Когда Дед Мороз бессилен. Психолог Бахтеева о трудных новогодних ситуациях

Период новогодних праздников ставит перед родителями много вопросов. Когда вести ребенка на ёлку? Как избежать излишне дорогого подарка? Что делать, если малыш просит совсем уж невозможное? Как не нарушить веру ребенка в новогоднее чудо, aif.ru выяснил у психолога Ренаты Бахтеевой.

Чтобы Дедушка Мороз был в радость

Большой вопрос для многих мам и пап, со скольки лет ребенок уже действительно способен оценить Новый год и в него стоит вкладываться.

1. С какого возраста лучше водить ребёнка на новогодние ёлки?

«Можно делать это с дошкольного возраста, — объясняет эксперт, — тогда, когда он ходит в садик. Ощущение праздника рождается уже в этом возрасте, потому что дети и сами в саду к нему готовятся и ставят сценки. Поэтому уже с трёх лет оптимально покупать первые билеты.

В этом возрасте ребенок уже умеет хорошо разговаривать и может свои эмоции обозначать через слова. Тогда же он начинает говорить, что ему нравится, что нет, и под это можно всегда подстроиться».

При этом есть маленькие дети, которые в силу своей стеснительности пугаются больших скоплений людей и чересчур активных шоу-персонажей. Это тоже стоит учитывать и понимать. Ничего ненормального в этом нет.

«В таких случаях нужно всё очень индивидуально рассматривать, исходя из особенностей ребёнка и его внутреннего состояния, — поясняет психолог. — Если вы видите, что на представлениях, где есть ростовые куклы или страшные персонажи, малышу пока некомфортно, не торопитесь. Лучше проведите это время вместе, вешая игрушки на ёлку дома, где ребенку спокойно и комфортно. Если он впервые попадет на праздник на год позже, то ничего не потеряет. Наоборот, погружение в сказку будет для него приятным, а не травмирующим, а это самое важное».

А чтобы первое новогоднее представление было в радость, психолог напоминает три непреложных условия: ребенок должен быть выспавшимся, сытым и здоровым.

2. С какого возраста можно приглашать детям актеров — Деда Мороза и Снегурочку, и до какого возраста, это уместно делать?

«Тут нет никаких четких возрастных границ, как на нижнем пороге, так и на верхнем, — объясняет Рената Бахтеева. — У меня все дети практически погодки. И могу сказать, что у нас всегда на Новый год приходит Дед Мороз и Снегурочка. И радуются одинаково и взрослые, и маленькие. Все с одинаковым удовольствием смотрят на яркие костюмы, с одинаковой заинтригованностью присматриваются к мешку с подарками и ждут этого праздника сюрпризов и некого волшебства. У меня старшему ребёнку сейчас 15 лет, и он обязательно спрашивает: „А мы будем Деда Мороза заказывать в этом году?“»

Ещё интересней будет, если ввести традицию заранее писать письма новогоднему волшебнику и класть их в морозилку. Совсем малышам могут помочь родители, им тоже будет интересно

«Как только ребёнок может своими словами сказать о том, кого он видит, и начинает смотреть мультфильмы, с этого момента он и понимает, кто такой Дед Мороз, и ждет его, — говорит психолог. — Как только ваш малыш радостно начинает в мультике реагировать на Деда Мороза, понимая, что это добрый сказочный волшебник, можете звать актеров на Новый год».

Как не подарить братика?

Подарки — самая сложная спорная тема. Дети всегда хотят многого, а порой и вовсе несбыточного.

3. Что делать, если ребёнок просит слишком уж дорогой подарок, который не готовы позволить себе родители?

«Всегда можно сказать: „Да, Дед Мороз творит чудеса, но у него есть свои правила“, — напоминает психолог. — Расскажите ребенку, что он дарит подарки, которые помогают детям радоваться и развиваться, расти. То есть он с удовольствием принесет книжку, которая поможет тебе научиться читать, или конструктор, который развивает мышление, вместо дорогущей приставки. Ведь от этих подарков будет больше пользы».

Ещё один хороший способ коммуникации с ребенком: предложить ему вместе написать письмо, в котором малыш перечислит все свои желания, и Дедушка Мороз сможет сам выбрать самое, на его взгляд, подходящее.

«Таким образом мы не отказываем детям и одновременно фокус внимания смещаем на то, что есть много вариантов решений, — объясняет Рената Бахтеева. — И самое важное — с детства объяснить ребенку, что основное в новогоднем празднике — не цена подарка, а то, как мы проводим праздник вместе, какие мы можем друг для друга еще сделать сюрпризы. Украсьте вместе квартиру к празднику, выберите подарки для бабушки с дедушкой, приготовьте новогоднее печенье, это очень сближает».

А если, например, возникает вопрос о том, что Дед Мороз почему-то другим детям дарит дорогие подарки, а нам не очень, всегда можно объяснить, что новогодний волшебник очень индивидуально подходит к каждому ребенку, подбирая что-то специально для него.

4. Что делать, если ребёнок просит братика, сестричку или собаку?

«Прежде всего в этой ситуации стоит поисследовать чувства ребёнка. Понять, почему для него это так важно, — говорит эксперт. — За всем за этим, возможно, стоит какой-то дефицит. Если просят братика или сестричку — понять, почему именно этого он хочет. Возможно, ему грустно одному. Вполне вероятно, что эту проблему можно закрыть, если у ребенка появятся новые друзья».

Если же ребенок просит, например, собаку, а родители к такому шагу не готовы, предложите альтернативный вариант. Сначала можно поехать в приют для животных, и просто дать ребенку поконтактировать и погулять с животным. И одновременно так мы образовываем ребёнка и даём ему возможность небольшого опыта взаимодействия с желаемым.

5. Что делать, если ребёнок просит подарки для мамы и папы?

«Прежде всего — похвалить ребёнка за внимание, за чуткость и за то, какой он замечательный», — убеждена Рената Бахтеева.

Тут можно поисследовать: а что бы он хотел, чтобы волшебник принес родителям? Почему именно этот подарок? Можно услышать в ответ немало интересного.

«Вы можете поддерживать веру ребенка в безграничные возможности Деда Мороза и поставить долгожданные духи под ёлку, купив их перед праздником, в числе прочих подарков, а можете объяснить малышу, что для родителей зачастую гораздо приятнее получить ощущение радости от праздника, советует эксперт. — Можно аккуратно намекнуть, что гораздо больше радости, чем новая машина, папе принесет праздничный рисунок, сделанный руками сына или дочери. Так вы не только снимете острый вопрос, но и вовлечете ребенка в праздничные приготовления, а это всегда очень полезно».