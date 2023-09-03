ЭКСПЕРИМЕНТ НАД РУССКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ: ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ СОБРАЛИ В ОДИН КЛАСС, ИТОГ ПОТРЯС

25-летняя учительница Ирина Плотникова не смогла вести занятия для детей "иностранных специалистов", практически не владеющих русским языком. Однако руководство образовательного учреждения не намерено отказываться от эксперимента с "этническим классом", а мэрия Волгограда пригрозила СМИ обращением в прокуратуру за "распространение недостоверной информации".

Второй год в одном из учебных заведений Волгограда можно наблюдать такую любопытную и где-то даже экзотическую картину. Смуглые женщины, укутанные в платки, ведут за руку своих маленьких детей учиться, наставляя их по пути на восточных наречиях.

Нет, речь не о каком-то учреждении для юных наследников неких дипломатических ведомств. Это ученики созданного в порядке эксперимента "этнического" класса школы №33, что находится в посёлке Аэропорт Дзержинского района Волгограда, где решено было собрать детей из семей мигрантов, не знающих русского языка. По логике его организаторов, так "новым русским" будет проще интегрироваться в жизнь нашей страны и получать здесь образование.

Единственным человеком в 1-м "Ж", который нормально говорил по-русски, была сама классная руководительница Ирина Васильевна. Многие дети буквально не могли связать нескольких слов на нашем великом и могучем, предпочитая общаться между собой на таджикском или узбекском,

– рассказывает источник Царьграда, знакомый с ситуацией.

Ирина Плотникова выдержала год. И нынешним летом отказалась от руководства "мигрантским" классом, что вызвало бурное обсуждение в Сети.

"Думала, дадут обычный класс, а получила мигрантский"

Ирине Плотниковой 25 лет, она выпускница Волгоградского социально-педагогического колледжа по специальности "учитель начальных классов, информатики". До "мигрантского" 1-го "Ж" она успела выпустить один "обычный", так скажем, класс.

Несмотря на молодость, Ирина Васильевна – очень хорошая учительница. Видно, что старается. Она буквально увивалась – в хорошем смысле – вокруг каждого своего ученика, чтобы и знания дать хорошие, и вообще всё было в порядке. Ну и детвора в ответ прямо-таки любила её,

– объясняет источник.

Ирина Плотникова ожидала, что вместо выпущенного 4-го "Е" ей вновь дадут вести какой-нибудь первый класс. Тем более 33-я школа в посёлке Аэропорт не обычное общеобразовательное учреждение: там ведётся "углублённое изучение предметов гуманитарного и технического профилей". И, по данным комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области, учится более 1,1 тысячи человек.

"ИРИНА ПЛОТНИКОВА – ХОРОШИЙ ПЕДАГОГ" – ТАК ОБ УЧИТЕЛЬНИЦЕ ОТЗЫВАЮТСЯ ЕЁ БЫВШИЕ УЧЕНИКИ ИЗ "ОБЫЧНОГО" КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ. ФОТО: СКРИНШОТ ЛИЧНОГО АККАУНТА В СОЦСЕТИ

А весной прошлого года, когда шёл набор в первые классы, по словам собеседницы, как-то неожиданно выяснилось, что в числе тех, кто подал документы, много детей из мигрантских семей:

Вообще, конечно, и раньше они были, и в предыдущем классе, который выпустила Ирина Васильевна, если не ошибаюсь, учились такие ребята. Но это не казалось чем-то эдаким – масштабным, что ли. А тут раз – около двадцати человек! И самое главное, подавляющее большинство совсем не понимает по-русски. Некоторые и пары слов, условно говоря, связать не могли,

– вспоминает собеседница "Первого русского".

А отказать в поступлении по закону нельзя: если у претендента на обучение в школе есть регистрация в Волгограде, а тем паче гражданство, то он имеет право на получение образования точно так же, как и русские дети.

Обычно, продолжает она, первоклашек из семей приезжих распределяли по другим классам наряду с юными представителями коренного населения. Но в прошлом году администрация школы взялась провести своеобразный эксперимент (надо полагать, согласованный, само собой, с мэрией и областным комитетом образования): было решено сформировать класс, целиком состоящий из детей "иностранных специалистов", в основной своей массе – таджиков и узбеков, которые плохо или совсем не говорили по-русски. Таковых набралось пятнадцать человек.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ТАТЬЯНА ОЗЕРОВА, КОТОРУЮ ПОДЧИНЁННЫЕ СРАВНИВАЮТ С СОЛНЫШКОМ, ОТ КОММЕНТАРИЕВ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. ФОТО: СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ШКОЛЫ №33 В "ВК"

И руководить этим классом поставили как раз Ирину Плотникову. Почему именно её? По нашим данным, девушке, по сути, "настоятельно рекомендовали" согласиться, поскольку коллеги постарше и поопытнее от столь заманчивого предложения наотрез отказались.

