Натуральные числа: определение, свойства и примеры задач

«Дети знакомятся с натуральными числами в юном возрасте — в садике или на программах дошкольной подготовки. В первом классе вводятся действия сложения и вычитания, часто в пределах 20, хотя в более сильных школах диапазон может быть расширен. Во втором классе ребята изучают операции умножения и деления, учат таблицу умножения. В 3-м и 4-м классе школьники работают со всеми операциями с многозначными натуральными числами, а также уже знакомятся с дробями. С отрицательными числами ученики работают с 6 класса», — рассказывает Дарья Дейген.