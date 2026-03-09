5 вещей, за которые нельзя ругать ребенка

«Мааам! Меня папа отругал!
Между тем психологи настаивают, что прежде чем приступить к нотациям, наказаниям и прочим «действенным» методам воспитания, родители должны задуматься над вопросом: создали ли они для ребенка понятную и однозначную систему правил и действительно ли он намеренно нарушил одно из них? Только в этом случае родительский гнев может быть оправдан, а в остальных... мамам и папам стоит ругать себя за отсутствие педагогической концепции.
Если ребенок совершил поступок нечаянно – что-то разбил или пролил, упал в лужу, порвал новые брюки и так далее.Ситуация №1
Почему. Учить детей аккуратности и умению сосредоточиться на совершаемых действиях необходимо, но ругать их за рассеянность – абсолютно бесполезно. Они этого просто не поймут. Зато могут начать обманывать, скрывать последствия нечаянно совершенных поступков, боясь родительского гнева, но при этом не станут внимательнее относиться к вещам, которые не имеют для них большого значения. Ругать детей за подобные проступки – это сотрясать воздух, приучать их к «фонящему» шуму родительского недовольства, постепенно отдаляться от них из-за своих невыполнимых требований, терять с ними контакт.
Что делать. Детские представления о ценностях в жизни сильно отличаются от взрослых, и это замечательно. Не надо забывать, что наши дети только познают мир. Понять, что каждый поступок, даже нечаянно совершенный, имеет последствия, они смогут, лишь убедившись в этом на практике. Двухлетний ребенок вполне может вытереть тряпкой разлитый кефир (пусть плохо, не в этом суть), четырехлетний – постирать испачканную одежду. Порванные штаны можно попросить ребенка зашить самостоятельно или, если он уже в сознательном возрасте и того требует ситуация, объяснить ему, что покупка новых брюк на ближайшее время не запланирована, а раз так – придется походить с заплаткой. При этом самое важное – выполнить грозное обещание, временно забыв о собственных эстетических потребностях. Ведь сами того не замечая, мы внушаем детям небрежное отношение к вещам, когда легко и непринужденно делаем покупки, порой ненужные.
Когда ребенок старается, но все равно не справляется с делом, эмоциями или ситуациейСитуация №2
Почему. Если ребенок не ленится и не халтурит, а просто не может сосредоточиться, или ему не хватает опыта, сноровки, знаний, но при этом он хочет сделать дело хорошо, ругать его за неудачи – большая ошибка. Представьте себя на новом месте работы и нервного начальника, стоящего у вас за спиной, придирающегося к каждой мелочи, требующего мгновенного и стопроцентного результата. Надо ли говорить, что подружиться с таким начальником вы вряд ли захотите? Да и домой, скорее всего, будете лететь со скоростью ветра. Вот и дети обижаются на нас, перестают верить в свои силы, а то и зарабатывают неврозы, если мы ведем себя, как нервные начальники.
Что делать. Не забывать, что все мы чему-то учимся в течение жизни, и все ошибаемся. В такие моменты нам бывает нужна поддержка близких, а не конструктивная критика с их стороны. Ребенка можно поддержать советом, терпеливым разбором ошибок и поиском новых решений, а, может быть, всего лишь добрым словом. Вместо «Ты пишешь, как курица левой лапой!» или «Думай головой!» всегда можно сказать «Посмотри, как у тебя здесь красиво получилось, старайся теперь все буквы так писать» и «Ты умный мальчик, ты обязательно решишь задачу, если внимательно прочитаешь условие», ведь вера в себя – это половина успеха в любом деле.
Если ребенок нарушает правила, которые мы и сами не очень-то соблюдаем.Ситуация №3
Почему. Если существуют правила, то они распространяются на всех. И хотя у родителей прав априори больше, в воспитании детей очень важна последовательность. Если ребенку нельзя есть в комнате, то почему мама ест бутерброд в гостиной, сидя перед телевизором? И почему папа так страшно ругается, когда его «подрезают» на дороге, если говорить плохие слова нехорошо? С точки зрения ребенка ответ может быть только один: мама с папой сами не знают, что хорошо, а что плохо, а значит, прислушиваться к их словам необязательно.
Что делать. Дисциплинировать себя, прежде чем требовать соблюдения дисциплины от ребенка.
Если внешность, характер или поведение ребенка не соответствует нашим ожиданиям.Ситуация №4
Почему. Если ребенок родился похожим на бывшего мужа или на нелюбимую свекровь, если он не пошел по стопам дедушки-пианиста и не блещет способностями к языкам, странно вменять ему это в вину. Не менее странно требовать от малыша, чтобы он не веселился, не бегал и не шумел, когда у нас плохое настроение. Каждый человек, даже самый маленький, нуждается в том, чтобы уважали его индивидуальность и его право быть собой, иначе он может решить, что его не очень-то любят.
Что делать. Разобраться с собственными чувствами и не пытаться переложить ответственность за них на ребенка. Не ждать, что он станет заглядывать вам в глаза, спрашивая разрешения быть бодрым и жизнерадостным. Не ждать от него успехов в области, к которой он не имеет склонности. Присматриваться к способностям ребенка, предоставлять ему возможности пробовать себя в разных амплуа, найти ту стезю, где он сможет проявить себя наиболее ярко.
Если ребенок совершил проступок из лучших побужденийСитуация №5
Почему. Если ребенок по велению сердца подарил приятелю дорогую игрушку, от души угостил друзей вареньем из «неприкосновенного запаса» или погладил мамин кружевной пеньюар, превратив его в жалкую дырявую тряпочку, не надо обрушивать на него шквал отрицательных эмоций. Добрые движения души важно не вспугнуть, не «задавить» еще в детском возрасте взрослым прагматизмом.
Что делать. Аккуратно и бережно объяснять ребенку, как поступать в тех или иных ситуациях, обязательно хваля его за добрые намерения и подчеркивая их первостепенность. Поверьте, беречь вещи он научится обязательно, когда станет сам на них зарабатывать, а вот учиться доброте иногда бывает поздно.
