Обучаем ребенка буквам не выходя из дома

Со скольки лет можно приступать к знакомству с буквами

Об этом ведутся серьезные споры между педагогами, психологами и педиатрами. Некоторые специалисты поддерживают точку зрения знаменитого Л.С. Выготского, который утверждал, что до 6 лет ведущей деятельностью малыша является игра. Именно, поэтому детей нужно оставить в покое как минимум до 6 лет, а лучше бы до момента поступления в школу.

Большинство сторонников раннего развития не согласны с таким мнением. Они считают, что малыш готов к встрече с буквами в гораздо меньше возрасте, начиная с 3-х лет. Единственное условие, которое нужно соблюдать — это проведение занятий в доступной игровой форме. В таком случае малышу точно понравятся уроки, соответственно, результат от них будет лучше.

На данный момент трудно определить, какая из точек зрения более правильная. Основная часть детей, выращенных с использованием методик раннего развития, ещё не достигла достаточно взрослого возраста, поэтому определить уровень их успешности нет возможности.

Обучение буквам младших дошкольников

Однако, если ваш малыш любит книги, с удовольствием слушает истории и испытывает интерес к обучающим занятиям, никто не запрещает познакомить его с буквами в домашних условиях. Для того, чтобы уроки проходили успешно, нужно придерживаться методов, соответствующих конкретной возрастной группе.

В 3-4 года малыши начинают активно знакомиться с окружающим миром и любят получать новые знания. Этот интерес можно использовать при проведении занятий по обучению алфавиту. Поскольку большая часть детей в таком возрасте уже неплохо говорит, родители могут использовать самые разные игровые методики, делая каждый урок насыщенным и интересным.

Особенности обучения детей 3-х лет

Научить ребенка буквам в 3 года — непростая задача. Ее решение требует от взрослого терпения и безграничной фантазии. Обычно на данном этапе происходит только первое знакомство с алфавитом. Если через год занятий малыш будет узнавать все буквы, считайте это своим успехом. Если же нет, то не расстраивайтесь! Впереди еще много времени, за которое малыш обязательно всему научится.

Длительность каждого урока не должна превышать 15-20 минут. Использовать нужно игровые методики. Конкретный выбор зависит от того, что нравится малышу. Кому-то нравятся игры с флэш-картами (дотронется до буквы, совместительство буковки и слова, найди нужную букву среди других). Другим детям больше по душе магнитная азбука, которую можно потрогать.

Методика Железновых «Пластилиновая азбука»

Интересный вариант — изучение алфавита творческим путем. Для этого существует, например, методика Железновых «Пластилиновая азбука». Каждую буковку малышу предлагается создать из пластилина. Параллельно с этим прослушивается песенка, в которой перечисляется порядок действий при лепке. В результате малыш постепенно знакомится со всем алфавитом, развивает мелкую моторику и готовится к будущему обучению письму.

Методика Глена Домана

Если вы хотите, чтобы к трем годам малыш не только знал буквы, но уже и мог что-то прочитать, попробуйте методику Домана. Ее суть состоит в том, что ученику предлагаются карточки с целыми словами. Так, дети учатся воспринимать их и быстро начинают узнавать похожие очертания в окружающей среде (например, на вывесках в магазине или в любимых книжках). После этого уже можно переходить к отдельным буквам. Считается, что подход Домана дает хорошие результаты даже с малышами младше 3-х лет. Однако, многие педагоги выступают против такого раннего обучения и считают его бессмысленным.

Как выучить алфавит с четырехлеткой

Детей постарше можно постепенно начинать знакомить с более сложными понятиями. Например, они готовы узнать о том, что существуют большая и маленькая буквы. При изучении этой темы хорошо работают игры с карточками (например, соедини маленькую буковку с большой, найди нужный вариант маленькой буковки среди нескольких). Другим малышам подходят задания, выполняемые в различных приложениях на планшете или телефоне.

Многим детям 4-х лет нравится подход М. Монтессори. Такие уроки предполагают выполнение разных заданий, связанных с запоминанием внешних очертаний буковок. Это предполагает выполнение заданий по рисованию и раскрашиванию. Параллельно удобно повторить с малышом знакомые цвета.

Обучение детей буквам в 4 года в домашних условиях можно совмещать с просмотром коротких мультфильмов. Их легко найти в YouTube. Предложите маленькому ученику сразу несколько вариантов и остановитесь на том, который ему понравится больше всего. С любимыми героями занятия станут ещё интереснее и дадут лучший результат.

Занятия со старшими дошкольниками

Изучение букв в 6 лет в домашних условиях уже может проходить в более формальной обстановке. К этому возрасту большинство детей уже ходит в детский сад или на развивающие занятия, поэтому они могут воспринимать информацию в течение 30 минут и не только в игровой форме.

Тем не менее, забывать о перерывах на песенку или физкультминутку во время уроков все равно не стоит. Хороший вариант изучения азбуки для шестилеток — пальчиковые игры (их тексты и соответствующие движения можно найти в интернете). Они не только позволяют ребенку расслабить внимание, но и развивают моторику и помогают лучше усвоить информацию. Также старшим дошкольникам нравятся загадки, ребусы и другие игры с текстом и словами.

Еще один вариант для тех, кто думает, как научить ребенка буквам в 6 лет, это кубики Зайцева. С их помощью старшие дошкольники переходят от простого распознавания частей алфавита к составлению слогов, а в дальнейшем и к полноценному чтению. При этом под пособие сделана целая методика, которая доступна любому родителю.

Главный принцип, объясняющий, как научить ребенка буквам в домашних условиях, заключается в постоянном поддержании интереса малыша к происходящему. Проявите терпение и старайтесь максимально увлечь детей, и тогда все обязательно получится.

А какие методики и способы обучения деток буквам в домашних условиях знаете вы? Может быть пробовали Монтессори? Расскажите о своем опыте в комментариях и поделитесь советами с другими родителями малышей!

С уважением, автор блога Екатерина!

Источник: https://lexin-blog.ru/kak-obuchit-rebenka-bukvam.html