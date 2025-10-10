«Узбекская диаспора узнает!»: в Петербурге по требованию мигрантки уволили воспитателя детского сада

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

В Петербурге кража детского аксессуара привела к увольнению воспитателя детского сада. Конфликт произошёл из-за пропавших с обуви одной из воспитанниц джиббитсов (украшения для обуви Crocs, которые вставляются в специальные фирменные отверстия — прим.

Как рассказала мать девочки Татьяна*, которая на тот момент работала в том самом детском саду № 89 Фрунзенского района, ребёнок указал ей на одногруппницу, которая тайком «увела» изящный аксессуар. Когда маленькая хозяйка джиббитсов попросила девочку вернуть их ей, та закатила истерику. На крики плачущего ребёнка из рядом стоящего ларька выскочила её мама — приезжая из Средней Азии Муслима*. Она обрушилась на обидчицу своей дочери и её мать с оскорблениями и обвинениями. В Татьяне она сразу же узнала воспитательницу и заявила, что работать она в этом детском саду больше не будет.

— Она сказала, что знает, где я работаю и что пойдёт к заведующей и будет добиваться моего увольнения. Она так же пригрозила, что обратится в СМИ, — рассказывает Татьяна.

Угрозами Муслима не ограничилась и отправилась на разборки в дошкольное учреждение, где закатила скандал и пригрозила заведующей заявлением в прокуратуру и разборками со своей могущественной диаспорой.

Заведующая оказалась перед сложным выбором: с одной стороны — профессиональная репутация сотрудницы с многолетним стажем, с другой — реальные риски для учреждения. Детский сад и так испытывал трудности с набором воспитанников, конкурируя с частными группами.

— Эта женщина опять начала меня оскорблять, называть гулящей, в ультимативной форм начала говорить о том, что если заведующая меня не уволит, то она пойдёт в прокуратуру, в СМИ и что, пока не добьётся моего увольнения, она не успокоится, — описывает произошедшее воспитатель.

Не ограничившись кабинетом заведующей, Муслима ворвалаcь в группу на первом этаже в поисках личных данных воспитательницы в шкафчиках. Персонал, многие из которого были ее соплеменницами, предпочли не вмешиваться.

https://vk.com/video-95296057_456240005

В итоге заведующая предложила Татьяне уволиться по собственному желанию, аргументируя это необходимостью избежать проблем с диаспорой и потенциального оттока детей.

— Заведующая сказала, что ей проблемы с прокуратурой не нужны, что узбекская диаспора всё узнает и к ней в дошкольное учреждение дети ходить не будут. А детей итак мало. Сказала, что больше со мной работать не хочет, — рассказывает женщина.

На следующий день в детском саду провели собрание, на котором руководитель зачитала «кодекс этики». На протесты Татьяны о том, что данный конфликт никакого отношения к её работе не имеет, заведующая потребовала написать заявление по собственному. Однако женщина отказалась увольняться добровольно. Фраза заведующей «Ну теперь посмотрим, как мы с тобой будем работать» прозвучала как прозрачный намёк на предстоящие профессиональные трудности.

Неформальное давление продолжилось и после собрания — в коридоре воспитательницу догнала завхоз. Её слова о возможной трудовой инспекции и тотальной проверке коллектива и о том, что Татьяна «всех подставила», окончательно сломили сопротивление.

Воспитатель с 11-летним стажем, мать двоих несовершеннолетних детей, оказалась в западне: с одной стороны — токсичная атмосфера на работе, где руководство открыто демонстрировало нежелание её защищать, с другой — психологическое состояние дочери, которая теперь отказалась ходить в сад.

Женщине пришлось уволиться. В сложившуюся ситуацию вмешались общественники.

— Русская Община не допустит, чтобы иностранные граждане устанавливали у нас свои кишлачные порядки, от которых страдают наши дети, и призывает компетентные органы вмешаться в эту ситуацию, — заявили в организации.

Дружинники считают, что должностные лица, которые встают на сторону приезжих, должны нести ответственность по всей строгости закона.

Стоит отметить, что приезжие давно взяли за правило устанавливать свои порядки в России. Зачастую насаждение ими своих обычаев и традиций перерастают в нешуточные скандалы. В том числе и в образовательных учреждениях. Так, недавно в одном из учебных заведений Хабаровска произошёл конфликт из-за хиджаба. Один из родителей — уроженец Азербайджана Мубариз Джафаров — ворвался в кабинет директора лицея Ольги Кодиной и закатил истерику: мужчина кричал, оскорблял и угрожал ей. Причиной стало замечание дочери иностранного специалиста по поводу формы одежды — девочка пришла в школу в хиджабе. Джафаров заявил, что религия для них на первом месте и по конституции его дочь имеет право ходить в школу в хиджабе. Конфликт стремительно вышел за рамки школьного порядка: после встречи жена агрессивного мужчины направила заявление уполномоченному по правам ребёнка.

*имена изменены.

Источник видео: Телеграм-канал "Русской Общины".