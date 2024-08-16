Почему уколы давно пора заменить таблетками: колонка педиатра

Срок хранения жидкостей меньше, чем у таблеток. Вот почему некоторые препараты выпускают в виде порошков, которые растворяют непосредственно перед введением. Однако для этого вещество должно быть водорастворимым, в то время как многие АРВТ-препараты (направлены на лечение вирусных инфекций, таких как ВИЧ) или НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) есть только в виде таблеток, и лишь немногие имеют альтернативу в виде инъекций.