Она согласилась. И добросовестно пыталась давать юным подопечным знания: как выяснил Царьград, молодая учительница сама составляла план работы, допоздна просиживая над учебниками, чтобы адаптировать материал для детей, которые даже на слух с трудом воспринимали то, что она им говорила. Ей приходилось пользоваться картинками, буквально на пальцах объясняя, о чём идёт речь в том или ином случае.

Директор Татьяна Озерова от комментариев отказывается, переадресовывая вопросы в региональный комитет образования.

Мигранты облюбовали Волгоград: Получить гражданство не проблема

Ничего удивительного, к слову, что в посёлке Аэропорт оказалось там много мигрантов (причём часть формально таковыми уже не является, получив гражданство России): на территории Дзержинского района города-героя расположено несколько рынков и оптово-розничных баз, где как раз и трудятся приезжие.

Их очень много в сфере торговли, в такси, в коммунальных службах. Ведут себя по-разному. Некоторые – тихо. А бывает, что и буянят, беспредельничают,

– поделился сведениями с "Первым русским" один из местных жителей.

Периодически полиция проводит рейды и облавы, выявляя среди мигрантов нелегалов и тех, кто предоставляет им фиктивную регистрацию по месту жительства, необходимую в том числе для получения пособий и дающую право подавать документы в те же учебные заведения и прикрепляться к поликлиникам. Буквально на днях правоохранители накрыли одну такую "резиновую квартиру" как раз в Дзержинском районе: там 42-летний собственник зарегистрировал 12 уроженцев солнечного Узбекистана.

БОЛЬШИНСТВО ПРИЕЗЖИХ ТРУДЯТСЯ В ТОРГОВЛЕ, ТАКСИ И КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ. ФОТО: ГУ МВД ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Как следует из отчёта МВД, только за первую половину 2023 года в Волгоградской области было поставлено на учёт 36,7 тысячи иностранцев (это третий показатель в Южном федеральном округе после Краснодарского края и Ростовской области), большинство из которых – уроженцы республик Средней Азии и Закавказья. И почти 2,2 тысячи из них за эти шесть месяцев получили заветные паспорта России, став полноправными гражданами нашей страны.

Сотрудник правоохранительных органов, согласившийся пообщаться с нами на условиях анонимности, объяснил, что мигрантов привлекает, естественно, прежде всего сам областной центр: там и зарплаты выше, и больше возможностей найти работу в принципе.

При этом жильё относительно недорогое. И многие приезжие покупают даже не квартиры, стоимость которых от 2,2 млн рублей (конкретно в посёлке Аэропорт), а дачи в ближайших садоводческих товариществах – они стоят от 300 тысяч, и в них, что самое важное, с 2019 года можно вполне легально оформлять прописку. Что, в общем-то, и делают мигранты. А потом подают заявления в школы. Так даже проще, чем искать варианты фиктивной регистрации, ведь появляется возможность перевезти в Россию всю многочисленную родню – детей, жён, мам, пап, братьев и сестёр.

ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ПРИЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЮ "ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ" ГОТОВА УЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК И ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В НАШЕ ОБЩЕСТВО. ФОТО: ЦАРЬГРАД

"Надо вводить закон: в школу берём только тех, кто говорит по-русски"

Основная проблема в том, что в России попросту отсутствует действенная государственная миграционная политика, считает депутат Госдумы Нина Останина:

У нас есть такой институт власти, называемый агентство по делам национальностей, от руководителя которого, Игоря Баринова, когда он выступал с отчётом в Госдуме, мы ничего внятного не услышали, поскольку речь шла о неких проектах, которые можно назвать "забегами на короткую дистанцию". Мы не увидели никакой государственной линии, начиная от необходимости изучения русского языка.

Две стороны, уверена она, должны нести ответственность в сложившейся ситуации. Во-первых, родители-мигранты, которые привезли в нашу страну детей, не научив их изъясняться на русском – государственном языке. А во-вторых, власть, потому что сегодня крайне необходимо поднять вопрос о том, чтобы знание языка и ценз осёдлости были главными условиями принятия в гражданство, поскольку это сопровождается получением социальных льгот и выплат.

