Дочь-подросток считает себя некрасивой: как ее переубедить? ​​​​​​​

Период недовольства своей внешностью проходят почти все подростки, и это нормально. С началом полового созревания у детей меняется восприятие тела.
Стыд — центральное переживание подросткового периода — заставляет воспринимать все в искаженном виде, как будто в глаз попал осколок волшебного зеркала из сказки о Снежной королеве. Нормальный нос кажется огромным, аккуратные уши — оттопыренными, незаметный прыщик — безобразным. Разубедить подростка в этом невозможно, ведь проблема не в объективности, а в самоощущении.
Недовольство своей внешностью — это не про то, как видит себя человек, а про то, как он себя чувствует. Например, девочка может чувствовать себя некрасивой из-за того, что ее посещают некрасивые депрессивные мысли: «Я уродина, я неудачница, меня никто никогда не полюбит». Или из-за того, что в мечтах она уже представляет себя взрослой привлекательной женщиной, а из зеркала на нее по-прежнему смотрит угловатый подросток. Как же ей помочь?
Избегать любых оценок внешности
Любыми замечаниями на этот счет родители неизбежно подливают масла в огонь, поддерживают зацикленность на проблеме. К тому же реакции гиперчувствительных подростков непредсказуемы, и порой даже комплименты могут восприниматься ими в штыки — особенно если за похвалой прячется критика («Ну наконец-то ты хорошо оделась!»).
Не стоит комментировать при дочке ни чужую внешность, ни собственную.
Комментарий — это всегда оценка, и ее легко принять на свой счет. За внешне безобидной фразой «Как похорошела Маша!» девочка может услышать: «Маша красивая, а ты нет». Особенно влияет на отношение дочерей к своему телу то, как матери воспринимают и оценивают себя. Скажем, если мама часто жалуется на лишний вес, дочка может усвоить это недовольство собой и даже расценить его как призыв к действию («Значит, меня она тоже считает толстой, и мне надо худеть»).
Разумеется, если девочка напрямую спрашивает мнение мамы по поводу внешнего вида, ответить ей необходимо — но делать это надо максимально деликатно, без осуждения и критических обобщений. Если вам что-то не нравится, говорите об этом конкретно и коротко, не переходя на личности. Например, вместо фразы «Вечно ты красишь волосы в какие-то нелепые цвета» лучше сказать: «Мне кажется, натуральный оттенок тебе подходит больше».
Объяснить, что происходит
Подрастающая девочка легче примет свои недостатки, если поймет, что они временны и теперешняя внешность не останется с ней на всю жизнь. Поясните дочери: «Человеческое тело не способно расти одновременно во все стороны. Иногда у детей резко вытягиваются ноги или руки, несоразмерно увеличиваются уши или нос. Когда остальные части тела тоже подрастают, фигура и лицо становятся пропорциональными — нужно лишь немного подождать».
В том же ключе можно объяснить девочке, с чем связаны ее эмоциональные переживания: «Тебе сложно, потому что ты быстро растешь и меняешься. Я понимаю, что сейчас тебе даже не хочется смотреть в зеркало. Но ты видишь там не себя, а свое внутреннее состояние. Скоро ты опять изменишься и станешь воспринимать себя по-другому. А пока можем вместе подумать, как улучшить то, что тебе не нравится. Ты считаешь, что у тебя слишком большой нос? Давай подберем прическу, которая зрительно изменит пропорции лица».
Обсудить представления о красоте
Попробуйте вместе с дочерью разобраться, как бы она мечтала выглядеть, на кого бы хотела быть похожей, и вообще — что значит для нее быть красивой и для чего ей это нужно.
Скажем, если девочка считает идеалом известную певицу, предложите подумать, что можно взять из ее образа: стрижку? платье? а может быть, успешность? Наверняка вы придете к тому, что красота — это не только про внешность. Красивый — значит счастливый и любимый, а безупречные черты лица на самом деле не так уж важны.
Иногда мамам трудно даются такие разговоры, потому что им сразу же «прилетают» упреки в отсталости. Самое правильное в таком случае — честно признать: «Да, ты права, я действительно многого не знаю. Сейчас другое время, другая мода, другие представления о красоте. Расскажи мне об этом и покажи, как надо».
Предложить помощь профессионалов
Почаще спрашивайте дочку, чем ей помочь, и озвучивайте варианты решения проблем: «Хочешь поставить брекеты? Хочешь, сходим к косметологу?» Иногда недовольство своей внешностью прекращается после одного-единственного посещения хорошего врача, визажиста или парикмахера.
Главное — найти компетентного и деликатного специалиста, который сумеет не только улучшить ситуацию, но и повысить самооценку своей юной клиентки.
Важный нюанс: если дочь об этом не просит, не стоит бросаться «причинять добро» (водить по стилистам и косметологам, покупать новую одежду). Для начала достаточно предложить ей свою помощь. Иногда шумные подростковые страдания — это запрос на внимание, а не на конкретные действия. И даже если проблема объективно требует вмешательства, подростку важно самому прийти к этому решению и прожить свой новый опыт.
Правильно поддерживать
Это значит — быть рядом, терпеть, выдерживать нытье, подставлять плечо и жилетку, обнимать, подтверждать чувства: «Это действительно сложно и обидно. Все наладится. Захочешь поговорить или что-то предпринять — я с тобой».
Если вы не уверены, как лучше поддержать дочку, спросите ее об этом: «Что бы ты хотела услышать? Чем тебе помочь? Что бы тебе помогло чувствовать себя лучше?» (не выглядеть, а именно чувствовать себя лучше).
Помните, что «поддержка» — не равно «похвала». Дело не в том, чтобы повторять дочке «Ты красавица» (в ответ вполне можно услышать гневное: «Ты меня успокаиваешь, потому что ты моя мама, а на самом деле все не так»). Важнее донести до нее мысль о том, что для вас она красива и дорога такой, какая она есть. «Я твоя мама и очень тебя люблю. Посмотри на себя моими глазами. Я вижу тебя прекрасной».
