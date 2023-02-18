Как приучить ребенка к унитазу: инструкция для родителей

Однажды наступит момент, когда ваше чадо, подсмотрев за вашими действиями, тоже захочет справлять свои нужды как взрослый человек, на унитазе.

Но можно и не ждать этого светлого мгновения, а помочь своему карапузу стать еще чуть-чуть взрослее уже сегодня.

Признаки готовности к освоению ребенком «белого трона»

Систематичность и предсказуемость в вопросе опорожнения кишечника и мочевого пузыря;

в вопросе опорожнения кишечника и мочевого пузыря; Ночью ребенок не просыпается , чтобы сходить в туалет «по-большому»;

, чтобы сходить в туалет «по-большому»; Мочевой пузырь опорожняется полностью и малыш даже может выдержать пару часов ;

; Памперс или штанишки после дневного или ночного сна чаще всего остается сухим.

Советы для родителей

1. Лучше позже. Сроков приучения в этом вопросе нет. Интерес к унитазу у малыша может проснуться как к двум, так и к четырем годам. Все индивидуально, поэтому торопить кроху не стоит.

2. Маленький подражатель. Малыши любят повторять все за своими родителями: кушать ложкой самостоятельно, наряжаться, разговаривать по телефону. Посещение уборной тоже не исключение, скоро детка обязательно захочет сделать это как взрослый человек.

3. Игра в помощь. Приучать лучше постепенно, используя игровые приемы. Для начала покажите, как можно вылить в унитаз то, что содержится в детском горшке, как работает крышка, куда нужно надавить, чтобы заработал слив.

Позвольте крохе самому спускать воду в канализацию.

4. Специальное сидение. По началу малыша может пугать громкий звук сливающейся воды или высота, ведь ноги карапуза не достают в туалете до пола.

Кроме того, малютка может бояться провалиться внутрь.

Купите специальное сидение и подставку для ног малыша. Так детка сможет со временем пользоваться новой сантехникой самостоятельно.

5. «Разложите по полочкам». Пройдите устно весь «нелегкий путь» посещения уборной. Проговорите все этапы процедуры: зайти, снять белье, удобно сесть, сделать свои делишки, вытереться, вымыть ручки.

Пусть все это расскажет малышу, например, Мойдодыр.

6. Помоги! Если кроху пугает самостоятельное посещение туалета, на первых порах можно придержать ребенка за руку. После обязательно нужно похвалить малыша за смелость.

7. Не место для игр. Каждому человеку на удовлетворение естественной нужды необходимо разное время. Возможно, у крохи будет необходимость делать это в одиночестве, а может быть, что ему понадобиться твоя компания.

В любом случае не стоит позволять детке заниматься телефоном или играть в уборной.

Да и время пребывания в уборной стоит ограничить.

Поддерживайте и хвалите своего малыша на этапе приучения к унитазу. Только родительское терпение и положительный настрой сделают этот процесс легким и спокойным.