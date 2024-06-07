Ингредиенты
Помидоры черри - 300 г
Батон (чиабатта) - 500 г
Бальзамическая глазурь - 1 ст.л.
Оливковое масло - 2 ст.л.
Прованские травы - 1 ч.л.
Соль - по вкусу
Моцарелла - 100 г
Базилик - 20 г
- 190 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Горячая закуска - брускетта с помидорами черри и моцареллой стала очень частым гостем на моих праздничных столах.
Сочетание свежего базилика, помидоров черри, моцареллы с оливковым маслом, бальзамической глазурью и прованскими травами придется по вкусу всем любителям простой средиземноморской кухни.
Давайте подготовим продукты по списку и начнем приготовление брускетт. Для брускетты лучше всего использовать чиабатту или батон белого хлеба, типа багета.
Прежде всего разрежем багет на порционные куски поперек и затем пополам вдоль, обильно польем мякоть хлеба оливковым маслом. Отправим хлеб в разогретую до 180 градусов С духовку на 10-15 минут, можно под гриль.
Пока подрумянивается хлеб, подготовим все для топпинга. Для этого помидоры черри нарежем помельче, можно на четыре части. Польем их 1 ч.л. оливкового масла.
Добавим соль и смесь прованских трав.
Добавим бальзамическую глазурь и хорошо перемешаем все ингредиенты.
На поджаренные кусочки хлеба выкладываем вначале нарезанный пластинами сыр Моцарелла. Если у вас сыр в маленьких шариках, его следует просто разрезать пополам.
После этого распределяем помидоры черри. Отправляем брускетты снова в духовку на 10 минут, чтобы помидоры стали мягче, а сыр расплавился.
Готовые брускетты с помидорами черри и моцареллой подаем горячими, украсив листиками свежего базилика.
Приятного аппетита!
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