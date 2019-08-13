Обет молчания. В каком возрасте ребенок должен начать говорить?

Эксперт — о том, когда ребенок должен порадовать родителей «тарабарщиной» и когда начнет использовать сложные предложения.

Три года — возраст бесконечных «почему». Обычно родителям приходится без остановки отвечать на многочисленные вопросы своего малыша. Однако есть дети, которые до этого возраста упорно хранят молчание.

Отвечает логопед-дефектолог высшей квалификационной категории Центра репродукции и планирования семьи Ольга Комарова.

Понятие «норма» в современной логопедии довольно расплывчато. Оно серьезно отличается от тех нормативов, которые существовали 20-30 лет назад. Сегодня считается, что простая фразовая речь («хочу пить», «пошли гулять» и т. д.) должна возникнуть у ребенка к полутора-двум годам.

В период с 2 до 3 лет обычно расширяется активный словарный запас, появляются двусоставные предложения. В этом возрасте ребенок постоянно озвучивает свою игру.

К 5 годам ребенок должен использовать сложные предложения. Допускаются легкие нарушения грамматического строя речи. Малышей в этом возрасте нужно учить пересказывать простые сказки («Репка», «Колобок»), знать короткие стишки.

Перед школой ребенок должен уметь правильно произносить все звуки, различать на слух близкие по звучанию слова (фонематический слух), уметь образовывать и видоизменять слова, составлять предложения, правильно пользоваться предлогами и не путать их.

Но это идеальный вариант развития событий. На практике все дети развиваются разными темпами, бывают более или менее разговорчивыми.

Однако, если ребенок молчит до 3 лет, нужно бить тревогу.

Строго по графику?

Многие родители считают, что к логопеду нужно обращаться лишь в том случае, когда у ребенка возникли явные речевые проблемы. Однако существуют симптомы, которые появляются задолго до того, как такие проблемы становятся очевидными.

Первое плановое обследование у логопеда ребенок должен пройти в два года. Однако, если родителей что-то настораживает, лучше показать малыша специалисту как можно раньше.

Поводом для обращения должна стать задержка или отсутствие гуления (то самое «агу», которое в идеале должно появиться в 3−4 месяца) и лепета (в 5-6 месяцев).

Стоит насторожиться, если ребенок не реагирует на голос родителей: это может говорить как о проблемах со слухом, так и о серьезных психических нарушениях. В норме малыш должен реагировать на любой звук: оборачиваться или искать глазами его источник.

Важно, чтобы вовремя (в 8-9 месяцев) появилась «тарабарщина» (младенческая речь). Постоянный лепет ребенка, который усиливается при общении со взрослыми, — оптимальный вариант, который говорит о том, что речевое развитие идет по плану.

Существуют и другие проблемы, которые на первый взгляд не связаны с речью, а на самом деле идут с ней в одной связке. Обращайте внимание на то, как ребенок пережевывает пищу. Если малыш плохо жует, подолгу держит еду во рту, давится ей, это может свидетельствовать о нарушениях иннервации (связь нервных волокон с определенным органом, отвечающим за ту или иную функцию) в области артикуляционного аппарата.

Постоянно открытый рот и слюни ручьем (гиперсаливация) также могут говорить о дизартрических проблемах (слабой мускулатуре органов артикуляции). Кстати, от этой проблемы можно довольно быстро избавиться с помощью специального логопедического массажа.

Общение и массаж

Что могут сделать родители в «беззубом» возрасте, чтобы в будущем ребенок говорил правильно?

Во-первых, родителям нужно как можно больше времени проводить с малышом, общаться и играть с ним. Мамы и папы должны помнить, что главный источник гармоничного развития ребенка — они сами.

Малыш учится, когда видит все, что делают родители, и повторяет за ними их движения. Поэтому нужно комментировать происходящее и пояснять свои действия, обращать внимание ребенка на детали («на улице дождь: кап-кап», «как шуршат листья: шур-шур», «сейчас я достану молоко из холодильника, какое оно холодное!»).

Ребенок может не понимать слов, но он будет видеть движение губ и эмоции, которые возникают на лице (общение лицом к лицу — наилучший вариант взаимодействия с ребенком). Таким образом будет накапливаться пассивный словарь малыша, который в будущем станет активным. Можно рекомендовать ежедневно в игровой форме массировать ребенку органы артикуляции (щеки, губы, язык). Делать это лучше теплыми руками либо ватными палочками мягкими, ненавязчивыми движениями. Во время выполнения такого массажа нужно рассказывать сказку или потешку малышу.

Молчание — золото?

Задержка речи до 3-4 лет может быть вызвана самыми разными причинами. Выяснить их — это задача логопеда. Вопреки распространенному мнению, в большинстве случаев задержка речи не связана с серьезными проблемами. Иногда причина кроется не в самом ребенке, а в семейной ситуации, которая на первый взгляд может казаться вполне благополучной.

Например, мама сидит дома с малышом. Формально они все время вместе, но фактически мама занимается домашними делами, а ребенок сидит в кроватке или в манеже. Хуже всего, если мама на это время дает малышу гаджет. Электронные игрушки — это бич нашего времени. Доказано, что они плохо влияют на нервную систему и речевое развитие. Поэтому у педиатров и логопедов есть негласное правило: до 3 лет ребенок не должен смотреть телевизор и играть в электронные игрушки.

Иногда допускается совместный со взрослым просмотр мультфильма с обсуждением и комментариями. Часто на приеме можно услышать: «У нас телевизор работает, но ребенок его не смотрит». Но фоновый режим «забивает» у малыша центры восприятия, которые должны быть направлены на усвоение других звуков. Ребенок их просто не слышит, постоянно отвлекаясь на смену кадров и громкую рекламу. Не стоит обольщаться и насчет развивающих компьютерных игр (а сегодня появились даже игры 0+). Лучшее развитие для ребенка — это общение с мамой, с семьей, другими детьми. Никакие навороченные компьютерные игрушки его заменить не могут.

Как разговорить молчуна?

Хочется предостеречь родителей от распространенной ошибки. Известно, что молчунами называют детей, которые все понимают, но ничего не говорят. Однако, когда такие малыши просят дать им что-либо и показывают на предмет, родители делают вид, что не понимают, и просят объяснить словами. Такое поведение ранит малыша. Он перестает доверять родителям и воспринимать их как «своих».

Нужно понимать, что ребенок молчит не из «вредности», а потому, что говорить ему мешает какая-то проблема (например, неправильное восприятие звуков). Специалисты рекомендуют другой прием.

Нужно читать хорошо известные ребенку стихи и петь детские песенки, не договаривая концовки. Мозг устроен таким образом, что всегда стремится завершить мелодию или стихотворение, если они заканчиваются на неустойчивой ноте. Поэтому у малыша непременно возникнет потребность закончить услышанное.

Очень полезны для развития речи мелодии, заканчивающиеся на открытых слогах. Например, известная песенка «Далеко-далеко, на лугу пасутся ко...», где родитель будет петь в слове «далеко» только два первых слога, а ребёнок — заканчивать.