Недетская ноша. Причины, лечение и профилактика ожирения у подростков

Глобальная эпидемия ожирения у детей: по данным ВОЗ, за 40 лет число подростков с лишним весом выросло в 10 раз. Чем опасен избыток массы тела для здоровья ребенка, как распознать скрытый сахар в продуктах и какие правила питания помогут предотвратить детский диабет и болезни сердца — в подробном разборе с врачом по медицинской профилактике краевого Центра здоровья Яной Шрамко.

Профилактика ожирения у детей: как безопасно заменить вредные перекусы

Как показывает статистика, у каждого третьего ребенка от 6 до 11 лет есть лишний вес, а каждый десятый уже страдает ожирением. И эти цифры только растут. В этом не виноваты сами дети. Главная причина — среда, в которой мы живем.

Полки магазинов ломятся от еды в ярких упаковках, со всех экранов детям агрессивно рекламируют сладости и фастфуд. К тому же на полноценный обед часто нет времени, поэтому ребенок перекусывает на бегу бутербродами или шоколадками. Кроме этого, некоторые родители считают, что «детский жирок» безопасен и сам пройдет, главное, чтобы ребенок ел все, что ему дают.

Но организм обмануть нельзя. Избыток сахара и трансжиров из современных продуктов бьет по здоровью всерьез. У детей начинает развиваться сахарный диабет (инсулинорезистентность), жировая болезнь печени, нарушается обмен холестерина и страдают сосуды. Болезни сердца, которые раньше были уделом пожилых, теперь диагностируют у школьников.

Главная опасность в том, что лишние килограммы никуда не уходят. В восьми случаях из десяти полнота из детства остается с человеком навсегда, превращаясь в хроническую проблему, с которой потом крайне сложно бороться.

Именно поэтому проблему нельзя игнорировать, а решать ее нужно системно. Начинать стоит не с жестких запретов, так как они только вызовут у ребенка протест и желание съесть запретное тайком. Правильный путь — постепенно заменять вредные продукты на полезные.

Вместо шоколадного батончика дайте ребенку горсть миндаля или грецких орехов и сочное яблоко.

Батончик — это «энергетическая бомба» из сахара и пальмового масла. Он дает лишь пустые калории и резкий скачок сахара в крови, после которого наступает такой же резкий спад. Ребенок снова чувствует зверский голод и переедает. Орехи и фрукты тоже сладкие, но в них содержатся витамины, клетчатка, полезные жиры, благодаря чему чувство сытости держится долго.

Вместо газировки, где в одном стакане может быть до десяти ложек сахара, предложите воду с долькой лимона, ягодный морс без сахара или компот из сухофруктов.

Вместо белого хлеба и булочек выбирайте цельнозерновое изделие, гречневые хлебцы или обычные каши. Они дают энергию постепенно, без резких скачков сахара, поэтому ребенок не захочет есть уже через час после приема пищи.

Здесь важно сделать оговорку, о которой часто забывают — сажать детей на голодные диеты и жестко ограничивать их в еде категорически нельзя. Это опасно для растущего организма. Наша задача — не лишить ребенка еды, а научить его выбирать то, что сделает его здоровее и крепче.

Правильное питание детей: правило здоровой тарелки и полезные перекусы

Детский организм постоянно растет, и ему жизненно необходим строительный материал — белки для мышц, кальций для крепких костей и зубов, железо для крови и множество других микроэлементов. Поэтому любые серьезные диеты или строгие ограничения в питании должен назначать только врач (педиатр или диетолог) после полного обследования ребенка.

Но чтобы улучшить питание без врачебного вмешательства, каждой семье достаточно соблюдать три простых правила. Первое из них касается того, как выглядит тарелка. Половину порции всегда занимают овощи разных цветов — так ребенок получит максимум витаминов. Четверть тарелки отводится под белок: мясо, рыбу, яйца или бобовые. Оставшаяся четверть заполняется сложными углеводами (гречка, бурый рис, киноа или запеченный картофель). Такое соотношение продуктов дает долгое чувство сытости, удерживает сахар в крови на одном уровне и обеспечивает детский организм всеми нужными веществами.

Второе правило касается перекусов, которых в жизни современного ребенка не избежать. Они должны быть запланированными, а не случайными. Идеальный второй завтрак или полдник — это фрукты, натуральный йогурт без сахара и добавок, творог, сыр, вареное яйцо, горсть орехов или хлебец с авокадо. А вот сухарики, чипсы и шоколадки для этого не подходят.

