ее смерти и мало похожи на скупые словесные описания женщины. Так, самый известный ее портрет едва ли похож на человека из воспоминаний Марии Осиповой, современницы Пушкина: «Это была старушка чрезвычайно почтенная, лицом полная, вся седая».
Иной образ запечатлен на горельефе Арины Родионовны, при загадочных обстоятельствах оказавшимся у Максима Горького в 1911 году. Предполагают также, что один из набросков Пушкина на полях рукописи стихотворения «Предчувствие» может быть изображением няни в молодости и в старости.
3. Была не главной воспитательницей в жизни Пушкина
До двухлетнего возраста за маленьким Александром присматривала Ульяна Яковлева. Она была его кормилицей и первой няней.
Арина Родионовна сначала приглядывала за его старшей сестрой Ольгой, а затем и за младшими детьми, став «общей няней».
Однако Ульяна оставалась при Пушкине до 1811 года.
Кроме того, по традиции того времени, после 5 лет к дворянским мальчикам приставляли «дядьку», которому полагалось привносить в их воспитание мужской элемент. Для Александра Пушкина таким воспитателем, камердинером, а затем и дворецким стал Никита Козлов. Он служил поэту до и после окончания тем лицея – и до самой смерти. Именно он привез раненого Пушкина с роковой дуэли и позже нес гроб поэта.
4. Поэт оценил нянины сказки только в ссылке
Легенда о том, что Арина Родионовна сыграла главную роль в творческом становлении юного Пушкина, «напитав» его с детства народным фольклором, появилась уже после смерти поэта. Особую популярность эта история приобрела в советское время.
Нянины сказки литератор по достоинству оценил лишь в ссылке, когда прожил вместе с Ариной Родионовной два года в Михайловском (1824-1826). И, судя по письму поэта к брату, ранее они не оказывали на него никакого влияния: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»
5. Не всякая старушка в стихах поэта — Арина Родионовна
Черты Арины Родионовны можно найти в образах мамки Ксении («Борис Годунов»), мамки княгини («Русалка»), няни Егоровны («Дубровский») и, конечно, няни Татьяны Лариной («Евгений Онегин»). Поэт посвятил своей няне несколько стихотворений.
Однако далеко не все пожилые женщины в поэзии Пушкина «срисованы» с Арины Родионовны. У няни имелся серьезный «конкурент» в лице бабушки поэта по материнской линии, Марьи Ганнибал.
Так, в стихотворении «Наперсница волшебной старины...» часто ошибочно видят посвящение няне из-за строк о старушке «в шушуне, в больших очках и с резвою гремушкой», которая качала детскую колыбель. Многие забывают следующие строки о «дорогих французских духах и жемчугах на груди». Эти строки посвящены любимой бабушке поэта.
6. Была музой не только для Пушкина
Александр Пушкин написал о няне несколько стихотворений. Но вдохновляла она не только «солнце русской поэзии».
Благодаря ее рассказам у нас есть «Сказка о царе Берендее» Василия Жуковского. А поэт Николай Языков посвятил Арине Родионовне два стихотворения: «К няне А. С. Пушкина» (1827) и «На смерть няни А. С. Пушкина» (1830).
7. Знаменитый воспитанник ни разу не был на ее могиле
Скончалась Арина Родионовна в 70 лет, после недолгой болезни, в доме Ольги Пушкиной. На ее похоронах не было ни поэта, ни его сестры. Точной причины этого установить не удалось. Скорее всего, Пушкин слишком поздно узнал о случившемся.
Похоронили Арину Родионовну как крепостную крестьянку – в безымянной могиле на Смоленском кладбище. Через два года поэт попытался разыскать ее, но не смог.
Споры о подлинной роли Арины Родионовны в жизни Александра Пушкина оставим специалистам. Так или иначе она стала важной частью русской культуры. Как говорил Александр Сергеевич: «Если грядущее поколение будет чтить мое имя, должна быть не забыта и эта бедная старушка».
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