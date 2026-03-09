5 вещей, за которые нельзя ругать ребенка

«Мааам! Меня папа отругал!

» – «За что, сынок?» – «Не знаю...» – знакомая ситуация, не правда ли? Наблюдая такую картину со стороны, мы обычно не сомневаемся в неправоте взрослого. Ведь если ребенок не понял, в чем провинился, значит, родитель выбрал неправильную воспитательную тактику. Но стоит нам самим оказаться на папином месте, мы почему-то делаем диаметрально противоположные выводы. «Ему хоть кол на голове теши!», «Как об стенку горох!», «Сколько можно говорить одно и то же?!» – повторяем мы эти фразы, как мантры, пытаясь убаюкать собственную совесть.

Между тем психологи настаивают, что прежде чем приступить к нотациям, наказаниям и прочим «действенным» методам воспитания, родители должны задуматься над вопросом: создали ли они для ребенка понятную и однозначную систему правил и действительно ли он намеренно нарушил одно из них? Только в этом случае родительский гнев может быть оправдан, а в остальных... мамам и папам стоит ругать себя за отсутствие педагогической концепции.