Третье правило, хоть и звучит непривычно, очень важно: нельзя заставлять ребенка съесть все до последней ложки, если он говорит, что наелся. Эта привычка ломает естественные механизмы организма, и дети перестают чувствовать насыщение и начинают путать настоящий физический голод с желанием просто заесть стресс или скуку.

Лучше положите ребенку небольшую порцию и позвольте самому решить, когда остановиться. Проголодается через час — предложите ему полезный перекус из списка выше.

Гиподинамия у детей: как физическая активность помогает снизить лишний вес

Однако питание — это только половина успеха. Лишний вес почти всегда идет рука об руку с гиподинамией, то есть малоподвижностью. Современные дети проводят за гаджетами по пять-семь часов в день, и это стало настоящей проблемой.

Родителям стоит пересмотреть расписание ребенка и найти хотя бы один час в день для активных игр на свежем воздухе. Неважно, что именно вы выберете — футбол, велосипед, бадминтон или просто быструю ходьбу по парку, важно, чтобы движение было регулярным и приносило радость. Даже простая семейная прогулка после ужина отлично сжигает калории, улучшает пищеварение, укрепляет сердце и сосуды, а главное — заменяет сидение в телефоне живым общением.

Но самый мощный рычаг влияния на привычки ребенка — это личный пример родителей. Дети не слушают нотаций, они смотрят и копируют то, что видят каждый день. Ребенок не попросит овощной салат, если родители едят фастфуд, не будет пить воду, если отец предпочитает сладкую газировку, и не пойдет гулять, если вся семья вечерами лежит на диване.

Если же взрослые подают правильный пример, убирают из кухни чипсы и колу, ужинают все вместе за общим столом без телевизора, а выходные проводят в парках и на спортплощадках, полезные привычки приживаются сами собой без скандалов, уговоров и нравоучений.

Здоровое питание и движение не должны быть обязанностью или наказанием. Пусть они станут просто естественным образом жизни семьи. Тогда лишний вес уйдет сам по себе — постепенно, без мучительных диет, таблеток и стресса для детской психики.

Борьба с детским ожирением — не «война» с ребенком. Это долгий и терпеливый путь к его здоровому будущему, в котором он сможет свободно бегать, играть, заниматься любимыми делами и чувствовать себя сильным и уверенным. Этот путь открыт для каждой семьи. Главное, не надо откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня, ведь здоровье — бесценный капитал, который закладывается именно в детстве.

Памятка Роспотребнадзора: как выбрать полезные продукты для ребенка

Этикетка — главный источник информации о продукте. Умение правильно ее читать помогает делать осознанный выбор, заботиться о здоровье и избегать нежелательных ингредиентов.

Состав продукта

Порядок ингредиентов. Компоненты перечисляются по убыванию их количества. Если сахар, соль или усилители вкуса стоят в начале списка, значит продукт содержит их в большом количестве.

Скрытые добавки. Обращайте внимание на слова «ароматизаторы», «красители», «консерванты». Чем их меньше, тем лучше.

Сахар. Ищите не только слово «сахар», но и его синонимы: глюкозный сироп, фруктоза, мальтодекстрин, патока, декстроза, изомальт.

Пищевая ценность

Калорийность. Важна для контроля веса, но не единственный показатель пользы.

Белки, жиры, углеводы. Сравнивайте с дневной нормой. Обращайте внимание на количество насыщенных жиров и трансжиров — их должно быть как можно меньше.

Соль и сахар. Часто содержатся в избытке даже в несладких продуктах (хлеб, соусы, полуфабрикаты).

Срок годности и условия хранения

Не покупайте продукты с истекающим сроком, особенно скоропортящиеся.

Соблюдайте рекомендации производителя, чтобы продукт не потерял качество и не стал опасным.

Маркировка и сертификация

Экологические знаки. «Без ГМО», «Органик», «Эко» — могут быть полезны, но всегда проверяйте их подлинность.

Страна происхождения. Иногда это влияет на качество и свежесть продукта.

Особые пометки

Аллергены. Выделяются жирным шрифтом или заглавными буквами: глютен, орехи, молоко, яйца, соя и др.

Для кого подходит. «Для детей», «Диетический продукт», «Без лактозы» — такие надписи помогают быстро найти нужный товар.

Не доверяйте только крупным надписям на лицевой стороне упаковки — всегда читайте мелкий шрифт на обороте. Сравнивайте похожие продукты разных брендов. Чем короче и понятнее состав, тем лучше для здоровья.