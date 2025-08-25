РЕБЁНОК.РУ
Пока 10 не исполнилось: 7 вещей, которые стоит хоть раз сделать каждому ребенку

Детство стремительно пролетает, и к десяти годам многие привычки и впечатления уже успевают сформировать основу личности. Именно этот возраст считается временем открытий, когда ребёнок ещё готов пробовать всё новое и при этом получает опыт, который запомнится на всю жизнь.

Журналист, филолог

Эксперты по детскому развитию считают, что есть несколько простых, но очень важных вещей, которые стоит успеть сделать до того, как малышу исполнится десять.

Они не требуют особых затрат, но дарят ребёнку уверенность, радость и самые яркие воспоминания.

Кадр из фильма «Королевство полной луны»
Источник: Кадр из фильма «Королевство полной луны»

1. Переночевать в палатке

Сон на природе — это приключение, которое не забывается. Даже если это будет не настоящий лес, а дача или палатка во дворе, у ребёнка останется чувство, что он побывал в особенном мире. Совместное приготовление еды на костре или фонарик под одеялом становятся частью магии. Такое переживание учит находить радость в простых вещах и показывает, что можно чувствовать себя дома не только в квартире.

2. Вылепить что-то своими руками из глины или теста

Создавать предметы из природных материалов — важный опыт для ребёнка. Вылепленная чашка или фигурка пусть и будет кривой, но она подарит ощущение гордости за результат. Работа с руками развивает моторику и воображение, а главное — формирует уверенность: «Я могу сделать сам». К тому же готовые поделки становятся семейными реликвиями, к которым приятно возвращаться спустя годы.

3. Заблудиться в книжном мире

Пусть у ребёнка будет книга, прочитанная самостоятельно от корки до корки — без пересказов взрослых или мультфильма. Это может быть приключенский роман или сказка, главное — чтобы сюжет увлёк и заставил переживать за героев.

Такое чтение помогает ребёнку открыть мир фантазий, тренирует внимание и закладывает любовь к литературе, которая останется на всю жизнь.

4. Попробовать по-настоящему трудиться

Не уборка по расписанию, а добровольное участие в деле: помочь собрать урожай, помыть машину, покрасить забор. Ребёнку важно увидеть результат своего труда и ощутить, что он сделал вклад. Этот опыт помогает вырастить ответственность и даёт понимание ценности усилий. Главное — превратить работу не в наказание, а в возможность почувствовать себя взрослым.

5. Испытать чувство полёта

Не обязательно прыгать с парашютом — речь о простых, но запоминающихся впечатлениях: катание на качелях «до неба», поездка на карусели или спуск с горы на санках. Моменты, когда перехватывает дыхание, формируют смелость и учат справляться с эмоциями. Такие «мини-адреналиновые» события помогают ребёнку почувствовать вкус свободы и уверенность в том, что он может преодолеть страх.

6. Завести друга среди животных

Контакт с животными учит сопереживанию и ответственности. Даже если дома нет питомца, ребёнок может ухаживать за кроликом на ферме, покормить кошку соседки или погладить собаку друзей. Важно, чтобы он прочувствовал живую связь: тепло шерсти, доверие в глазах, радость от общения. Это формирует в ребёнке доброту и понимание того, что забота о ком-то делает нас самих лучше.

7. Совершить маленькое путешествие без родителей

Речь идёт не о самостоятельной поездке в другой город, а о чём-то символическом — поход с классом, выезд в лагерь или поездка к бабушке. Первый опыт жизни вне родительского контроля помогает ребёнку испытать независимость, научиться справляться с трудностями и почувствовать собственную силу. Такие шаги закладывают основу будущей взрослой уверенности: «Я справлюсь».

Каждое из этих переживаний даёт ребёнку не только эмоции, но и опору для будущего. Палатка учит радоваться простому, труд — ценить усилия, книги — расширять горизонты, животные — сопереживать, а самостоятельные поездки — верить в себя. К десяти годам эти кирпичики складываются в фундамент личности.

Детство невозможно растянуть, но можно наполнить его событиями, которые останутся в памяти и будут согревать всю жизнь.

татьяна меньщикова журналист
