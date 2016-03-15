Вы только что «сломали» своего ребёнка! Браво! (Обязательно прочесть родителям…)

Здоровое общество начинается с малого – со здоровой семьи. “Я остро почувствовал необходимость написать об этом после того, что увидел сегодня в магазине. Прошу заранее меня простить за тон статьи, но по-другому просто не могу – меня переполняют отчаяние и злость. Пожалуйста, прочтите статью до конца – я знаю, она довольно объемная, но об этом нужно сказать и этим нужно поделиться.

Сегодня, когда я с сыном стоял в очереди в магазине, я увидел перед нами отца с мальчиком лет шести. Малыш очень робко спросил отца, можно ли будет купить мороженое по пути домой. Отец свысока глянул на него и рявкнул, чтобы тот не отвлекал его, стал у стены и помалкивал. Мальчик сразу сник и вжался в стену.

Наша очередь немного продвинулась, поэтому мальчик снова подошёл к отцу, тихонько напевая какую-то детскую песенку. Кажется, он уже и позабыл о той вспышке гнева, которая несколько минут назад обрушилась на него. Но отец повернулся и выругал мальчика за шум. Мальчик шарахнулся от него и снова вжался в стену.

Я даже растерялся. Как этот человек не мог видеть того, что видел я? Как он не мог видеть это чудесное создание в своей тени? Почему он, не задумываясь ни на минуту, «выбивает» всё счастье из собственного ребёнка? Почему он не ценит то краткое время, когда может быть всем для своего сына?

Нас осталось трое перед кассой, и мальчик снова отошел от стены и подошел к отцу. Отец резко вышел из очереди, схватил его руками за плечи и сжал так, что ребенок сморщился от боли: «Если я услышу ещё один звук или ты отойдешь от стены – дома получишь!» Мальчик снова прилип к стене и больше не шевелился. Не издал ни звука. Его красивое детское лицо вдруг потускнело и перестало выражать эмоции. Он был сломлен. Отец не хотел возиться с ним, и сломать ребенка – простейший способ «воспитания».

А потом мы удивляемся, почему дети вырастают «сломанными».

Буду резок. Многие люди видят, как я общаюсь с сыном и поют мне дифирамбы за то, что я люблю сына больше, чем другие отцы любят своих детей. Черт побери! Этого я не понимаю и, наверное, никогда не пойму. Любить сына, воспитывать сына, играть с сыном – это задачи, с которыми могут справиться не только супер-отцы. Это под силу любому отцу. Всегда. Без исключений. Во мне нет ничего особенного. Я – отец, который любит своего ребёнка и сделает всё для его благополучия, безопасности и здоровья. Я скорее получу лопатой по лицу или молотком по пальцу, чем унижу или «поставлю на место» своего сына.

Я далеко не идеальный отец. Но, чёрт побери, достаточно хорош, чтобы дать своему сыну понять, что при любых жизненных трудностях он может чувствовать себя на высоте. Почему? Потому что осознаю, какое влияние оказывает отец на жизнь ребёнка и его уровень уверенности в себе. Я понимаю, что всё, что я когда-либо сделаю или скажу своему сыну, будет впитано им как губкой – на пользу или во вред. Не понимаю я только одного – как это не осознают другие отцы?!

Отцы! Озаряются ли ваши лица, когда вы видите ребёнка по утрам или возвращаетесь с работы? Вы понимаете, что моральные ценности ваших детей строятся исключительно на том, что именно они видят на ваших лицах?

Понимаете ли вы, что ребёнок считает себя таким, каким вы его обозвали? Что люди очень часто начинают соответствовать налепленным на них ярлыкам? Как часто вы говорите ребёнку: «Это самая глупая вещь, которую можно придумать», «Это самый нелепый поступок, который можно совершить»? Вы верите в то, что ваш ребёнок – идиот? Потому что он уже поверил. Браво! Задумайтесь над этим.

Отцы! Неужели вы думаете, что кто-то поверит в то, что вы не можете отойти на 20 минут от компьютера или телевизора, чтобы поиграть с ребёнком? Неужели вы не осознаете, что уровень доверия детей к родителям будет всецело зависеть от того, играют ли они с ними и насколько они вовлечены в процесс игры? Осознаёте ли вы вред, причиняемый детям, когда не играете с ними каждый день?

Вы считаете, что кто-то купится на эту глупую и дешёвую отговорку о том, что гнев иногда или даже часто необходим в процессе воспитания? Вы понимаете, что гнев практически всегда – эмоция людей, которые хотят контролировать других, но не в состоянии контролировать себя сами? Вы знаете, что существуют потрясающие книги и целые курсы, способные научить вас большему? И самое главное – замечаете ли вы, как быстро ребёнок ломается или выходит из повиновения, когда семьёй правит гнев?

