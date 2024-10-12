"ДОЛЖНО БЫТЬ В РАМКАХ РАЗУМНОГО": ПУТИН ВЫСКАЗАЛСЯ О ВОЗМОЖНОМ НОВОВВЕДЕНИИ В ДЕТСАДАХ

Программа обучения в детских садах может измениться. Владимир Путин поддержал идею о важном нововведении, но отметил, что она нуждается в проработке.

Президент России Владимир Путин обсудил внесение изменений в воспитательную программу в детских садах. Глава государства счёл положительной идею, высказанную на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".

Проект "Разговоры о важном" может распространиться на детские сады. Лидер страны отметил, что прививать базовые ценности важно с самого раннего возраста. Однако президент уточнил, что перегибов в этом вопросе быть не должно:

Должно быть в рамках разумного. Конечно, тут нужно говорить со специалистами, с детскими психологами. Нужно понимать, что такое ребёнок 3-5 лет. Это же дети. У них есть определённый уровень развития. Надо работать, исходя из этого уровня. Это тонкие вещи. Но, конечно, это правильная работа. Я, безусловно, поддерживаю,

- пояснил глава государства.

ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ T.ME/NEWS_KREMLIN

Путин заострил внимание на том, что в случае принятия инициативы нужно будет озаботиться тем, чтобы программа была максимально понятна для малышей: "Всё должно быть искренне, объективно, доходчиво".

Напомним, "Разговоры о важном" появились в школах по всей стране с 5 сентября 2022 года. Уроки раз в неделю организуют классные руководители школьников. Предмет направлен на укрепление русских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди подрастающего поколения.

Недавно о необходимости ввести в привычные беседы новую повестку заявил публицист, автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников. Он призвал добавить в обсуждения тему вербовки школьников украинскими спецслужбами:

Почему бы не рассказать о вербовке через соцсети, чтобы школьники были в курсе? С конкретными примерами, скринами, фото и видео. И повторить несколько раз на разных примерах, чтобы довести гарантированно. С детьми надо работать.

Поводом для подобной инициативы стало задержание двух подростков, которые подожгли вертолёт Ми-8 на авиабазе в Омске. 16-летние парни пошли на преступление, поскольку стали жертвой развода украинских кураторов, которые пообещали заплатить мальчикам 20 тысяч долларов, что по нынешнему курсу равняется 1,85 миллиона рублей. Разумеется, никакого вознаграждения школьники в итоге не получили.