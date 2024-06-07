Горячая закуска - брускетта с помидорами черри и моцареллой стала очень частым гостем на моих праздничных столах.

Мы - большие почитатели итальянской кухни и знаем, что не только пиццей и пастой известна Италия, а и всевозможными закусками на хлебе, самыми популярными из которых являются кростини и брускетты.

Сочетание свежего базилика, помидоров черри, моцареллы с оливковым маслом, бальзамической глазурью и прованскими травами придется по вкусу всем любителям простой средиземноморской кухни.

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Давайте подготовим продукты по списку и начнем приготовление брускетт. Для брускетты лучше всего использовать чиабатту или батон белого хлеба, типа багета.

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Прежде всего разрежем багет на порционные куски поперек и затем пополам вдоль, обильно польем мякоть хлеба оливковым маслом. Отправим хлеб в разогретую до 180 градусов С духовку на 10-15 минут, можно под гриль.

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Пока подрумянивается хлеб, подготовим все для топпинга. Для этого помидоры черри нарежем помельче, можно на четыре части. Польем их 1 ч.л. оливкового масла.

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Добавим соль и смесь прованских трав.

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Добавим бальзамическую глазурь и хорошо перемешаем все ингредиенты.

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На поджаренные кусочки хлеба выкладываем вначале нарезанный пластинами сыр Моцарелла. Если у вас сыр в маленьких шариках, его следует просто разрезать пополам.

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После этого распределяем помидоры черри. Отправляем брускетты снова в духовку на 10 минут, чтобы помидоры стали мягче, а сыр расплавился.

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Готовые брускетты с помидорами черри и моцареллой подаем горячими, украсив листиками свежего базилика.

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Приятного аппетита!