Вы настолько очерствели и перестали чувствовать детскую душу, что даже не чувствуете себя подавленным, когда они вздрагивают или съёживаются в вашем присутствии? Действительно ли это – единственное, что вы хотите от них? Чтобы они беспрекословно подчинялись вам и боялись вас?

Папы! Разве вы не осознаёте силу прикосновений? Вы не понимаете, какая связь возникает, когда вы гладите ребенка по спине или животу, укладывая спать? Проснитесь, папы! Эти неповторимые драгоценные души доверены вашей заботе и очень тонко всё чувствуют. Всё, что вы им скажете или не скажете, отобразится на их способностях, успехе и счастье в дальнейшей жизни.

Неужели вы не понимаете, что дети будут делать ошибки, много ошибок? Разве вы не осознаёте вред, который причиняете, тыча раз за разом носом вашего ребенка в его проступок или неудачу? Вы хоть представляете, как легко унизить ребёнка? Приблизительно так же, как сказать «Что ты наделал, дурак!?» или «Идиот, сколько можно тебе повторять…»

Позвольте спросить: вам приходилось смотреть в опухшие от слёз глаза родителей, чей ребёнок только что умер?

Мне приходилось.

Вы когда-нибудь рыдали на похоронах ребёнка?

Я рыдал.

Вы когда-нибудь притрагивались к деревянному ящику, внутри которого был ребёнок? Ребёнок, чьего смеха вы больше никогда не услышите?

Я притрагивался.

И молю Бога, чтобы больше никому не приходилось этого делать.

Папы! Пришло время сказать детям, что вы любите их. И говорить это постоянно. Пришло время радоваться их 20 тысячам вопросов в день и их неспособности делать всё так быстро, как нам этого хотелось бы. Их выражениям лиц и неправильно произнесённым словам. Время радоваться всему, чем являются наши дети…

Пришло время спросить себя: «Что я могу сделать, чтобы быть хорошим отцом?» Расставьте приоритеты. И по-настоящему станьте им.

Самое время на своём примере показать сыновьям, как следует обращаться с женщиной, а дочери показать, какого обращения ей следует ожидать от мужчины. Время проявить великодушие, сострадание и сочувствие. Самое время на своём примере, а не на словах, показать детям, что такое здоровый образ жизни, гендерные роли, правильные социальные нормы. Пора понять, что ярлыки вроде «пацанка» для девочек или «что ты как баба» для мальчиков – это ненормально. У детей есть свои мнения и предпочтения и не нужно навязывать им стереотипы.

Отцы! Говорите мягче со своими сыновьями. Говорите спокойнее со своими дочерьми. Что вы желаете для своего ребёнка? Чтобы у него в школе не было ни друзей, ни уважения к себе самому? Или чтобы его выбрали президентом класса и он чувствовал, что достоин большего? Разве мы не видим, что дать детям понять это – в нашей власти? Неужели мы не осознаём, что можем дать нашим детям инструменты по социальному выживанию?

И разве мы не видим, какое влияние оказываем на детей, когда говорим, что верим в одно, а делаем другое? Когда так мало помогаем детям определиться с их выбором, открыто делиться своей точкой зрения и жить согласно собственным принципам? Не нам указывать детям, что думать. Но мы можем помочь им мыслить правильно. И если мы сделаем это, можем больше не беспокоиться о том, что они выберут для себя и насколько решительно будут отстаивать свой выбор. Человек верен своим убеждениями всю жизнь, а убеждениям другого – только до тех пор, пока не обожжется.

Чёрт возьми, папы! У каждого ребёнка есть врождённое право попросить мороженое и не быть за это униженным. У каждого ребёнка есть врождённое право попросить мороженое и не сжиматься из-за этого в углу, потому что человек, который должен быть его героем, на самом деле мелкий человечишко. У каждого ребёнка есть врождённое право быть счастливым, смеяться, веселиться и играть. Почему вы не позволяете им это? Каждый ребёнок на земле имеет право на отца, который вначале думает, а потом говорит; отца, который понимает, какая великая власть ему дана – формировать жизнь другого человека; отца, который любит своего ребёнка больше, чем телевизор и спортивные игры; отца, который любит своего ребёнка больше, чем своё барахло; отца, который любит своего ребёнка больше, чем своё время. Каждый ребёнок заслуживает папу-супергероя.

Возможно, правда в том, что не все отцы заслуживают своих детей.

Возможно, правда в том, что многие отцы и не являются отцами вовсе.

Прошу прощения за резкость в своих высказываниях. Наверное, часть меня чувствует себя трусом из-за того, что я ничего не сказал тому человеку в очереди в магазине. Пусть это будет моим раскаянием. Наверное, часть меня чувствует, что если хотя бы один отец прочтёт этот текст и решит стать лучше, если жизнь хотя бы одного ребёнка станет немного легче, потому что мои слова затронули его отца, то каждая секунда времени, которую я потратил на написание этой статьи, была не напрасна.”

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