Что делать, если ребенок хулиганит в школе

Родителям 12-летнего ребенка позвонили из школы с жалобами на то, что ребенок обижает своего одноклассника. Как выяснилось позже, ребенок также обижал еще нескольких своих одноклассников: обзывался, бил и всячески издевался.

«Естественно, мы были шокированы такой новостью, – вспоминают родители. – Более того, это известие нас сильно опечалило».

Никому не хотелось бы услышать, что его ребенок хулиган. Родителям больно слышать, что их ребенок издевается над одноклассниками. Но хулиганское поведение – это тревожный симптом и для самого хулигана. Способность устанавливать дружеские отношения – важный показатель психического здоровья ребенка. Если ребенок плохо себя ведет в школе, возможно, у него есть определенные психические проблемы, требующие срочной коррекции. Он может страдать от тревожности или депрессии, иметь трудности с контролем эмоций.

Почему дети так себя ведут?

Важно всегда помнить о том, что ребенок плохо себя ведет не потому, что он «плохой». Поведение детей не является прямым отражением их личностных качеств. Хулиган может быть вполне хорошим ребенком, который допускает некоторые ошибки. Существует много причин, почему нормальные дети могут не ладить со сверстниками. Например:

ребенок хочет быть «своим» в компании, которая издевается над одноклассником;

над ребенком издеваются дома или в школе, и своим агрессивным поведением по отношению к другим детям он хочет вернуть себе ощущение силы;

ребенок хочет привлечь внимание учителей, родителей или одноклассников, но не знает, как сделать это по-другому;

у ребенка от природы более импульсивный характер, чем у его сверстников;

ребенок воспринимает поведение других детей как недружелюбное, хотя на самом деле оно таковым не является;

ребенок не понимает, что причиняет боль другому ребенку. Это наиболее часто распространено среди детей младшего возраста.

Поговорив с ребенком о сложившейся ситуации, узнав его взгляд на происходящее, обучив его дружелюбному поведению, вы можете исправить его плохое поведение и устранить причины, которые привели к его возникновению.

Ниже приводится несколько рекомендаций для того, чтобы ребенок научился дружелюбно вести себя со сверстниками.

Поговорите с ребенком

Если вы услышали от учителей или других родителей об агрессивном поведении вашего ребенка, прежде всего следует поговорить с ним об этом. Говорите с ребенком прямо, но при этом старайтесь услышать его точку зрения. Начните разговор так: «В школе мне сегодня сказали, что ты обижал одноклассника. Я беспокоюсь из-за этого, поэтому нам нужно поговорить. Расскажи мне, что случилось».

Обсуждение с ребенком сложившейся ситуации поможет понять причины его агрессивности и пути преодоления данной ситуации. Разговор с ребенком и принятие его точки зрения повысят его доверие к вам. В дальнейшем вам будет легче говорить с ним о причинах его поведения.

Честный разговор с ребенком может привести к неожиданным выводам о причинах его плохого поведения. Так, например, некоторые дети плохо себя ведут из-за низкой самооценки. Быть самым плохим учеником в классе для них лучше, чем быть вообще никем.

Некоторым детям трудно объяснить причину своего плохого поведения, в особенности маленьким детям или тем, кто перенес психологическую травму или имеет определенные расстройства психики. Если вы не можете самостоятельно выяснить причину плохого поведения ребенка, стоит обратиться к психологу.

Устраните причину плохого поведения

Как только вы поняли причины проблемы, постарайтесь их устранить. Помогите ребенку справиться с трудностями в общении со сверстниками. Например, если он не хочет играть с кем-то из одноклассников, скажите ребенку: «Когда кто-то приглашает тебя поиграть с ним, не отказывайся. Я хочу, чтобы ты играл вместе со всеми и относился к одноклассникам с уважением».

Придумайте решения для разных ситуаций, с которыми сталкивается ваш ребенок. Приводите ему примеры из жизни, как можно по-дружески выйти из сложившейся ситуации. Лучше показать ребенку хороший пример, чем критиковать его за плохое поведение. Дети лучше понимают, когда им говорят, что им следует делать, чем когда говорят, как не следует поступать.

