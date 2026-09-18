Надо «раскачаться». Психолог Путилова: не загружайте школьника в сентябре

Лето прошло, начался новый учебный год. Для многих детей возвращение в школу — серьёзный стресс. Как помочь ребёнку перестроиться без скандалов и слёз? Что делать, если он скучает по лету? Советы тем, кому тяжело возвращаться на уроки, даёт психолог Наталья Путилова.
Тяжело без дофамина
Анна Логинова, penza.aif.ru: Что делать с гаджетами? Летом дети много времени проводили в смартфоне, резкий запрет вызывает бурную негативную реакцию...
Наталья Путилова: Это правда. За лето мозг привыкает к постоянной дофаминовой стимуляции от коротких видео, где картинка меняется каждые 5–10 секунд.
Время для перестройки
— Надо ли требовать от ребёнка полной учебной нагрузки с первого дня?
— Категорически нет. Требовать немедленно войти в полный рабочий ритм после трёх месяцев отдыха — прямой путь к потере мотивации и стрессу. Организму нужно время, чтобы перестроиться. В первую неделю не требуйте выполнения всех заданий до ночи. Если задают много, разрешите сделать только основную часть. Важно ложиться и вставать вовремя, спокойно обсуждать день в кругу семьи. Со второй-третьей недели нагрузку можно постепенно увеличивать. Используйте метод «Помодоро»: 25 минут работы, 10 минут отдыха. Если видите, что ребёнок утомился, дайте ему время отдохнуть. Насильственное обучение всё равно будет низкоэффективным.
— Ребёнок скучает по лету, по бабушке, лагерю. Как на это реагировать?
— Это абсолютно нормально и говорит о том, что лето прошло хорошо, остались тёплые воспоминания. Не обесценивайте его чувства фразой «Хватит грустить, пора за уроки». В будущем он просто перестанет делиться с вами тем, что у него внутри. Признайте его чувства: «Ты скучаешь по бабушке, у неё было так весело. Мне тоже грустно, что лето закончилось». Так вы создаёте доверительное пространство, где ребёнок осознаёт: его чувства нормальны, его понимают.
А потом попробуйте показать, что осень тоже прекрасна. Найдите свои маленькие осенние радости. Главное, говорите искренне. Дети чувствуют фальшь. Если вы сами увидите плюсы в осени, ребёнок тоже сможет их увидеть через вас. Важно показывать, что любые чувства конечны, их можно выдержать и после них обязательно наступает что-то новое.
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