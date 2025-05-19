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Как ваши негативные эмоции влияют на детей

Причины, по которым родители должны пересмотреть взгляд на влияние своих эмоций на ребенка

Как ваши негативные эмоции влияют на детей

Оберегая свое здоровье, каждый человек делает все, чтобы изолировать себя от людей кашляющих и чихающих и старается не засиживаться подолгу с близким человеком, если он подхватил какое-то вирусное заболевание.

Как родитель, вы, вероятно, хорошо знаете, насколько быстро способны распространяться инфекционные болезни, такие как грипп, и не только в семье, но даже в целом районе. Учителя также обращают внимание на подобные вещи и, видя заболевшего ученика, отправляют его домой, понимая чем это может обернуться для других детей в классе.

Однако есть исследования, которые подтверждают заразность не только определенной болезни, но и эмоционального состояния человека. В частности, к примеру, один негативно настроенный сотрудник способен испортить настроение всего коллектива. Отрицательный взгляд на что-либо, отрицательная оценка или комментарий, не важно от кого он исходит: от администрации, клиента или кого-то из отдела - может повлиять на моральный дух абсолютно всех окружающих.

А какое это имеет отношение к семье и детям? Верите или нет, но те же исследования показывают, что негативное эмоциональное состояние может «прижиться» в семьях точно с такой же легкостью, как и в офисе.

Как это работает?

Психологи объясняют это следующим образом. По сути, концепция является производной когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Терапевты КПТ полагают, что то, как человек действует - это всегда реакция на то, что он думает и во что верит.

Дети, растущие в семье, где царит негатив, естественно, будут верить (и думать), что они во всем виноваты. А именно, когда один из членов семьи кричит, маленький ребенок еще не в состоянии понять, на что направлен этот гнев и в чем его истинная причина. Вместо того чтобы связать этот крик со стрессовой ситуацией на работе или определенным биохимическим дисбалансом в головном мозге взрослого, ребенок начинает воспринимать себя «плохим» человеком, и станет действовать таким способом, который будет продиктован его чувствами и ощущениями.

До некоторой степени это имеет глубокий смысл. Вспомните и подумайте о той недавней ситуации, когда вы были в сильном стрессовом состоянии и реагировали негативным отношением на нее и окружающих. Казалось ли вам, что все вокруг ведут себя как-то более негативно, чем обычно? А, говоря по правде, не проецировали ли вы свое состояние на состояние других? Были ли вы способны оказывать конструктивную помощь, а не раздражаться и желать справедливого возмездия? Помните, будучи родителем, ваши действия могут существенно повлиять на настроение вашего ребенка!

Только факты

Дети с большей долей вероятности способны перенимать отрицательные эмоции от родителей, чем родители перенимать отрицательные эмоции от своих детей.

  • Женщины (девочки) более склонны перенимать отрицательные эмоции, чем мужчины (мальчики).
  • Депрессии у детей могут быть напрямую связаны с отрицательными эмоциями родителей.
  • Родители, будучи под сильным стрессовым прессингом, воспитывают детей, также неизбежно страдающих от стрессового состояния.
  • Дополнительные стрессообразующие факторы: большое количество людей в семье, стрессы на работе одного или нескольких членов семьи, а также наличие подростка в семье.

Как насчет положительных эмоций?

Не переживайте, обратной стороной этих исследований является то, что положительные эмоции могут быть «подхвачены» точно так же, как и отрицательные. И хоть большинство «заразных» эмоций, как правило, негативные, да еще и имеют тенденцию к более продолжительному существованию, все мы имели возможность наблюдать, как один человек мог полностью нивелировать негатив в группе, добавив всего лишь немного оптимизма, юмора и доброты.

Советы для родителей

  • Дайте ребенку понять, что если вы переживаете стресс, к ним это не имеет никакого отношения. Например, если дети приходят со школы домой, а у вас болит голова, расскажите им об этом. Предупредите их, что вы какое-то время можете быть немного ворчливы или раздражительны, но это не их вина. Такое разъяснение минимизирует «заразность» ваших негативных эмоций.
  • Расскажите членам вашей семьи, что делать, когда кто-то пребывает в расстроенных чувствах. Вы не можете бесконечно пытаться изменить человека, испытывающего определенные негативные эмоции. Но важно научить членов семьи понимать, что это не относится лично к ним, что люди делают или говорят что-то вовсе не по их вине, даже если в тот момент члены семьи становятся «мишенью» всего происходящего.
  • К тому же, важно понимать, что некоторые дети намного более чувствительны, чем другие. Поэтому обратите особое внимание на ребенка, который остро воспринимает энергетику в доме, даже когда она не направлена непосредственно на него самого. Помогите ему научиться распознавать плохое настроение других людей и постарайтесь поддерживать в те дни, когда кому-то из членов семьи не очень хорошо на душе.
  • Если настроение близкого человека «заряжает» негативом окружающих практически на регулярной основе, поддержите его и постарайтесь помочь. Возможно, понадобится консультация врача или же необходимо будет попытаться исправить проблемы, которые являются причиной появления негативных эмоций (например, поменять место работы, перевести ребенка в другой класс или помочь ему найти новых друзей).
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воспитание детей
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