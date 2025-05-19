Как ваши негативные эмоции влияют на детей

Оберегая свое здоровье, каждый человек делает все, чтобы изолировать себя от людей кашляющих и чихающих и старается не засиживаться подолгу с близким человеком, если он подхватил какое-то вирусное заболевание.

Как родитель, вы, вероятно, хорошо знаете, насколько быстро способны распространяться инфекционные болезни, такие как грипп, и не только в семье, но даже в целом районе. Учителя также обращают внимание на подобные вещи и, видя заболевшего ученика, отправляют его домой, понимая чем это может обернуться для других детей в классе.

Однако есть исследования, которые подтверждают заразность не только определенной болезни, но и эмоционального состояния человека. В частности, к примеру, один негативно настроенный сотрудник способен испортить настроение всего коллектива. Отрицательный взгляд на что-либо, отрицательная оценка или комментарий, не важно от кого он исходит: от администрации, клиента или кого-то из отдела - может повлиять на моральный дух абсолютно всех окружающих.

А какое это имеет отношение к семье и детям? Верите или нет, но те же исследования показывают, что негативное эмоциональное состояние может «прижиться» в семьях точно с такой же легкостью, как и в офисе.

Как это работает?

Психологи объясняют это следующим образом. По сути, концепция является производной когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Терапевты КПТ полагают, что то, как человек действует - это всегда реакция на то, что он думает и во что верит.

Дети, растущие в семье, где царит негатив, естественно, будут верить (и думать), что они во всем виноваты. А именно, когда один из членов семьи кричит, маленький ребенок еще не в состоянии понять, на что направлен этот гнев и в чем его истинная причина. Вместо того чтобы связать этот крик со стрессовой ситуацией на работе или определенным биохимическим дисбалансом в головном мозге взрослого, ребенок начинает воспринимать себя «плохим» человеком, и станет действовать таким способом, который будет продиктован его чувствами и ощущениями.

До некоторой степени это имеет глубокий смысл. Вспомните и подумайте о той недавней ситуации, когда вы были в сильном стрессовом состоянии и реагировали негативным отношением на нее и окружающих. Казалось ли вам, что все вокруг ведут себя как-то более негативно, чем обычно? А, говоря по правде, не проецировали ли вы свое состояние на состояние других? Были ли вы способны оказывать конструктивную помощь, а не раздражаться и желать справедливого возмездия? Помните, будучи родителем, ваши действия могут существенно повлиять на настроение вашего ребенка!

Только факты

Дети с большей долей вероятности способны перенимать отрицательные эмоции от родителей, чем родители перенимать отрицательные эмоции от своих детей.

Женщины (девочки) более склонны перенимать отрицательные эмоции, чем мужчины (мальчики).

Депрессии у детей могут быть напрямую связаны с отрицательными эмоциями родителей.

Родители, будучи под сильным стрессовым прессингом, воспитывают детей, также неизбежно страдающих от стрессового состояния.

Дополнительные стрессообразующие факторы: большое количество людей в семье, стрессы на работе одного или нескольких членов семьи, а также наличие подростка в семье.

Как насчет положительных эмоций?

Не переживайте, обратной стороной этих исследований является то, что положительные эмоции могут быть «подхвачены» точно так же, как и отрицательные. И хоть большинство «заразных» эмоций, как правило, негативные, да еще и имеют тенденцию к более продолжительному существованию, все мы имели возможность наблюдать, как один человек мог полностью нивелировать негатив в группе, добавив всего лишь немного оптимизма, юмора и доброты.

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