Почему уколы давно пора заменить таблетками: колонка педиатра

Многие верят, что лекарства, попавшие в организм с помощью инъекций, эффективнее таблеток. Некоторые даже думают, что они не вылечились вовсе, если им не был назначен курс уколов. Почему это не так, рассказывает педиатр Екатерина Потеряева.
Таблетки так же эффективны, как уколы
Вот несколько причин, почему пациенты думают, что уколы лучше таблеток:
- при инъекции препарат попадает сразу в кровь;
- при инъекции меньше поражается желудочно-кишечный тракт (поскольку препарат не попадает в желудок);
- при инъекции весь препарат всасывается и нет потери в желудочно-кишечном тракте.
Есть определенные препараты, которые потеряют эффективность, если попадут в организм в форме таблетки, потому что их уничтожат переваривающие в желудке пищу ферменты, например, инсулин. Это белок, и если при лечении сахарного диабета его назначить в виде таблетки, то он просто переварится в желудке, как любой другой белок (например, мясо). Именно поэтому не существует таблеток инсулина. Аналогичным образом некоторые препараты теряют свою эффективность в жидкой форме.
Срок хранения жидкостей меньше, чем у таблеток. Вот почему некоторые препараты выпускают в виде порошков, которые растворяют непосредственно перед введением. Однако для этого вещество должно быть водорастворимым, в то время как многие АРВТ-препараты (направлены на лечение вирусных инфекций, таких как ВИЧ) или НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) есть только в виде таблеток, и лишь немногие имеют альтернативу в виде инъекций.
Инъекции нужны в тех случаях, когда счет идет на минуты
У многих таблеток есть альтернатива в виде инъекции не потому, что она более эффективна. Просто некоторые пациенты не могут пить таблетки. Например, если они без сознания или у них частая рвота.
В некоторых случаях врач хочет добиться немедленной реакции (по этой причине адреналин выпускается только в виде инъекций). Именно в экстренных ситуациях введение инъекционных препаратов предпочтительнее – счет идет на минуты.
Выбор формы препарата зависит от заболевания
Многие люди отказываются от таблеток или сиропов в пользу уколов только потому, что таблетки якобы негативно влияют на желудок. Однако один и тот же препарат при разных способах введения должен оказывать на организм одинаковое воздействие. Иными словами, не важно, сделали вы укол или выпили таблетку, потому что побочные эффекты будут одинаковыми.
В большинстве случаев, если не требуется немедленного эффекта от лекарства, пероральные формы гораздо безопаснее инъекций. Во-первых, в редких случаях при внутримышечном введении препарата в стандартные места возможны тяжелые осложнения в виде параличей. Во-вторых, сам факт инъекции может привести к абсцессам (особенно при неправильном введении препарата или несоблюдении асептики).
Лечение не должно быть травматичней самой болезни
В отношении детей мне очень нравится позиция, которой придерживаются большинство европейских клиник: если ребенок может глотать, он должен глотать. Это безболезненно. Важно, чтобы лечение не нанесло психологическую травму ребенку, не стало болезненнее самого недуга.
Когда мы были детьми, то пневмонию лечили шестью уколами пенициллина в день, и так на протяжении 10 дней. Многие это лечение запомнили на всю жизнь.
В современной медицине считается, что единственное преимущество инъекционных форм лекарства перед таблетками – скорость воздействия, но не эффективность.
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