Она удивлена, что существует, допустим, ценз на получение "северного коэффициента" – надбавка полагается только после десяти лет проживания на тех территориях, зато подобное правило не применяется для получения гражданства мигрантами.

При этом льготы для семей с детьми в России гораздо шире и больше, нежели в тех республиках, откуда прибывают мигранты, продолжает Останина, в поисках лучшей жизни. И приводит такой пример: когда, скажем, в русской семье два ребёнка, совокупный доход её чуть-чуть выше норматива на получение пособий, а вот семьи мигрантов в основном многодетные, и они получают эти самые пособия – на каждое, заметьте, своё чадо.

Учитывая их малопритязательность, они для себя считают, что им таких денег достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Зато сильнейший дискомфорт ощущает коренное население. И я поддерживаю инициативу коллеги Сергея Миронова, который предложил ввести ограничение – не более 10 процентов детей-мигрантов в наших школах с обязательной социализацией и знанием русского языка – ими и их родителями,

– подчеркнула Нина Останина.

С тем, что обучать детей-мигрантов русскому языку надо ещё до школы, и делать это следует в специальных центрах, поскольку недопустимо принимать в учебные заведения учеников с недостаточным уровнем владения русским, согласен и глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В КОНСТИТУЦИИ РОССИИ ЧЁТКО ПРОПИСАНО: "ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВСЕЙ ЕЁ ТЕРРИТОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО НАРОДА". ЭТО ЗАКОН, И ДРУГИХ ВАРИАНТОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. ФОТО: KALIZHAN OSPANOV

(Если) закон не позволяет не принимать детей в школу – значит, надо изменить закон. В законе должно быть два обстоятельства: не принимать в школу детей, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре, не отвергать,

– отмечал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Член СПЧ и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в свою очередь обращает внимание на то, что "мы не можем влезть в голову тем детям "иностранных специалистов", которые приходят в наши школы, к нашим учителям" и прогнозировать, чего от этих ребят ожидать потом:

А ведь в них уже заранее вкладывают ненависть к русским. У них иная культура, иной менталитет. И нет сегодня никакой интеграции, а есть просто адаптация к тем или иным условиям. В итоге происходит огромная ошибка. Та учительница, которой пришлось преподавать детям мигрантов, думаю, вполне осознала, что это такое, – на собственном опыте,

– полагает Кабанов.

Что с того?

Самое интересное, волгоградские власти, судя по всему, даже не хотят и теперь признать, что их эксперимент с "этническим" первым классом провалился.

Председатель комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области Лариса Савина уже поспешила заверить журналистов: всё в порядке, учебный процесс для детей мигрантов нарушен не будет, поскольку на руководство этим классом поставили "опытного педагога" 1-й категории, поэтому "там всё выстроится и сложится".

А в мэрии Волгограда и вовсе пригрозили привлечь к ответственности СМИ, поднявшие неприятную тему:

У всех без исключения классов данного учебного корпуса школы №33 прошли торжественные линейки и состоялись занятия в первый учебный день. По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру.

Иными словами, всё нормально.

И, вероятно, сама идея появления подобных классов, где будут учиться исключительно дети мигрантов, не знающие русского – языка страны, в которой они получают бесплатное образование, одобрена и поддержана где-то в волгоградских кабинетах. А посему нельзя исключать, что следующим шагом станет, скажем, создание вообще отдельной школы для таких учеников – в местах их компактного проживания, что, соответственно, приведёт к обустройствам уже полноценных этнических анклавов со своими обычаями, понятиями и правилами.

А вот нам такая ситуация крайне не нравится. И мы считаем, что подобного быть не должно, соглашаясь с уважаемыми экспертами, во-первых, в части введения обязательства на знание русского языка при приёме в школы, а во-вторых, в прекращении массовой раздачи русских паспортов "незаменимым (нет) иностранным специалистам".

По информации Царьграда, на историю в волгоградской школе №33 обратили внимание в Генеральной прокуратуре. Есть вероятность, что туда будет направлена прокурорская инспекция из центрального аппарата.

P.S. Учительница Ирина Плотникова пока остаётся в педагогическом коллективе школы №33, но, по некоторым данным, чиновники и руководство учебного заведения крайне недовольны тем, какой резонанс вызвал её отказ был классным руководителем "мигрантского" класса. Нельзя исключать, что девушке могут вскоре посоветовать "сменить место работы".

Царьград продолжит следить за ситуацией.

https://tsargrad.tv/articles/jeksperiment-nad-russkoj-uchite...