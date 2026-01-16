РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  • Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...
  • Татьяна Титова
    Присоединяюсь!«Долго еще терпет...

От правильной речи — до успешной карьеры. Как убрать дефекты речи в любом возрасте

Что из себя представляют речевые и языковые нарушения, и как современная медицина работает с этой группой заболеваний, Детям Mail рассказала врач-логопед Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Ольга Константиновна Шульцева.

Редактор, мама двух девочек
ребенок
Источник: Unsplash

Комплексная диагностика речевых проблем: что включает в себя обследование

В первую очередь врач собирает информацию о развитии ребенка, течении беременности и родов, перенесенных заболеваниях, анализирует факторы риска, которые могли повлиять на становление речи.

Специалист оценивает спонтанную речь ребенка в различных ситуациях, выявляет особенности звукопроизношения, грамматического строя, словарного запаса. Затем врач беседует с маленьким пациентом и исследует понимание обращенной речи, трудности в построении связных высказываний.

Нередко в таких случаях специалист может применить экспериментальные методики: стандартизированные речевые пробы для оценки фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; методики, направленные на выявление уровня сформированности высших психических функций (памяти, внимания, мышления).

Кроме того, врач может провести нейропсихологическое обследование: оценить состояние высших психических функций, выявить локализацию и характер поражения головного мозга. А по медицинским показаниям — задействовать такие инструментальные методы, как аудиометрия для определения слуховой чувствительности, компьютерная томография или МРТ для визуализации структуры головного мозга.

Комплексное использование таких методов позволяет провести всестороннюю диагностику речевых нарушений и определить наиболее эффективные пути коррекционной работы.

Почему важно корректировать речевые нарушения с раннего возраста

Оптимальным возрастом для начала коррекции речевых нарушений считается раннее детство, до 5-6 лет. В этом возрасте у детей наблюдается высокая нейропластичность, что способствует эффективному усвоению речевых навыков и быстрому прогрессу в коррекции.

Начало коррекции на более ранних этапах развития может помочь предотвратить дальнейшие трудности в обучении и социальной адаптации.

С возрастом возможности коррекции речевых нарушений снижаются. У взрослых и подростков процесс восстановления может быть более длительным, так как они уже сформировали речевые паттерны и могут столкнуться с более глубокими психологическими и социальными барьерами.

Впрочем, это вовсе не означает, что на более поздних стадиях коррекция невозможна, — просто для этого нужно больше времени и усилий.

Коррекция речи: современные методы и подходы в логопедии

Первое место среди всех методов и техник работы с речевыми нарушениями все еще занимают индивидуальные и групповые занятия с логопедом.

В зависимости от конкретного диагноза и состояния пациента в лечении могут применять методы, способствующие созданию комфортной атмосферы для высокой эффективности занятий; цифровые технологии: специальные приложения для тренировки речи, платформы с интерактивными заданиями и компьютерные программы для моделирования речевых ситуаций, арт-терапия, музыкальная терапия и многое другое.

Кроме того, пациенту может потребоваться обучение альтернативным и дополнительным методам коммуникации, например, использованию жестов, визуальных подсказок и коммуникационных устройств.

Не исключено, что придется прибегнуть и к психологической поддержке, в ходе которой человек работает с эмоциональными и мотивационными аспектами речевых нарушений и учится преодолевать коммуникативные барьеры при помощи методов когнитивно-поведенческой терапии.

Эти методы часто используются в комплексе, в зависимости от индивидуальных потребностей и особенностей человека.

Важно, чтобы восстановление речи проходило под комплексным наблюдением. Процесс коррекции речевых нарушений может меняться по времени. Это зависит от типа и степени нарушения, возраста пациента, а также индивидуальных особенностей и внешних условий.

Однако для достижения устойчивых результатов может потребоваться более длительная поддержка в формате коррекционных занятий.

Ссылка на первоисточник
наверх