Талантам надо помогать. Как развить сильные стороны ребёнка

Бытует мнение, что основа для развития талантов ребёнка закладывается в первые 3 года жизни. Неужели после этого всё потеряно?

Наш эксперт – психолог, коуч Альберт Дашунин.

На детской площадке родители делятся передовым опытом, обсуждают кружки и секции, в которые ходит их годовалый малыш.

Дошкольный и ранний школьный возраст

0–2 года

А как иначе? Не успеешь сейчас – значит, собственными руками зароешь в землю талант своего чада. Так ли это?

Ребёнок учится осознанно воспринимать мир, взаимодействовать с ним физически. Малыш начинает экспериментировать с предметами, находит связь между своими действиями и следующим за ними результатом. Мозг развивается очень активно, но внимание ещё рассеяно, малыш быстро отвлекается, переключается с одного дела на другое.

В этом возрасте важны развивающие занятия, общение с близкими людьми. Таким образом ребёнок закрепляет первый опыт, получает главные уроки жизни.

Главная задача родителей – установить тесный эмоциональный контакт, доверительную связь с малышом. Всё это в дальнейшем по­влияет на его самооценку, ощущение безопасности.

3–5 лет

Начинается интенсивный период развития. Закладывается фундамент личности. Пока не сформирована концентрация внимания, трудно понять, к чему у малыша склонность. Но ребёнок уже становится более сосредоточенным, любознательным, появляются первые увлечения, заинтересованность конкретным видом творчества. Это период познавательного развития: малыш задаётся вопросами – почему движется машина, что находится внутри у куклы, что ждёт за горизонтом?

Главная задача родителей – дать малышу право выбора, чтобы он мог самостоятельно принимать решение (естественно, в рамках допустимого). Ребёнок поймёт, что его мнение важно, к нему прислушиваются. А это необходимо для самопознания, проявления истинных талантов, которые заложила природа.

В этом возрасте становится понятно, как малыш лучше воспринимает информацию, какой способ передачи данных более доступен и интересен для него. То есть уже можно и нужно определить, кто он: кинестетик (познаёт мир через ощущения), визуал (познаёт мир через зрительные образы), аудиал (познаёт мир через слова, звуки).

6–10 лет

Укрепляется логическое мышление. Ребёнок начинает всерьёз чем-то увлекаться (динозаврами, машинами, растениями). Он классифицирует объекты, выстраивает между ними связи.

Активно развиваются лимбическая система (участвует в регуляции эмоций, сна, памяти) и лобная доля головного мозга (отвечает за рациональное мышление). Появляются более осознанные увлечения, формируется интерес к определённым занятиям, в которых ребёнок демонстрирует сильные стороны, уровень своих умений. Уже очевидны и основные черты характера.

Главная задача родителей – дать возможность ребёнку заниматься тем, что ему нравится, попробовать себя в разных видах деятельности.

В познании себя очень важны ролевые игры с игрушками. Благодаря таким играм малыш учится понимать нормы, границы и ценности. Он отыгрывает разные социальные роли, тем самым лучше познавая мир.

Ранний и средний подростковый возраст (11–14 лет)

В предыдущий период ребёнок по­пробовал свои силы в разных направлениях деятельности и уже более или менее понимает, к чему лежит душа, что нравится, а что категорически нет. Теперь придётся прикладывать больше усилий, чтобы добиться хорошего результата. Начинаются первые сложности, появляются первые серьёзные поражения. Но они необходимы – это та база, на которой в дальнейшем будет развиваться талант, закрепляться полученные знания.

В это время в мозге ребёнка происходят глобальные перемены – к 12 годам количество серого вещества достигает максимума. Но за таким бурным интеллектуальным ростом следует длительный спад. Это помогает укрепиться нейронным связям в различных областях мозга. Ребёнок становится более восприимчивым к обучению, сконцентрированным.

Главная задача родителей – предоставить ребёнку возможности и ресурсы для развития способностей уже на более высоком уровне. Специальные секции, кружки, школы – важные помощники в развитии талантов. От родителей потребуется больше времени, энергии и финансов для поддержки способностей.

Сейчас уже очевидны сильные стороны личности подрастающего человека, и родители должны вовлекать его в процесс, который раскроет потенциал, поощрять увлечения и оказывать информационную поддержку – вместе смотреть фильмы, читать книги и т. д.

Старший подростковый возраст (15–17 лет)

Ребёнок достигает высокого уровня в тех областях, в которых он развивался. Сильные стороны личности, таланты – это уже ресурсы, и их можно использовать для реализации целей.

Главная задача родителей – продолжать поддерживать ребёнка, но немного отступив назад и не мешая ему. Он уже сформировавшаяся личность, теперь выбор делает только сам, и нужно уважать его за это.

Даже если таланты или развитые навыки в будущем не приведут ребёнка к достижениям, сам процесс внёс огромный вклад в формирование личности. Уже подросший человек уверен в полученных знаниях, понимает свои слабые и сильные стороны, что поможет его саморазвитию.

Никогда не поздно

Человек совершенствуется всю жизнь. Часто взрослые люди, окончив институт, работают не по специальности и добиваются больших успехов. Важные критерии развития таланта – интерес и сила желания человека.

Никто не сможет предсказать, кто на самом деле поднимется на вершину и в полной мере раскроет свои природные способности. Но очевидно одно: для развития талантов необходимы:

поддерживающая благоприятная среда;

на ранней стадии восхождения – одобряющий учитель, который сам хорошо знает специфику дела;

сочетание внешней и внутренней мотивации человека, формирование привычек для достижения желаемого;

ежедневная практика.

Важно!

В первую очередь нужно понимать, как развивается мозг ребёнка. Ведь способности не проявляются одновременно. Здесь всё взаимосвязано: физическое, эмоциональное и познавательное развитие. Прогресс интеллекта тоже не линеен: за резким скачком следует длительный спад или даже откат. Зная особенности развития ребёнка на разных этапах, стоит делать упор на той стороне личности, которая в данный момент более активна. В этом случае талант проявит сам себя.