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Брускетта с помидорами черри и моцареллой

Ингредиенты

Помидоры черри - 300 г

Батон (чиабатта) - 500 г

Бальзамическая глазурь - 1 ст.л.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Прованские травы - 1 ч.л.

Соль - по вкусу

Моцарелла - 100 г

Базилик - 20 г

  • 190 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Горячая закуска - брускетта с помидорами черри и моцареллой стала очень частым гостем на моих праздничных столах.

Мы - большие почитатели итальянской кухни и знаем, что не только пиццей и пастой известна Италия, а и всевозможными закусками на хлебе, самыми популярными из которых являются кростини и брускетты.

Сочетание свежего базилика, помидоров черри, моцареллы с оливковым маслом, бальзамической глазурью и прованскими травами придется по вкусу всем любителям простой средиземноморской кухни.

Фото брускетты с помидорами черри и моцареллой
Фото 1

Давайте подготовим продукты по списку и начнем приготовление брускетт. Для брускетты лучше всего использовать чиабатту или батон белого хлеба, типа багета.

Ингредиенты для брускетты с помидорами черри и моцареллой
Фото 2

Прежде всего разрежем багет на порционные куски поперек и затем пополам вдоль, обильно польем мякоть хлеба оливковым маслом. Отправим хлеб в разогретую до 180 градусов С духовку на 10-15 минут, можно под гриль.

Сбрызнуть хлеб маслом
Фото 3

Пока подрумянивается хлеб, подготовим все для топпинга. Для этого помидоры черри нарежем помельче, можно на четыре части. Польем их 1 ч.л. оливкового масла.

Порезать помидоры
Фото 4

Добавим соль и смесь прованских трав.

Посыпать солью и травами
Фото 5

Добавим бальзамическую глазурь и хорошо перемешаем все ингредиенты.

Полить бальзамической глазурью
Фото 6

На поджаренные кусочки хлеба выкладываем вначале нарезанный пластинами сыр Моцарелла. Если у вас сыр в маленьких шариках, его следует просто разрезать пополам.

Положить на булку сыр
Фото 7

После этого распределяем помидоры черри. Отправляем брускетты снова в духовку на 10 минут, чтобы помидоры стали мягче, а сыр расплавился.

Положить на сыр помидоры
Фото 8

Готовые брускетты с помидорами черри и моцареллой подаем горячими, украсив листиками свежего базилика.

Готовые брускетты с помидорами черри и моцареллой
Фото 9

Приятного аппетита!

Рецепт брускетты с помидорами черри и моцареллой
Фото 10
Брускетта с помидорами черри и моцареллой, рецепт с фото
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