Предложите ребенку поставить себя на место одноклассника, которого он обижает. Спросите: «Помнишь ситуации, когда ты чувствовал себя расстроенным из-за того, что с тобой кто-то поступил неправильно? Именно так сейчас чувствует себя твой одноклассник».

Ищите причины плохого поведения ребенка в семье

Дети, которые сталкиваются с агрессивным поведением дома, часто ведут себя так же в школе. Родителям следует задуматься о том, как обстановка в семье, манера общения с ребенком, ваши способы борьбы с негативными эмоциями влияют на поведение ребенка. Иными словами, стоит подумать о том, какой пример вы ему подаете.

Возможно, в семье также бывают случаи агрессивного поведения, а родители их даже не замечают. Случается ли так, что в семье кричат на кого-то или кого-то оскорбляют? Бывали ли случаи, когда старшие дети били младших? Следует наладить в семье позитивную обстановку, когда каждый член семьи заботится об остальных, любит их и уважает.

Любое наказание должно быть обоснованным

Наказание за агрессивное поведение может быть эффективным, но только в том случае, если оно обосновано и не используется слишком часто. Например, если вы заметили, что ребенок обижает других в Интернете, стоит ограничить его доступ к компьютеру и мобильным устройствам. В особо серьезных случаях запретите доступ к Интернету на длительное время и обратитесь к психологу. Но в более легких случаях ребенок должен иметь возможность заслужить хорошим поведением возможность снова получить доступ к Интернету.

Если наказывать ребенка слишком долго, это дает обратный эффект. Ребенок может подумать: «Если я уже потерял доступ к компьютеру, нет необходимости исправляться». За небольшие проступки наказание должно составлять не больше нескольких дней.

Позвольте ребенку исправить ситуацию

Как только ребенок стал вести себя хорошо и вернул себе утраченные привилегии, объясните ему, что нужно исправить ситуацию и извиниться перед тем, кого он обидел. Извиниться можно устно, при помощи СМС или письма. Можно предложить ребенку испечь печенье и угостить весь класс, поиграть с одноклассником, которого ребенок раньше обижал, и т. д.

Держите ситуацию под контролем

Если другие родители жалуются вам на плохое поведение вашего ребенка в школе, попросите учителя обратить внимание на данную ситуацию. Постоянно задавайте ему вопросы о поведении ребенка. Хвалите ребенка, если он ведет себя хорошо.

Особенно сложно следить за агрессивным поведением в Интернете, потому что оно происходит не на виду у окружающих. Если вы узнали, что ваш ребенок обижает кого-то в Интернете, узнайте пароли от его аккаунтов в социальных сетях и следите за тем, чтобы ребенок адекватно общался в социальных сетях. Честно признайтесь ребенку, что вы будете контролировать его поведение в социальных сетях до тех пор, пока он не научится контролировать себя сам.

Обратитесь за помощью в случае необходимости

Если вы прикладываете огромные усилия для того, чтобы научить ребенка вести себя дружелюбно, но он по-прежнему ведет себя агрессивно, возможной причиной этого может быть психическое расстройство. В таком случае следует обратиться за профессиональной помощью к психологу.

Не теряйте контакт с ребенком

Самое важное, что вы можете сделать, – всегда оставаться открытым для общения с ребенком. Так вы всегда будете знать, что с ним происходит и что его беспокоит. Каждый день расспрашивайте ребенка о его делах.

Утром спросите ребенка, какие у него планы на день. В конце дня спрашивайте, что было самым интересным сегодня. Возможно, поначалу это покажется трудным, однако со временем станет хорошей привычкой, которая поможет вам установить близкий контакт с ребенком на долгие годы.

Тесный контакт с ребенком, понимание и поддержка родителей помогают ребенку справиться с агрессивным поведением. Общайтесь с ребенком, присутствуйте в его жизни. Детям необходимо знать, что о них заботятся и их слышат. Любовь родителей – вот ключ к решению проблемы.